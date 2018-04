Nachlazený zaměstnanec je hrozba. Může položit firmu

Je vám špatně, bolí vás hlava, máte plný nos, kašlete. Přesto se bez vás zaměstnavatel neobejde. Nebo alespoň máte ten pocit.

Lidé nachlazení v práci často přecházejí, mají pocit, že musí. Bojí se, že by jim marodění mohlo uškodit v zaměstnání.

Ačkoliv existují firmy, které své zaměstnance přetěžují a i v nachlazení od nich chtějí stoprocentní pracovní výkon, většina velkých zaměstnavatelů se naopak dušuje - kašlající zaměstnance ihned posíláme domů.

"Naše zaměstnance rozhodně nenutíme chodit do práce s nachlazením, spíše naopak. Dvojnásobně to platí pro prodejce v našich obchodech, kteří jsou v kontaktu se zákazníky," říká Alžběta Weinfurtová z Vodafonu. Problém je nejen ve vztahu k zákazníkům, ale také ke kolegům. Nejhorší, co manažera může potkat, je chřipková epidemie v jeho týmu.

firmy vs. nachlazení Firmy s nachlazením bojují mnoha způsoby. Nejčastějšími z nich jsou zaměstnanecké benefity v podobě očkování, pravidelného přísunu vitaminů, poukázek na sportovní vyžití. V případě, že zaměstnanec přesto nastydne, snaží se ho motivovat k setrvání v posteli třeba placeným volnem. Ve vzácných případech firma přidává i peníze k zákonné nemocenské.

"Žádný rozumný šéf nestojí o to, aby mu po pracovišti chodil někdo se čtyřicítkami a tekoucím nosem," říká kouč a psycholog Tomáš Vašák. Pokud někoho šéf tlačí k tomu, aby zůstal v práci přes zdravotní potíže, a dotyčný nakazí dalších deset kolegů, může si to pořádně zavařit v dalším týdnu, myslí si psycholog.

Takovému přístupu nahrává i stále rozšířenější styl otevřených kanceláří, kde je přenos bacilů otázkou několika okamžiků.

Lidé nemoci přecházejí, nechtějí menší peníze ani utíkat od práce

I přes snahy firem však lidé v práci nemoci spíše přecházejí. "Zaměstnanci to nejčastěji řeší různými coldrexy či aspiriny, ale to nemoc jen utlumí, ta se následně vrátí i s různými komplikacemi, což nám zásadně přidělává práci," potvrzuje praktický lékař Jan Jurásek ze Zábřehu.

Podle psychologa Vašáka není důvodem jen strach z případných sankcí ze strany firmy, ale také vnitřní odpovědnost k rozdělané práci.

"Cítí důležitost toho, co dělají. Často můžete slyšet věty typu: Teď před uzávěrkou? Na začátku projektu? Při nastavování procesů? Přece nemohu zůstat doma," popisuje Vašák.

Svou roli hraje i finanční stránka. První tři dny nemoci totiž člověk marodí zadarmo, až od 4. do 14. dne mu zaměstnavatel hradí zlomek mzdy.

Pro představu - kdo má hrubou mzdu 20 tisíc (odpovídá necelým 16 tisícům čistého), dostane za měsíční marodění okolo devíti tisíc korun. Pohorší si tak téměř o polovinu.

Proto velké, především nadnárodní firmy nabízejí různé benefity, které v případě zdravotních potíží donutí lidi zůstat doma v posteli. Populární jsou především takzvané sick days. To jsou dny, kdy může zaměstnanec zůstat doma, aniž by musel nosit neschopenku od lékaře, přitom mu náleží plná mzda. Firmy se snaží, aby právě tyto dny lidé využívali v případě drobných zdravotních potíží.

"Zavedli jsme pět pracovních dní, kdy může zaměstnanec zůstat doma," říká Irena Muchová, personální ředitelka české pobočky společnosti Henkel.

Takové placené volno pro účely stonání také nabízejí třeba společnosti Microsoft, ČSOB, Marks & Spencer, Raiffeisenbank a mnoho dalších.

Proti chřipce ovocem a očkováním

V rámci boje proti chřipkovým epidemiím mezi zaměstnanci firmy je také stále častějším benefitem každoroční očkování proti této nemoci. Někdy firma na očkování přispívá, jindy ho hradí celé sama.

lékaři radí Zdravotníci v případě nachlazení radí - vypotit se a pít hodně tekutin. Zůstat v klidu a v teple. Platí to i v létě, kdy se lidé nachladí kvůli klimatizaci. Jako prevenci doporučují čerstvé ovoce, nejlépe citrusové plody. Účinná je také cibule a její šťáva nebo stroužek česneku.

"Na podporu prevence a zdravého životního stylu jsme zavedli benefity ve formě poukázek nebo slev na různorodé sportovní aktivity, relaxaci a dvakrát týdně zaměstnancům nabízíme vitaminy v podobě čerstvého ovoce," říká Markéta Kuklová, mluvčí společnosti Microsoft.

Obecně jsou firmy vůči nemocným zaměstnancům v Česku spíše tolerantní. "Je tu velká tolerance, a pokud se jedná o běžnou frekvenci nemocnosti, nikdo to neřeší," říká Vašák.

Podle něj problém začíná, až když se dotyčnému jeho časté onemocnění pravidelně kryje s nepříjemnými a náročnými pracovními úkoly. Proti takovým lidem pak většinou firmy zakročí, přinejmenším třeba sebráním bonusů.