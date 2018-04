Nad fondy se stahují mraky

Maďarsko ovlivňuje celou střední Evropu

Kroky, které podniká v posledních týdnech maďarská centrální banka nejen výrazně oslabují její důvěryhodnost, ale značnou měrou ovlivňují i chování na trzích v Polsku, Slovensku a ČR. V předchozích týdnech centrální banka nejdříve devalvovala centrální paritu maďarského forintu, posléze však zvýšila úrokové sazby (o 100 bp) , aby zabránila oslabování forintu a další týden opět zvedla sazby, tentokrát rovnou o 2 procentní body na 9,5 %. Někteří investoři se obávají o své investice v Maďarsku a přesunují svůj kapitál do jiných středoevropských zemí, což má negativní dopad na ceny dluhopisů a kurzy středoevropských měn. Nejméně je turbulencemi v Maďarsku ovlivněna Česká republika, kde jen mírně oslabil kurz koruny vůči euru.

Naopak ECB se vyjádřila proti dalšímu snižování úrokových sazeb, na což reagovaly především německé dluhopisy poklesem cen. Novým šéfem ECB se pravděpodobně v říjnu stane Francouz Jean-Claude Trichet, který byl soudem osvobozen z podezření, že se podílel na maskování účetních nesrovnalostí v Crédit Lyonnais - více si můžete přečíst ZDE.

V žádné kategorii podílových fondů nemůžeme za uplynulý týden hovořit o úspěchu. Akciové fondy dosáhly v průměru záporné výkonnost na úrovni 1 % (vážený průměr, vahami jsou objemy majetku v jednotlivých fondech). Světové indexy totiž stagnovaly a v ČR došlo k výrazné korekci (index PX-D poklesl o 4,61 %, Český Telecom ztratil přes 12 %). Nejlépe poklesy ustál fond AKRO mezinárodní akciový, který je také nejlepším fondem v měsíčním horizontu (+11,2 %). Na delším ročním horizontu je však až na 11. příčce s –10 %. V ročním srovnání si nejlépe vedou sektorové fondy ČP-Investu, které jediné vykazují kladnou roční výkonnost. Podle Donald Luskina ze společnosti Trend Macrolytics bylo akciový trh na svém dnu 10. října, od kdy např. index S&P 500 posílil o 29,9 %. Nyní můžeme očekávat růst akciových trhů v důsledku oživení výsledků firem, odstranění deflačního rizika, nižší averze k riziku a podhodnocení cen akcií.

Dluhopisové fondy nepotěšily nikoho, neboť všechny skončily ve ztrátě. Nejvíce (-1,5 %) fond ISČS Trendbond, u kterého je vysvětlením krátkodobého poklesu výkonnosti situace v Maďarsku a Polsku. IKS Plus bondový, který je více zainvestován v Polsku ztratil o něco méně (-0,6 %). Oba fondy se však mohou těšit na další snížení sazeb v Polsku, které se ve výši 25 bp očekává již na tento týden (celkový pokles do konce roku by měl činit až 75 bp).

Nejméně na situaci v Maďarsku reagovaly české dluhopisy, které více odrážely možné snížení sazeb v USA a vývoj v zahraničí (růst cen), proto se nejlépe dařilo fondům s portfoliem z českých podnikových a vládních dluhopisů. V dalších dench bude mít na dluhopisy jistě velký vliv schválení a výsledná podoba vládní reformy veřejných financí (schvalování bylo zatím odloženo na pondělí 23. června). Smíšené fondy rovněž nijak nezářily. V průměru ztratily 0,4 %.

Již avizované slučování bývalých investičních fondů v První investiční dostává konkrétní podobu. Komise pro cenné papíry povolila sloučení fondů (k 16.9.2003) 1.IN - PIF a 1.IN - Rentiérský fond s fondem 1.IN - Restituční fond. Současně dojede ke změně názvu fondu na ČSOB fond stability. Fond bude smíšeným fondem s omezením na alokaci do akcií maximálně 50 % a s minimem portfolia zainvestovaným do dluhopisů na 40 %. Maximální vstupní poplatek bude 2 % a minimální investice 5 000 Kč u prvního nákupu, 1 000 Kč u dalších.

Zprávou ze světa českých podílových fondů je i změna na žebříčku největších fondů. První místo má sice stále ještě ISČS Sporoinvest (27,4 mld. Kč), ale druhou pozici nově obsadil ISČS Sporobond s 13,1 mld. Kč, který v posledních měsících sbíral nejvíce peněz od investorů (od začátku roku 4,6 mld. Kč). Na třetí příčku se tak posunul IKS Peněžní trh s majetkem 13,0 mld. Kč.

Nejmenší zůstává AKRO Svět s 270 tisíci Kč. Druhý a třetí nejmenší jsou J&T AM COOP PROSPERITA a J&T AM EURO s 0,8 mil. Kč, resp. 1,2 mil. Kč, které se však k 9. srpnu 2003 sloučí ještě s J&T AM INTERNATIONAL, J&T AM FOND PLUS, J&T AM YSE akcionářů, a J&T AM PERSPEKTIVA – A. Přejímajícím fondem v tomto případě bude J&T AM PERSPEKTIVA smíšený OPF.