Urazil vás kolega? Můžete žádat omluvu nebo peníze

Pokud se se škůdcem nedohodnete po dobrém a nedosáhnete jeho omluvy a například odstranění znevažujících fotografií nebo ukončení pomlouvačné kampaně, budete se svých práv muset domáhat soudně. Podle nového občanského zákoníku máte větší šanci získat finanční satisfakci.

Raději s právníkem

"Tato problematika patří svou náročností k těm případům, které rozhodně vyžadují odbornou pomoc," říká Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Právní zastoupení je tak určitě na místě a s žalobou by vám měl pomoci odborník, který ví, co a jak do žádosti napsat.

"Finanční stránka se pak odvíjí v závislosti na složitosti případu, protože většina advokátních kanceláří má hodinovou sazbu," informuje advokát Jiří Hartmann. To znamená, že byste si měli dobře zjistit, kolik si za hodinu práce kancelář účtuje, ještě než jí řešení vašeho případu zadáte. Spory na ochranu osobnosti nejsou jednoduché a měli byste počítat i s početnějšími jednáními u soudu, která budete muset platit. Kromě nákladů na sepsání žaloby je třeba počítat i s poplatky za účast při soudním řízení, vyřizování korespondence a podobně. Pokud vám ovšem dá soud za pravdu a náhrady řízení přiřkne žalované straně, nemusíte platit nic.

Snaha o očištění dobrého jména se tedy může prodražit a přitom nemáte žádnou finanční satisfakci zaručenou.

Když nestačí omluva, dostanete peníze

"Peněžitá náhrada za nemajetkovou újmu, tedy například urážku, přichází v úvahu jen v těch případech, kdy nelze vzniklou újmu odčinit jinak," upozorňuje advokát Jiří Hartmann. Tím je myšleno, pokud nestačí omluva nebo odstranění kompromitujících fotek. Vaši šanci na odškodnění výrazně zvyšuje, pokud vás někdo urazil nebo pomluvil úmyslně, veřejně či využil vaší závislosti na něm. Kdyby vás tedy třeba šéf nutil na večírku tančit svlečené do půl těla a pak na internetu vystavoval nebo ukazoval kolegům snímky, nejspíš byste soud vyhráli.

Souhlas s uveřejněním a použitím vaší podobenky nebo osobních údajů však není třeba pro účely umělecké, vědecké, zpravodajské a úřední. Pokud se tedy mihnete v televizních zprávách a nelíbí se vám to, raději žalobu nepodávejte, neuspěli byste.

Stejně tak je možné nahrávat a zveřejňovat vystoupení, která souvisejí s veřejným zájmem. Jestliže jste členem místního zastupitelstva a jednáte o územním plánu či dalších věcech souvisejících s rozvojem obce, nemá cenu se proti zveřejnění záznamu bránit.