Nadstandardní služby, nebo daleké kraje

Turisté jsou ochotnější více utrácet i za speciality v místních restauracích, návštěvu historických památek nebo nákup suvenýrů. Prioritou zámožnějších stejně jako méně zámožných lidí stále zůstávají pobyty u moře. „Co se mění, je volba destinací. Majetní cestovatelé mají velmi dobrý přehled o tom, co mohou požadovat, a také mají samozřejmě vyšší požadavky na standard a vybavení hotelů,“ říká Tomáš Brejcha, tiskový mluvčí Čedoku. Klienti, kteří chtějí utratit 20 nebo 30 tisíc korun za dovolenou pro jednoho, létají do stejných destinací jako ostatní zákazníci. Rozdíl je jen tom, že si vybírají zájezdy, které jsou zařazeny do naší nabídky pod značkou Platinium,“ podotýká tiskový mluvčí cestovní kanceláře Fischer Dan Plovajko.

V této nabídce jsou hotely nejvyšší kategorie – 5 hvězdiček, které splňují požadavky na vysoký komfort, servis a služby. Typické je stravovaní formou all inclusive. Součástí vybavení hotelů jsou standardně vnitřní bazény, venkovní bazény se slanou i sladkou vodou, tenisové kurty, fitness-centra, salony krásy, speciální služby pro malé děti. Klienti také běžně využívají podle Dana Plovajka zajištění parkování automobilu na letišti, vstup do VIP salonku či přednostní odbavení na letišti.

Balíčky pro sportovce

Cestovní kanceláře nabízejí v cenové relaci 20 až 30 tisíc korun také speciální balíčky pro lidi, kteří se chtějí věnovat koníčkům, například pro golfisty nebo potápěče. „V ceně takových zájezdů jsou pak i vstupy na golfová hřiště, která jsou většinou v bezprostřední blízkosti hotelu, ve kterém bydlí. Přeprava golfových holí je například pro tyto klienty zcela zdarma,“ vysvětluje Dan Plovajko

Za tichem na ostrovy

„Velké oblibě se těší pobyty na ostrovech a ostrůvcích – čím intimnější, tím lepší,“ vysvětluje Tomáš Brejcha. Podle něj je v létě a na podzim njvětší zájem o Španělsko, Krétu a řecké ostrovy, Turecko a celoročně o Havaj, Tahiti, Fidži. „Často také využívá skupina klientů nabídku pronajímání celých luxusních vil, případně i s personálem. Je možné objednat i vaření. Tyto vily jsou plně vybaveny, jejich součástí je soukromá zahrada s bazénem. V zázemí vily jsou jídelny, obývací pokoje, terasy, ložnice,“ doplňuje Dan Plovajko.

Tipy na dovolenou

potápění

Egypt – týdenní safari na 4* lodi, letecky, potápění severně od Hurghady k vrakům Thistlegorn, Carnatic, Ghiannis D., Chrisola K. cena: 25 000 korun

golf

Turecko – letecký sedmidenní zájezd do Beleku s polopenzí, výborné golfové možnosti. cena 22 890 korun, připlácí se za vstup na hřiště (970 až 1260 korun) relaxace

Egypt – sedmidenní pobyt u moře v exkluzivním 5* hotelu, den strávený v lázních Thalasso, perličkováv lázeň, léčivé zábaly, očistná procedura mořskou solí, all inclusive cena: 29 500 korun

Kypr – Ayia Napa, týdenní pobyt ve 4* hotelu v antickém stylu se snídaní, sport a relaxace cena: 23 000 korun

poznávací

Sicílie, jižní Itálie desetidenní zájezd letecky, ubytování v hotelu, prohlídka Neapole, výlet na Vesuv a Etnu, prohlídka Pompejí, Syrakus cena 29 800 korun

