Nachystejte peněženky, pošta zdražuje!

Za 6,40, které stojí od 1. září doručení obyčejného dopisu, se dá poslat několik e-mailů nebo krátkých textových zpráv z mobilního telefonu, devět minut telefonovat mimo špičku po městě nebo čtyři minuty meziměstsky. Kdo zapomene na zdražení a ofrankuje dopis nebo pohled postaru, připraví nemilou chvilku adresátovi. „Ten může zásilku odmítnout, pokud ji však přijme, musí doplatit rozdíl a pět korun navíc,“ vysvětluje mluvčí České pošty Ladislav Vančura. Na poště by podle něj neměl být problém zaplatit poštovné přímo nebo dokoupit k původní známce korunovou.

Některé služby, které pošta zdražila, nelze nahradit jinými, levnějšími. Týká se to například posílání balíků či doporučených zásilek. Doporučený dopis stojí 17 korun, což je o necelé tři koruny více, než se platilo koncem srpna. Nezměnila se cena obyčejného balíku do 2 kilogramů, posílání těžších zásilek je naopak dražší. Například za poslání balíku do pěti kilogramů si pošta řekne o 30 korun místo dosavadních 28 korun. Platby do 200 korun poštovní poukázkou typu C jsou nyní dražší o 4 koruny a stojí 16 korun. Naopak mírně zlevňuje úhrada plateb nad 1000 korun. Poslání více než 1000 a méně než 5000 korun stálo v srpnu 32 korun, od počátku září jen 24 korun. Přesto je o hodně výhodnější poslat peníze prostřednictvím banky z účtu. Klient přitom zaplatí za účetní položku maximálně šest korun, jednorázový příkaz k úhradě bývá zadarmo.

Kolik zaplatíte za pohled, dopis, 20 gramů 6,40 Kč telefonní hovor, 1 minuta místní hovor, mimo špičku 0,70 Kč telefonní hovor, 1 minuta, meziměstský hovor, mimo špičku 1,70 Kč SMS ( podle tarifu a operátora) 0,37 hal až 3,30 Kč 60 minut používání e-mailu mimo špičku 15 Kč

Se službami pošty však nemusí být zákazník vždy spokojen. Co dělat v případě, kdy zaplatil za nekvalitní službu? Reklamovat může klient pošty nejen zatoulaný balík, nedoručený dopis nebo ztracené peníze, ale také nedodržení lhůty dodání u zásilek, kde je dodací doba poštou garantovaná. Pilný balík by měl najít svého adresáta do dvou dnů od podání, to znamená, že když je na poště podán v úterý, neměl by přijít do místa určení později než ve čtvrtek. Pokud nabere zpoždění, příplatek za pilnost může odesílatel chtít vrátit zpět.

Každý, kdo posílá něco cennějšího, by se měl předem informovat o jištění a odpovědnosti pošty za případnou ztrátu a podle toho druh zásilky vybrat. Často je lepší zvolit dražší cenné psaní než například doporučený dopis - u doporučené zásilky vyplatí pošta maximálně 200 korun, u cenného psaní maximálně na něm uvedenou cenu, a pokud není uvedena, nejvíce 500 korun. Navíc cesty obou zásilek jsou odlišné, cenné psaní je podle vyjádření pracovníků pošty podrobněji sledovaná zásilka než doporučený dopis, což znamená, že jeho ztráta je méně pravděpodobná.

Jak se změnily ceny poštovních služeb (Kč) dříve nyní Obyčejný dopis 5,40 6,40 Doporučené psaní 14,40 17 Obyčejný balík od 2 do 5 kg 28 30 Poukázka C do 200 Kč 12 16 Poukázka C od 200 do 1000 Kč 22 24 Poukázka C nad 1000 do 5000 Kč 32 24 Zásilka do vlastních rukou 4 5

Reklamaci je možné uplatnit na jakékoliv poště s podacím lístkem, pošta by ji měla do třiceti dnů vyřešit. Nikde na poště by také neměli tvrdit, že reklamovat ztrátu zásilky může jen odesílatel. „Reklamovat může adresát i odesílatel, měl by to však udělat neprodleně. Pošta má na vyřízení reklamace maximálně 30 dní, snaží se ji vyřídit co nejdřív,“ říká mluvčí České pošty Ladislav Vančura.

Někdy se problémy netýkají přímo peněz, ale třeba ztraceného času. Lidé si stěžují, že jim pošťačka hodila do schránky lístek, že nebyli zastiženi, a přitom byli doma a pro doporučenou zásilku musí na poštu. Pokud se to stává opakovaně, měli by to na poště ohlásit. Když je takových signálů víc, pošta je prověřuje. Zákazníci si mohou na telefonním čísle dohodnout ve větších městech náhradní doručení zásilky. Vyhovuje-li jim čas běžné docházky doručovatelky, je donáška zdarma, a_když si vyberou třeba podvečerní hodiny, zaplatí za ni dvacet korun. U úředních písemností musí pošta učinit dva pokusy o dodání adresátovi, pokud není úspěšná, musí adresát na poštu sám. U dobírkových zásilek naopak předá pošta adresátovi jen oznámení, o tom, že na jeho adresu je zásilka na poště uložena.

CO DĚLAT PŘI Zpoždění doporučeného dopisu, balíku, telegraficky posílaných peněz reklamovat s podacím lístkem na kterékoliv poště při překročení takzvané garantované doby dodání - požadovat na poště vrácení sazby za službu. To platí u zásilek EMS (expresní pošty), spěšných zásilek, obchodních, Profi a pilných balíků a telegrafických poukázek Ztrátě vnitrostátní zásilky reklamovat s podacím lístkem na kterékoliv poště požadovat náhradu - pošta odpovídá: * u doporučené zásilky za ztrátu paušální částkou 200 korun * u expresní pošty (EMS)do 10 000 korun * u balíků a cenných psaní do výše udané ceny * u poštovní poukázky za celé vyplacené peníze * u zásilky na dobírku do výše udané ceny

Zdroj: Česká pošta