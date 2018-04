Najděte svůj klíč k úspěchu

Univerzální návod na budování kariéry neexistuje. Jste originál a firma, kde děláte, také. Proto pozorujte úspěšné lidi v ní a vezměte si z nich příklad - není-li vám to proti srsti. Mnoho lidí očekává, že si za každodenní práci časem zaslouží automaticky odměnu a výhody navíc.

Přijdou do zaměstnání, dělají poctivě, co mají, a jdou domů. Tahle pracovitost je základním kamenem úspěchu, ale sama o sobě k lepšímu platu či kariéře nevede. Je zároveň důležité, aby vás práce bavila. Dobří můžete být jen v tom, co děláte rádi, v čem vidíte smysl. Pokud vás něco zajímá, sami si o tom rozšiřujete obzor, vzděláváte se. Tím profesně rostete, což se odrazí i na vaší kariéře. A na čem stavět dál? Třeba na některé z níže uvedených rad. I když vyznavačům poctivé dřiny od... do... mohou znít rouhačsky. Ale zamyslíte-li se nad chováním svých úspěšnějších kolegů, možná zjistíte, že se některou z nich řídili (a proto je nemáte rádi).

1. Něco musíte odfláknout

Nikdy nebude všechno perfektní. A kdo se o to snaží, zbytečně plýtvá svým časem i energií. "Je lepší odevzdat práci o měsíc dříve, jakkoli na devadesát devět procent, než o den později, i když na sto deset procent," říká Petr Sichrovský, šéf společnosti Xerox Česká republika. Věnujte proto v prvé řadě maximální úsilí tomu, co se ve vaší firmě nejvíce oceňuje. Až to zvládnete, pusťte se do méně důležitých věcí. "Snažte se pracovní úkoly a povinnosti zjednodušovat," radí Kennet Johnsson, generální ředitel české společnosti Lindab. Máte-li pak hodnotit svou práci, připomínejte své úspěchy, ne průšvihy. Když vám někdo pomůže s těžkým úkolem, pějte ódy i na něj. Šéf vás bude mít za člověka, který umí najít a přimět lidi k tomu, aby vzniklo veledílo.

2. Ať je s vámi sranda

Pro člověka, který bere práci smrtelně vážně, o problémech nežertuje a občas působí bezradně, může mít šéf slabost. Ale má-li s někým řešit krizi, spolehne se na někoho pohodovějšího. Nejde o zlehčování problémů, ale udržení nadhledu. Srandisté vyzařují jistotu, že se s ledačím poperou. Šíří pohodu. Nikoho nezajímá, že byste krize zvládli také. Oni na rozdíl od vás dostávají šanci je řešit. A co prokážou, to se počítá. Lidé se smyslem pro humor navíc působí otevřeněji. Není problém se s nimi dát do řeči, i do té neformální. Proto o šéfovi ledacos vědí, znají jeho zájmy, takže s ním nepropírají jen práci. A i tu nakonec řeší neformálně, třeba u skleničky alkoholu. Žádat o vyšší plat je pak snazší.

3. Odhadněte čas mlčení i boje

Víte, že něco má být jinak. Řeknete to jednou dvakrát - šéf to nechápe, neudělá nic, aby se věci změnily. Kašlete na to! "Když narazíš hlavou pětkrát do zdi, tak tam dveře prostě nevedou," říká šéf agentury Fast Forward Radek Čech. Vytrvalé oponenty má rád jen málokdo, i když dojde na jejich slova. Proto loajální (a úspěšnější) zaměstnanci podruhé mlčí. A nepokorní hledají výsluní jinde. I tahle cesta se v kariéře může vyplatit. Nevěříte? "Z jistých důvodů jsem ignoroval nadřízeného a jednal přímo s generálním ředitelem. Chtěl jsem se tak rychleji dostat výš. Nakonec mě požádali, abych si hledal jinou práci," říká Vincent Lefere. Mimochodem - dnes generální ředitel Pivovarů Staropramen.

