Nahlédněte do míst, kde se stanete sami sobě bankéřem

obslužte si finance sami Česká spořitelna

• samoobslužné zóny základního typu - výběrový bankomat, zadávání příkazů k úhradě

• samoobslužné zóny s rozšířenou funkčností - vkladový bankomat, transakční terminál (11 poboček), terminál s přístupem do internetového bankovnictví SERVIS 24 (4 pobočky)

Příklad: Praha - Štefánikova; Olomouc - tř. Svobody ČSOB

• nonstop samoobslužné zóny na pobočkách (zhruba 170), některé umožňují i vklad hotovosti

• nákupní centra - bankomaty s rozšířenou nabídkou služeb (předschválené úvěry)

Příklad: Ostrava - Hollarova; Hradec Králové - Ulrichovo náměstí; Praha - Na Pankráci GE Money Bank

• samoobslužné zóny - bankomaty s rozšířenými funkcemi

• samoobslužné zóny - vkladové (depozitní) bankomaty - vklad hotovosti do 400 tisíc korun

Příklad: Praha 3 - Flora; OC Futurum Ostrava; OC Futurum Hradec Králové Poštovní spořitelna

• klienti mohou využít samoobslužných zón ČSOB (navíc proti klientům ČSOB mohou zadat příkaz k úhradě)

• pilotní projekt samoobslužného kiosku na hlavní poště Praha 4

• tři depozitní bankomaty - dvakrát Praha, Ostrava Raiffeisenbank

• samoobslužné terminály na všech 103 pobočkách - přístup do internetového bankovnictví klienta UniCredit Bank

• vkladové bankomaty - zhruba 65, na místech v blízkosti poboček Volksbank

• Infoterminály - pasivní operace - aktuální zůstatek, pohyby za poslední období, přehled výpis

• celkem 57 prodejních míst - pobočky Volksbank a Volksbank Shopy (Kaufland)