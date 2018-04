Nahoru s pomocí známých

Dřete v práci, plníte úkoly samostatně a v tichosti doufáte, že si vašeho úsilí někdo všimne? Podle všeobecně rozšířeného názoru můžete na kariéru zapomenout! Předběhnou vás pravděpodobně ti, kteří svou práci umějí lépe prodat a navíc mají spoustu užitečných kamarádů a známých. Odborníci si však nemyslí, že to je pravidlo.



Většina lidí nevěří, že poctivá práce sama o sobě zajistí kariérní postup. Spíše jde o to, umět svou práci prodat, ale také se líbit šéfovi, taktizovat a občas využít intrik, vyplynulo z ankety na internetovém portálu www.jobs.cz. "I když se někdy zdá, že současná doba poctivcům nepřeje, já tomu nevěřím," oponuje marketingová ředitelka společnosti Veletrhy Brno Lucie Zumrová.

"Slova jako úplatek a známosti jsou sice v mnoha případech na denním pořádku, ale myslím, že postupu v zaměstnání lze dosáhnout i poctivou prací, bez podlézání a nadbíhání vlivnějším," dodává. Úspěch se tak podle ní dostaví možná pomaleji nebo později, ale o to více si jej člověk vychutná.

Pracujte a sbírejte kontakty



"Vedle pilné práce je pro kariéru důležité neustálé vzdělávání a práce na sobě samém. Ale také mít kontakty," říká Michal Zechovský, ředitel firmy Brano-Ateso SBU Rakovník. "Ale asi nejdůležitější je něco, co vždy připravit nelze - být ve správném čase na správném místě, zkrátka mít i to štěstí," poznamenává. Na štěstí odmítlo podle průzkumu agentury SC&C čekat necelých jedenáct procent Čechů, kteří k postupu v zaměstnání využili protekci. Nejčastěji tak učinili středoškoláci, vysokoškoláci a lidé s měsíčním příjmem nad 24 000 korun. Ti se také při budování kariéry s protekcí nejčastěji setkávají. "Je to pochopitelné. Vyšší vzdělání mají obvykle lidé, kteří chtějí růst, něčeho dosáhnout, jsou ctižádostiví," tvrdí Jana Hamanová, vedoucí průzkumu SC&C.



Mladí: bez protekce se neobejdu



Že se při budování kariéry neobejdou bez protekce, si podle průzkumu myslí nejčastěji mladí od 18 do 29 let (35 %). S rostoucím věkem zastánců tohoto názoru ubývá. "Mrzí mě, že mladí lidé vidí svůj postup tak snadno a jednoduše," poznamenává Lenka Nozarová, ředitelka personální agentury Converta Consulting. Na druhou stranu však podle ní situaci starším lidem nejvíce usnadňuje, že si již vybudovali nějakou pozici. A mají většinou jasno v tom, co umějí a co ne a co můžou nabídnout. "Člověk postupem času přirozeně získává více zkušeností a kontaktů, má za sebou nějaké výsledky. A tak může získat zaměstnání na doporučení známých, což už nebývá bráno jako protekce v běžném slova smyslu," dodává Nozarová.



Č eši a protekce



S protekcí se setkalo 30,8 %

Bez protekce se neobejde 29,9 %

Protekci využilo 10,9 %

S protekcí se nesetkal 28,4 %

C o rozhoduje o postupu?

Zalíbení se šéfovi 13 %

Neustálé sebezdokonalování 10 %

Umění "prodat" svou práci 60%

Taktizování a intriky 12%

Poctivé plnění pracovních úkolů 5%

Zdroj: SC&C