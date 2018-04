Naděje pro klienty Finnexu Praha

Začátkem tohoto týdne proběhlo první setkání některých klientů společnosti Finnex Praha, kterým začal proces založení Sdružení klientů a poradců FINNEX Group a FINNEX Praha (SKAP).

Jak jsme psali v předchozích komentářích, několik tisíc klientů svěřilo Finnexu Praha více než 200 mil. Kč a ke svým penězům se již bezmála rok nemohou (poté co Finnex mimo jiné provedl špatné investice na Ukrajině) dostat. Společnost buď na žádosti klientů vůbec nereaguje nebo posílá dopisy vysvětlující, proč se prostředky klientů nevyplácejí (nový majitel, podání návrhu na konkurz apod.).

Přípravný výbor bude nové Sdružení co nejdříve registrovat u Ministerstva vnitra ČR, aby mohl bez prodlení zahájit koordinaci poškozených klientů.

Klienti Finnexu Praha mají nyní na svých účtech pouze neveřejně obchodované akcie společnosti Evropský průmyslový holding (EPH), který provedl neúspěšné investice na Ukrajině.

SKAP se bude snažit shromáždit co nejvíce klientů (akcionářů EPH) a svolat valnou hromadu EPH. Strategií SKAPu bude získat dostatek hlasů pro provedení změn v EPH, především ovládnutí představenstva, což by mu mělo umožnit zjistit finanční a majetkovou situaci EPH, tedy majetku klientů Finnexu.

SKAP věří, že právě tímto způsobem se mu podaří získat zpět co možná největší část majetku klientů.

V tuto chvíli probíhá za pomoci právníků právní rozbor, který by měl určit, zda se porušením smlouvy o správě prostředků (ke kterému došlo tím, že Finnex nevyplácí klientům peníze ve sjednané době) automaticky ruší i plná moc, kterou Finnex Praha získal od klientů k disponování s jejich prostředky a akciemi. Bez zrušení plné moci nebudou totiž moci klienti na valné hromadě EPH hlasovat.

Chcete-li dostávat upozornění na nové kroky Sdružení, klikněte zde.