Najděte si více času na cvičení

Na léky už nezbývají peníze



"Za léky opravdu neutrácíme. Když nás skolí nemoc, nejprve sáhneme po ovoci a čaji s medem a citronem a snažíme se vykurýrovat sami," představuje svou léčebnou metodu Hanka. Teprve když tahle kúra nepomůže, zajdou si pro léky. To si koupí paralen, acylpyrin, mucosolvan na kašel a bromhexin. Tím končí. Víc toho nepotřebují, ani si více nemohou dovolit.

Prevence ano – očkování ne

Tomu, aby nemuseli utrácet za léky, předcházejí prevencí. Zelenina a ovoce každý den, žádné kouření, alkohol jen výjimečně. "Podle mě je taková prevence v našem věku dostačující," říká Jan. A tak se očkovat proti chřipce nenechali. "Mám špatnou zkušenost od kolegy z práce. Po očkování proti chřipce se mu rozhodil imunitní systém, který pak začal útočit i na zdravé buňky. Celé to málem dopadlo tragicky," líčí Jan.

I Hanka si prožila nepříjemnou zkušenost. "Po posledním očkování jsem chřipku stejně dostala," vypráví Hanka. "Doktoři situaci špatně odhadli a asi vybrali jiný kmen chřipky pro očkování. Tehdy mě skolila opravdu silně."

Dovolená místo nemocenské

Oba si prakticky vždy, když onemocní, berou dovolenou. Pro Jana je to finančně výhodnější než jít na nemocenskou. A Hana zase, byť se necítí dobře, do školy chodit musí, a na nemocenské by se nemohla hnout z domu.

mladý pár Hana Mixánková, 24 let

– studentka filozofické fakulty v Pardubicích, obor muzeologie

– pracuje na poloviční úvazek jako úřednice



Jan Hencl, 26 let

– IT test inženýr

další obyvatelé domácnosti: dva potkani Iris a Kirké a dvě andulky Artur a Eleanora



Jak se chrání, aby nemuseli utrácet za léky:

- jedí ovoce a zeleninu

- chodí na pravidelné prohlídky k praktickému lékaři, zubaři a Hanka

ke gynekologovi

- nekouří, alkohol pijí jen střídmě

- při nachlazení hned neužívají léky, sáhnou radši po přírodní

alternativě, medu a citronu

Za cigarety už neutrácejí

Jediné větší peníze, které za "zdraví" vydají, je v průměru 1 000 korun ročně za brýle. Nosí je Hanka a platí si nové obroučky a druhé, náhradní brýle. Ani u zubaře nemusí peněženku otvírat. Estetické, a tedy dražší plomby by si nechali dát jen na přední zuby, na zadní chrup jim postačí amalgámová klasika. Se zuby problémy nemají, každého půl roku chodí na preventivní prohlídku.

Dříve Jan ještě utrácel za cigarety přibližně 1 500 měsíčně. Vykouřil i 20 kousků denně, s tímhle zlozvykem však přestal už před třemi lety. Tehdy kvůli tomu hodně přibral a na váze už mu šipka ukazuje do kategorie označené jako obezita. S tou ale měl Jan problémy celý život. "Zavinil jsem si ji špatnou životosprávou," říká. "Při svém pracovním vytížení nemám čas ani pořádně spát, když mi vyjde šest hodin, je to luxus, natož se hýbat," zamýšlí se.

Jan si pak musí připlácet na životním pojištění 134 korun měsíčně rizikovou složku kvůli obezitě. I sehnat levnější boty, aby byly natolik kvalitní, že by jim Jan neprošlapal podrážku za pár měsíců, je problém. Kromě zdravotních rizik ho kvůli obezitě mohou do budoucna čekat nemalé finanční výdaje.

ROČNĚ UŠETŘÍ 0 KORUN

Účet rodiny Za co Částka ročně

(v korunách) Acylpyrin 51 Bromhexin 46 Brýle 1 000 Mukosolvan 66 Paralen 39 prohlídka u gynegokola 30 prohlídka u očního 15 prohlídka u praktika 30 prohlídka u zubaře 60 příplatek za obezitu k investičnímu pojištění 1 608 Celkem 2 945

MF DNES radí Haně a Janovi

Účet Hany a Jana ukazuje, že v oblasti zdraví ročně utratí téměř tři tisíce korun. Mohlo by se tedy zdát, že se najde skulinka v jejich přístupu, a my vysypeme z rukávu radu, jak by si mohli ještě přilepšit. Nenašla se, komentuje redaktorka MF DNES Markéta Grosmanová.

Začněte s pohybem

Jan vydá ročně 1 600 korun jako příplatek na životní investiční pojištění, který hradí navrch kvůli obezitě. Tady byste mohl ušetřit určitě. Zaměřte se i přes nedostatek času víc na své zdraví a věnujte se pohybu. Zbavíte se zdravotních problémů i do budoucna.

Touto radou samozřejmě neušetříte hned, shodit nadbytečná kila vám zabere čas. Pobídkou vám může být, že vaše zdravotní pojišťovna přispívá na léčebný tělocvik 500 korun ročně a na plavání 300 korun.