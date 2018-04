Náhrady poslanců v číslech: někteří si měsíčně přilepší až o 14 tisíc

"Některým poslancům asi stoupne plat o několik tisíc. Ale upozorňuji, že touto změnou se snižují výdaje ústavních institucí. Senát a Sněmovna tím ušetří desítky milionů korun," prohlásil poslanec Jan Čechlovský (viz jeho středeční rozhovor)

Redakce iDNES.cz se to rozhodla spočítat. V propočtech vychází z náhrad, na které měli poslanci nárok v roce 2011 (podrobný přehled loňských náhrad zveřejnily Lidovky.cz).

Poslanecké náhrady:

stravné a reprezentace - 99 600 Kč ročně/ 8 300 Kč měsíčně

na administrativu a odbornou práci - 155 184 Kč ročně/ 12 932 Kč měsíčně

cestovné - 248 400 až 373 200 Kč podle vzdálenosti bydliště - průměr 310 800 Kč ročně/ 25 900 Kč měsíčně

na kancelář - 170 400 až 386 400 Kč podle velikosti obce - průměr

278 400 Kč ročně/ 23 200 Kč měsíčně na ubytování pro mimopražské - 204 000 Kč ročně/ 17 000 Kč měsíčně

na asistenty - 430 560 Kč ročně/ 35 880 Kč měsíčně

telefon 84 000 Kč ročně/ 7 000 Kč měsíčně

Průměrný poslanec, který nebydlí v Praze a z toho, co může, využívá maximální náhrady:

Na náhradách má dohromady: 1 562 544 Kč ročně/ 130 212 Kč měsíčně,

za jeho náhrady pak stát ušetří 44 273 Kč měsíčně - to je to, co by za něj zaplatil na zdravotním a sociálním pojištění, ročně je to 531 276 Kč (v průměru krát 200 poslanců je to cca 106 milionů korun).

Průměrný mimopražský poslanec ušetří 14 324 korun měsíčně (171 888 Kč za rok) - to by musel odvést na zdravotní a důchodové pojištění sám za sebe

Poslanec, který bydlí v Praze, využívá méně náhrad na dopravu, maximální příspěvky na kancelář, nemá žádné příspěvky na ubytování:

Na náhradách má dohromady: 1 404 144 Kč ročně/ 117 012 Kč měsíčně,

za jeho náhrady pak stát ušetří 39 785 Kč měsíčně - to je to, co by za něj zaplatil na zdravotním a sociálním pojištění, za rok je to 477 420 Kč.

Průměrný pražský poslanec ušetří 12 872 Kč měsíčně (154 464 Kč za rok) - to by musel odvést na zdravotní a důchodové pojištění sám za sebe.

Poslanec, který bydlí daleko od Prahy, využívá maximální příspěvky na dopravu a ubytování a minimální na kancelář:

Na náhradách má dohromady: 1 516 944 Kč ročně/ 126 412 Kč měsíčně,

za jeho náhrady pak stát ušetří 42 981 Kč měsíčně - to je to, co by za něj zaplatil na zdravotním a sociálním pojištění, ročně je to 515 772 Kč.

Mimopražský poslanec ušetří 13 906 korun měsíčně (166 872 Kč za rok) - to by musel odvést na zdravotní a důchodové pojištění sám za sebe.

Z propočtů je možné říci, že poslanec Čechlovský měl v podstatě pravdu, stát tedy opravdu "ušetří" (tedy nemusí vydat) přes 100 milionů korun za rok. Tyto peníze by šly z části do zdravotních pojišťoven a z části na penze do průběžného systému.

Co se s ušetřenými penězi od zákonodárců nyní stane a jak je Sněmovna či Senát využijí, zatím nikdo neví. "Spočítané to ještě není, protože nám teprve ve středu přišla předloha a organizační výbor ji přiděloval. Předlohou se nyní zabývá ústavněprávní výbor a nějaká kalkulace by mohla být koncem roku," řekla iDNES.cz mluvčí Senátu Pavlína Heřmánková.

"Počkejme s tím, až zákon nabyde účinnosti a vyjde ve Sbírce zákonů," uvedl její kolega ze Sněmovny, mluvčí Roman Žamboch.

Poslanec Čechlovský by zrušil i zdanění náhrad, návrh však neprošel a poslanci ze všech náhrad platit daně budou i nadále (viz článek o rozhodnutí Sněmovny).