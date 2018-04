Najděte souvislost mezi uvedenými pojmy

(Příklad: Z00: zvířata = kniha: ...a) vazba b) čtenář c) titul d) stránky e) zábava. Správná odpověď je d, mezi pojmy Z00 a kniha existuje určitý vztah, mezi slovem zvířata a jedním z vybraných slov jsme tedy museli najít podobný vztah) basový limit testu je sedm minut.



1. Zaměstnanci: vedoucí = žáci: ...



a) pořádek

b) hierarchie

c) matka

d) učitel

e) škola



2. Tachometr: rychlost = kardiograf: ...



a) teplota

b) čas

c) srdeční rytmus

d) horečka

e) stav vodního toku



3. Ptát se: odpovídat = tvrdit: ...



a) hádat se

b) přitakat

c) litovat

d) zaručit

e) dokázat



4. Půdorys: model = kruh: ...



a) pravoúhelník

b) kresba

c) kvádr

d) koule

e) kostka



5. Námaha: únava = jídlo: ...



a) polévka

b) spokojenost

c) nasycení

d) pití

e) moučník



6. Strom: olše = pták: ,..



a) zvíře

b) drůbež

c) zobák

d) straka

e) let



7. Trestný čin: odsouzení = hrdinský skutek: ...



a) rozhodnutí

b) bohatství

c) obdiv

d) velkorysost

e) elán



8. Dcera: matka = matka: ...



a) dítě

b) neteř

c) vnučka

d) babička

e) teta



9. Psací brk: psací stroj = hrací skříňka: ...



a) řehtačka

b) rádio

c) xylofon

d) jukebox

e) orchestr



10. Letadlo: motor = kondor: ...



a) let

b) pohoří

c) dravec

d) křídla

e) kroužení



11. Oko: kamera = játra: ...



a) slezina.

b) pumpa

c) detoxikační jednotka

d) život

e) ledviny



12. Stříbro: zlato = náramek: ...



a) šperk

b) peněžní vklad

c) brož

d) umění

e) drahé kovy



13. Koncert: poslouchat = pečeně: ...



a) kupovat

b) dusit

c) připravovat

d) čichat

e) solit



14. Bunda: kalhoty = halenka: ...



a) šátek

b) hedvábí

c) sukně

d) len

e) kartoun



15. Pták: létat = červ: ...



a) déšť

b) sát

c) rozšlapat

d) hrabat

e) plazit se



16. Leden: prosinec = začátek: ...



a) sníh

b) měsíc

c) pokrok

d) konec

e) chladno



17. Kniha: časopis = trvání: ...



a) laciný

b) aktuální

c) zajímavý

d) změna

e) trafika



18. Dílna: továrna= vila: ...



a) konfekce

b) sídliště

c) bohatství

d) užitek

e) běžící pás



Výsledky: 1d, 2c, 3e, 4d, 5c, 6d, 7c, 8d, 9d, 10d,11c,12c,13d,14c,15e,16d, 17d,18b,19c

Z knihy Testy inteligence 2 A. Langa, vydalo Nakladatelství EuromediaGroup -Ikar v roce 1999