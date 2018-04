Bydlíte daleko od pláže? Nově můžete dostat slevu až 15 procent

V souvislosti se smlouvou o zájezdu se díky novému občanského zákoníku podstatně změnila úprava náhrady škody, která při jeho pořádání může vzniknout. Pořadatel, tedy například cestovní kancelář, má odpovědnost za splnění povinností plynoucích ze smlouvy, tedy například za vzniklé vady zájezdu, nevyjímají například chybějící bazén, který byl slibován, nebo zkažené jídlo.

Můžete dostat peníze i za špatné zážitky

Právo zaručuje zákazníkovi nahradit vedle materiální škody na majetku také nehmotnou újmu za narušení dovolené při porušení povinnosti pořadatelem, za kterou odpovídá.

Pořadatel tedy neručí za skutečnosti, které nemohl ovlivnit, jako je trvalý déšť či neposlušné děti, pokud se k tomu dobrovolně smluvně nezavázal. Pořadatel však odpovídá za zmaření zážitků z dovolené, které cestovní kancelář garantovala.

„Vychází se z principu, že zákazník, který nějakou dobu šetří, aby si mohl dopřát vytouženou dovolenou, nemůže dopředu ovlivnit, jak to v místě konání bude vypadat. Musí dát na propagační materiály a sliby pořadatele. Peněžitou satisfakci lze tak nárokovat na pořadateli třeba v případě, že oproti slibované idylce na pláži se ubytování nachází v průmyslové zóně vedle dálnice,“ říká František Korbel z advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.

K tomu, aby právo na takovou újmu vůbec vzniklo, musí porušení povinnosti dosahovat vysoké intenzity, jakou může být například zmaření zájezdu nebo jeho podstatné zkrácení či znehodnocení. Výše náhrady se bude posuzovat individuálně, bude záležet na rozsahu a intenzitě porušení povinnosti ze strany pořadatele zájezdu a také na dopadech do osobní sféry účastníka.

Nároky podle Německa

Bohatou zkušenost s takovým typem sporů mají například soudy v sousedním Německu. Vodítkem pro rozhodování sporů před českými soudy tedy mohou být například tzv. frankfurtské tabulky, které tamní soudy pro výpočet náhrady škody používají. Konkretizovaly, jak vysoká sleva odpovídá konkrétním pochybením.

„Tabulky používané v Německu rozdělují vady do čtyř skupin: ubytování, jídlo, doprava a ostatní vady. V jednotlivých skupinách jsou pak vymezena konkrétní pochybení a je u nich určeno rozmezí představující slevu z celkové ceny zájezdu. Pokud se v jedné skupině vyskytne větší množství vad, slevy se sčítají. Existují však maximální limity slev, a to s přihlédnutím k tomu, co je předmětem smlouvy o zájezdu,“ vysvětluje německou praxi právník Jiří Gaňo.

Na jaké typy slev konkrétně tabulky pamatují? Pokud by například cestovní kancelář klienta ubytovala ve vzdálenějším než rezervovaném objektu, vznikne mu právo na slevu v rozmezí 10 až 25 procent z ceny zájezdu, pokud by ubytování bylo dál od pláže, než jak bylo anoncováno, německé soudy počítají se slevou 5 až 15 procent. Za zkažené jídlo lze v Německu nárokovat slevu 20 až 30 procent a za chybějící bazén, pokud jej cestovní kancelář garantovala, 10 až 20 procent z ceny zájezdu.