Nadměrná kritika bere chuť do práce

Pochvala jim prostě nejde. Podle toho, jak manažeři přistupují k nápadům, chybám a motivaci svých lidí, je můžeme rozdělit do dvou skupin (viz níže). Tyto dvě skupiny manažerů mají podle zásady "sklidíš, co jsi zasel" zcela odlišné výsledky. Manažer - kritik tráví většinu času v práci. Je to dříč, který raději dělá všechno sám, protože si myslí, že všichni ostatní jsou líní. Ti, co mají takového šéfa, se už od pondělního rána těší na víkend. Je pravda, že se moc nepřetrhnou, protože kdykoli se v minulosti přetrhli a snažili se o něco nového, dostali přes prsty.

Manažer - kouč se nad ostatní nevyvyšuje a považuje je za své partnery. Ti se mu odměňují tím, že přicházejí s novými nápady, diskutují a posouvají firmu dopředu. Co si z toho vzít? Snad pouze to, že i zde platí staré známé: "Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá." Proto, až budete příště volat, dvakrát se zamyslete, jestli zkritizujete nebo pochválíte.





Manažer - kritik



* hledá chyby a problémy

* nachází překážky

* kritizuje nové nápady

* přerušuje, skáče do řeči

* rozdílné názory odsuzuje

* trestá nápady a selhání



Manažer - kouč



* zaměřuje se na společný výsledek

* hledá nové úhly pohledu v nápadech

* chce porozumět a diskutovat

* nechá druhého domluvit

* toleruje a oceňuje odlišné názory

* povzbuzuje nové riskantní nápady