Naboural vám někdo auto a ujel? Jak uplatnit náhradu škody

Jedno páteční ráno jela paní Daniela autem do práce obvyklou trasou. Při průjezdu jindy poměrně klidnou ulicí ucítila ránu. Zrovna ale byla oslněna sluníčkem, vůbec netušila, o co jde, a tak jela dál. Až na parkovišti zjistila, že má rozbité přední světlo, promáčklou kapotu a poškozené dveře.

Kdo je poškozený a kdo viník?

O tři týdny později byla předvolána na policii. A dozvěděla se, co se vlastně ten den stalo. Řidič jiného vozu, který na ulici parkoval, zavolal policii a nahlásil, že mu jiné auto nabouralo dveře. Policie případ šetřila a z kamerových záznamů zjistila, že on dveře otevřel těsně před průjezdem jejího automobilu.

"Podle policie jsem byla poškozená já, takže jsem byla přesvědčena, že způsobenou škodu mi nahradí pojišťovna druhého řidiče," uvádí paní Daniela. Policie věc postoupila k přestupkovému řízení Magistrátu města Prahy. Magistrát ale případ odložil, neboť podle něj se přestupek nestal.

"Nevím, co to znamená, mám nárok na náhradu škody, nebo ne?" ptá se poškozená řidička. "A co když řidič neměl povinné ručení?"

Prokázat nároky pojišťovně musí poškozený

Co dělat po nehodě Policii volejte, pokud předpokládaná škoda přesáhne sto tisíc korun, dojde ke zranění či usmrcení, škodě na majetku třetí osoby, nebo když účastníci nehody nejsou schopni sami obnovit plynulost provozu.

V ostatních případech postačí společně vyplnit záznam o dopravní nehodě.

Zapište si SPZ, VIN, značku a typ vozidel zúčastněných na dopravní nehodě a také jména, bydliště a telefonní čísla řidičů a údaje o pojištění.

Nehodu pečlivě zdokumentujte (popis, fotografie), vezměte si kontakty na svědky.

Neprodleně nehodu nahlaste pojišťovně. Ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven

Skutečnost, že nikdo nebyl uznán vinným ze spáchání přestupku, rozhodně neznamená, že poškozený nemá nárok na náhradu škody. Pojišťovna totiž vede pojistný případ nezávisle na policii a provádí vlastní šetření.

"Na základě předložených důkazů, jako je popis nehody účastníky, protokol z policie, fotodokumentace z místa nehody, případně svědecké výpovědi a na základě vlastního šetření, což je prohlídka vozidla technikem pojišťovny, určí viníka pojišťovna," vysvětluje vedoucí oddělení komunikace České asociace pojišťoven Marcela Kotyrová.

V některých případech, kdy nelze jednoznačně určit jednoho viníka, může být míra zavinění rozdělena mezi více účastníků nehody v poměru, na jakém se shodnou pojistitelé všech účastníků a pojišťovny dle tohoto poměru postupují i při vyplácení pojistného plnění. "Povinnost prokázat nároky pojišťovně je ale vždy na poškozeném," dodává Kotyrová.

Pojišťovna musí podle zákona do tří měsíců ode dne, kdy bylo právo na plnění z povinného ručení uplatněno, ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému výši pojistného plnění. Pokud nárok zamítne, je povinna to poškozenému také písemně zdůvodnit. Jestliže poškozený není s vyplaceným pojistným spokojen a myslí si, že mu mělo být vyplaceno více, může svůj nárok na náhradu škody uplatnit u soudu.

Škody způsobené nepojištěným vozidlem vyplatí garanční fond

Povinnost mít uzavřeno takzvané povinné ručení, přesněji řečeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, vyplývá ze zákona č. 168/1999 Sb.

Pojištění kryje škody, které provozovatel vozidla způsobí někomu jinému, ať už škody na majetku či škody na zdraví, a vyplácí je příslušná pojišťovna. Pokud nehodu zaviní někdo, kdo nemá sjednáno platné povinné ručení, poškození o náhradu škody nepřijdou.

"V takovém případě je škoda vyplacena z garančního fondu České kanceláře pojistitelů," uvádí ředitel České kanceláře pojistitelů Jakub Hradec. "Nároky poškozených jsou vypořádávány do výše zákonných limitů plnění, tedy do výše 35 milionů korun, a to jak pro věcnou škodu, tak i pro škodu na zdraví," upřesňuje. Česká kancelář pojistitelů pak celou vyplacenou částku vymáhá po nepojištěném viníkovi nehody (více čtěte zde).

Poškozený má nárok na náhradu skutečné škody

"Poškozenému je uhrazena částka, za níž lze vozidlo uvést vozidlo do původního stavu s ohledem na jeho stáří a počet najetých kilometrů," informuje Kotyrová. U škody na vozidle existují dva způsoby pojistného plnění:

rozpočtem – na základě obvyklých cen na trhu pojišťovna stanoví rozpočet na opravu auta, poškozený dostane na účet tento finanční obnos a pojišťovna dál nezkoumá, jak poškozený s penězi naložil

fakturou – poškozenému je proplacena faktura či jiný účetní doklad za provedenou opravu v přiměřené výši, za doložení dokladů potřebných pro uhrazení škody odpovídá poškozený

Stává se však, že často pojišťovny pojistné plnění z povinného ručení viníka dopravní nehody krátí a nepřiznávají náhradu veškerých nákladů na opravu nabouraného automobilu. "Tato praxe je v rozporu s nálezem Ústavního soudu," říká vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený. A tak pokud jste v situaci poškozeného a nesouhlasíte s výší vyplacené částky, braňte se (více v článku Co dělat, když pojišťovny neuhradí celou škodu).