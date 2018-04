Najde se bílý rytíř pro Online Investora?

Společnost Online Investor, dceřinná společnost zkrachovalých Private Investors provozovala velmi zajímavou aplikaci pro online obchodování na akciových trzích. Tato aplikace byla technologicky, graficky i obsahově zřejmě nejlepší svého druhu v České republice. Její příprava si museela bezpochyby vyžádat hodně úsilí, umu i finančních prostředků.

Na jméno Online Investor by si dnes sice vsadil již málokdo, nicméně provoz této aplikace by mohl velmi dobře fungovat pod jiným hráčem a jménem, a to především k finančnímu prospěchu kupce. Koupit aplikaci OI totiž smysl má, otázkou však zůstává, za jakou cenu. Vzhledem k tomu, že je teď v nečinnosti a příjmy může generovat pouze ve vlastnictví jiného subjektu, bude cena určena jen a jen soutěží více zájemců. Stačí, aby dva z nich byli opravdu seriózní a cena může přesáhnout i 10 mil. Kč, nebo i podstatně více. Podle bývalého šéfa OI, George Formandla, by subjekt, který by chtěl vybudovat podobnou aplikaci od píky, musel vynaložit 10-15 mil. Kč.

Každopádně zde existuje určitý cenový strop nad který zájemci zřejmě nepůjdou. Tato hranice může být ve výši přibližně dvojnásobku uvedené částky, a to především vzhledem k současnému stavu, kdy aplikace neběží a nemá klienty a její prodej by tak kromě know-how přinesl pouze časovou úsporu (vyšší ceny by bylo možno dosáhnout pouze pokud by došlo k včasnému prodeji s ještě spokojenými klienty). Prodej by sice klienty OI/PI nezahojil (resp. zahojil zanedbatelně), ale na celou záležitost je potřeba se dívat tak, že tato zajímavá aplikace nemusí zmizet ze světa.

Kdo by mohl mít zájem?

Mezi hlavní zájemce by mohli logicky patřit stávající brokeři či ti, co se chystají do online obchodování záhy pustit. Pro obchodníky s cennými papíry by koupě OI měla bezesporu smysl, neboť by zapadala do jejich strategie. Položíme-li si však otázku, který ze stávajících brokerů by měl zájem, těžko nalezneme uspokojivou odpověď. Online brokeři - Fio a Böhm & partner, již své vlastní aplikace mají a jediný, o koho by tito obchodníci mohli mít zájem jsou pouze klienti.

Pak zde existují brokeři, kteří online obchodování chtějí spustit v dohledné době. Patria však již zřejmě bude těsně před dokončením své vlastní aplikace a společnosti Ecetra (dceřinná společnost Erste Bank) a Caibon budou své platformy zcela jistě koncipovat podle vzoru, který je již v provozu v okolních zemích.

Úplně nový hráč?

Stěží si lze představit, že by o OI projevil zájem některý ze zahraničních brokerů. Tyto společnosti již své vlastní platformy nepochybně vlastní a nákup nové aplikace by pro ně neměl téměř žádný smysl. Dalšími z potenciálních zájemců jsou banky. Největší z nich jsou však již v područí zahraničních bank a ty své platformy již mají nebo mít budou (ČSOB se může spolehnout na Patrii, ČS na Caibon a KB (časem) na společnost Fimatex, online brokera ve vlastnictví Société Générale).

Ani pojišťovny se do koupě OI zřejmě nepohrnou. V drtivé většině případů by tato akvizice nezapadala do jejich strategie, a navíc mají samy co dělat s převedením pojišťovacích služeb na internet.

Jedinou výjimkou u finančních institucí tak zřejmě zůstává eBanka. Se svojí silnou prointernetovou strategií už v současnosti výrazně rozšiřuje své produktové portfolio, včetně prodeje podílových fondů. Nadto již dávno vlastní licenci obchodníka s cennými papíry a nabídka brokerských služeb by tak pro ni byla logickým krokem v dalším rozšíření své nabídky služeb. Na přímý dotaz ohledně koupě platformy OI reagovala eBanka s tím, že v současnosti probíhají jednání o možných variantách řešení a dopředu prý tak nelze cokoliv vyloučit. I George Formandl z OI potvrdil, že určitá jednání už probíhají, aniž by prozradil jméno konkrétního subjektu. Je tedy velmi pravděpodobné, že OI a eBanka nyní společně jednají o převodu této aplikace. Pokud by eBanka vystupovala u těchto jednání jako jediný zájemce, mělo by jí to výrazně pomoci získat kvalitní produkt za výhodnou cenu. Všechny indicie tak nasvědčují tomu, že eBanka bude časem nabízet možnost obchodovat v reálném čase prostřednictvím aplikace OI.

Samozřejmě nelze vyloučit ani možnost, že by měl o OI zájem úplně nový hráč. Existence silné konkurence jak v tuzemsku tak i v zahraničí, nepříznivé podmínky na akciových trzích (nízké objemy obchodů a tím i komise) a rovněž i nízké ocenění brokerských společností však pravděpodobnost této možnosti snižují na minimum.

Myslíte si, že eBanka koupí aplikaci Online Investor? Nebo ji koupí jiný subjekt? Nebo je možné, že by se kupec vůbec nenašel? Těšíme se na vaše názory.