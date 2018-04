Na policejním parkovišti mu vykradli vůz. Policie škodu hradit nechce

Jiří Ellmrich z Otvic chtěl levné auto na občasné pojížďky. Před dvěma lety koupil ojetý VW Golf za 25 tisíc korun, ale moc si s ním nezajezdil. Jednou popojel k nádraží, aby stihl vlak, a když se po pěti hodinách k autu vrátil, už tam nebylo.

Policie zjistila, že s autem odjela tehdejší přítelkyně Jiřího Ellmricha Karolína N., která měla náhradní klíče. Policistům tvrdila, že auto koupila ona a patří jí. Jiří Ellmrich zase tvrdil, že auto koupil on a patří jemu. Policie loni v lednu vůz zabavila a postavila ho na své zabezpečené parkoviště na kraji Chomutova, než se objasní, kdo je majitel a kdo zloděj. „Nemohli rozhodnout, komu to auto bude patřit, ale syn měl z bankomatu lístek, že ten den, kdy auto kupoval, vybíral těch 25 tisíc,“ říká matka Světla Ellmrichová.

Vůz připadl panu Ellmrichovi a Karolína N. dostala za krádež podmíněný trest. Auto pořád stálo na policejním parkovišti, ale už nebylo jako dřív: někdo z něj ukradl všechna čtyři kola. Z oploceného areálu pod dohledem kamer.

Policejní vrakoviště

Jiří Ellmrich musel kvůli zdravotním potížím na operaci a odtah nepojízdného auta si vzal na starost jeho otec. Na policejním parkovišti našel místo auta pouhý vrak. Zloději totiž mezitím navštívili parkoviště znovu. „Všechno otevřené, vylámané, elektrika vytržená i všechny blinkry, všechno zničené,“ vzpomíná Gerhard Ellmrich. Ale kriminalista ho uklidňoval: „Říkal, že policie nám tu škodu zaplatí. Že nebudeme škodní,“ vypráví pan Ellmrich starší.

Kdy je povinné ručení na nic Pozor na případy, kdy vás povinné ručení neochrání

Autoservis uvedl vůz do původního stavu za 22 334 korun, což se blíží kupní ceně. O náhradu téhle škody Ellmrichovi požádali krajské ředitelství policie. A čekali a čekali, až se dočkali - jenomže ne náhrady škody. „Policie odpověděla, že nárok nemáme z důvodu, že to způsobili nějací pachatelé, třetí osoby, a že si máme uplatňovat nárok na tu škodu po nich,“ říká Světla Ellmrichová, která náhradu škody vyřizovala synovým jménem.

Máme pachatele. Bohužel

Policie mezitím oba zloděje dopadla, soud jim uložil podmíněné tresty, a Ellmrichovi by se tedy měli zahojit na nich. Ale copak pan Ellmrich dal auto na policejní parkoviště dobrovolně? Vždyť policie se ho neptala, když vozidlo zajišťovala.

Paní Ellmrichová se z toho důvodu proti zamítnutí ohradila, ovšem policie trvala na svém. „Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje škodu na vozidle poškozeného nezpůsobilo, ani jinak nezavinilo. Poškozený měl a nadále i má možnost nárok na náhradu škody uplatnit přímo proti osobám, které se protiprávního jednání dopustily,“ upozorňuje mluvčí krajského ředitelství policie Ústeckého kraje Alena Bartošová.

Pražský advokát Lubor Šída s jejím závěrem v podstatě souhlasí. „Tyto orgány tím, že našly pachatele trestného činu, který je za škodu odpovědný, splnily své povinnosti a umožnily poškozenému, aby náhradu škody vymáhal po konkrétní osobě. Jiná situace by byla v případě, pokud by tito pachatelé zjištěni nebyli. V takovém případě si umím představit možnost, že by se poškozený se svým nárokem na náhradu škody obrátil na stát,“ vysvětluje advokát.

Trochu cynicky řečeno, dopadením pachatele policie snížila šanci na náhradu škody na minimum. Jiří Ellmrich by teď musel na pachatele podat občanskoprávní žalobu, aniž by na chvíli uvěřil, že se mu podaří z drobných zlodějíčků dostat jedinou korunu. A naopak by ještě musel platit soudní poplatky a náklady na advokáta.

Alcatraz s děravým plotem

Přesto není všechno ztraceno. Druhá možnost se nazývá nesprávný úřední postup. Jiří Ellmrich by musel prokázat, že policejní parkoviště nebylo dostatečně zabezpečené. Policie sice tvrdí, že parkoviště řádně zabezpečené bylo, ale advokát s tím nesouhlasí. „V tomto případě policie dle mého názoru nepostupovala správně. Už po prvním vykradení měla postupovat tak, aby k druhému případu nedošlo. Včetně možného přesunutí vozidla na jiné parkoviště, zajištění větší ochrany parkoviště atd.,“ říká Lubor Šída.

Aby bylo jasné, o jakém zabezpečení je řeč, na parkoviště jsme se podívali. Leží za Chomutovem v liduprázdné krajině, kde lidské pokolení zastupuje jedna půl kilometru vzdálená prostitutka. Areál je oplocený, ovšem plot na několika místech chybí. V hlavní bráně s nápisem „Policie“ je díra, kterou proleze i nadprůměrně velký muž. Jediné efektivní zabezpečení tak představuje kamerový systém. Ale opravdu je to efektivní zabezpečení?

„Ty kamerové jednotky nebyly zcela adekvátní zabezpečení tohoto parkoviště. Musím mít takovou reakci, abych tam stačil dorazit a mohl zabránit tomu trestnému činu. Jinak je ten kamerový systém prakticky k ničemu,“ vysvětluje soudní znalec a bývalý kriminalista Oldřich Matušek. Policie potvrdila, že kamerový systém nebyl napojený na místní ostrahu ani na výjezd policie, takže trestné činnosti v reálném čase nic nebránilo.

Když to shrneme: Zabezpečení tvoří několikrát přerušený plot, který je z podstaty k ničemu, a kamerový systém, který je podle znalce taky k ničemu. A to všechno policie nazývá dostatečným zabezpečením.

Nesouhlasíte? Žalujte stát

Ellmrichovi se o náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem přihlásili na ministerstvo vnitra. Centrální orgán ale žádost zamítl a k odůvodnění si půjčil původní formulace od policie: „V posuzovaném případě nelze orgánům státu vytýkat nedostatečnou ochranu osobního automobilu před jeho vykradením, neboť areál, v němž byl osobní automobil umístěn, je oplocený, uzamčený a se záznamovým kamerovým systémem,“ napsalo loni v listopadu ministerstvo.

Má pravdu? „Já si myslím, že podle zásad bezpečnostního charakteru a hladin zabezpečení určitě ne,“ kontruje soudní znalec Oldřich Matušek.

S tímto názorem se mluvčí ministerstva vypořádala snadno. „Pokud někdo má takový pocit, že to nebylo dobře zabezpečeno a nesouhlasí s tím, co napsalo ministerstvo vnitra panu Ellmrichovi, má možnost se obrátit na soud,“ říká mluvčí Petra Kučerová. To je nesporné; jestli se to panu Ellmrichovi nelíbí, nic jiného než podat žalobu k soudu mu skutečně nakonec nezbude.

Česká policie chce pomáhat a chránit, a přitom neumí ochránit ani vlastní parkoviště. A není divu: vždyť za dobré zabezpečení považuje to, co je zloději k smíchu a majiteli hlídaného auta k pláči.