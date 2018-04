Nájemník versus pronajímatel: jak se ochránit pro případ častých škod

Češi využívají současné období nízkých úrokových sazeb k pořizování investičních nemovitostí, které pak s oblibou pronajímají. Po jejich pořízení se vyplatí je také pojistit. Jaké pojištění zvolit pro případ, že jste pronajímatel a jaké naopak, jste-li v roli nájemce? Velmi častým problémem bývá vytopení bytu. Přečtěte si čtyři možné situace, které mohou nastat a jaké pojištění v takových případech může ochránit.

Případ 1 Když pronajímatel řeší prasklé potrubí

Pan Martin vlastní zařízený byt a pronajímá ho. Jednoho dne prasklo v bytě vodovodní potrubí a vytékající voda poškodila jak byt a jeho vybavení, tak i věci nájemníků. Voda poškodila také malbu sousedního bytu. Jaké pojištění by měl mít pan Martin, aby dostal od pojišťovny výplatu jak za poškození obou bytů, tak i vlastního vybavení?

Komentář:

V tomto případě je nutné dívat se na škodu ze dvou pohledů. Prvním je skutečnost, že voda vytékající z vodovodního zařízení připojeného na přívod, rozvod a odvod vody poškodila vlastní vybavení bytu a jedná se tedy o tzv. vodovodní škodu. Aby mohl pan Martin úspěšně žádat o úhradu škod, měl by mít uzavřené pojištění bytu (jako nemovitosti) právě na riziko vodovodních škod. Pokud by tomu tak nebylo, pojišťovna by mu peníze nevyplatila. Není třeba se příliš obávat, protože vodovodní škody bývají součástí téměř všech produktů, vždy si ale tuto informaci raději ověřte při uzavírání pojistné smlouvy.

Jak by situace dopadla u pronajímané domácnosti pana Martina? Jestli by měl uzavřené tzv. pojištění domácnosti, tedy pojištění vybavení bytu, pak by měl nárok žádat o úhradu škody a poškozené vybavení by mu pojišťovna zaplatila.

Druhým pohledem na věc je poškození bytu souseda a věcí nájemníků. Pan Martin za svůj byty nese odpovědnost, a protože potrubí k jeho bytu bezprostředně náleží, je odpovědný i za ně. V tomto případě by vše mohlo být vyřešeno prostřednictvím tzv. pojištění odpovědnosti z vlastnictví a držby nemovitosti. Toto pojištění odpovědnosti slouží právě k tomu, aby byly pokryty škody vyplývající z vlastnictví a užívání nemovitosti. U věcí nájemníků by byl uplatněn v podstatě stejný princip, tedy opět by se vztahovalo pojištění odpovědnosti z vlastnictví a držby nemovitosti.

Případ 2 Kdy ochrání pojištění odpovědnosti

Pan Honza pronajímá svůj byt spolu se zařízením. Před nastěhováním nového nájemníka pan Honza vše překontroloval a zjistil, že je nutné vyměnit hadici od pračky. Sice ji vyměnil, ale chybně na pračku připevnil. Nový nájemník se nastěhoval, začal prát a odešel mezitím nakoupit. V průběhu praní se hadice vypojila a vytékající voda poškodila nemovitost a věci nájemníka. Je možné z pojištění krýt tuto škodu?

Komentář: Když pronajímatel může za vytopený byt

Škodu na nemovitosti i na vybavení bytu by bylo možné uplatnit z pojištění vodovodních škod jako v předchozím případě. Co se týká škod na majetku nájemce, je tomu jinak, protože se nejedná přímo o nemovitost. Úhrada by musela jít z pojištění občanské odpovědnosti. Za poškození mohl pan Honza, protože chybně uchytil hadici, proto by mohl požadovat úhradu nákladů na odstranění způsobené škody po pojišťovně.

Jaké pojištění by tedy měl mít uzavřeno vlastník a tedy pronajímatel bytu:

Pojištění nemovitosti - tedy bytu jako takového Pokud je byt pronajímán jako zařízený, vyplatí se chránit jeho vybavení a uzavřít si pojištění domácnosti Pojištění občanské odpovědnosti Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti - to může, ale nemusí být součástí pojištění občanské odpovědnosti. Navíc existují produkty, které je umožňují sjednat pouze k pojištěné nemovitosti.

Případ 3 Když si nájemce poškodí vlastní vybavení

Paní Kateřina bydlí v pronajatém bytě, který byl původně prázdný, a ona si jej plně vybavila svým vybavením. Při používání myčky došlo kvůli vadné přívodní hadici k částečnému vytopení celého bytu, zničení jedné stěny a také vybavení domácnosti. Voda poškodila i malbu souseda bydlícího v bytě níže. Lze z pojištění krýt i tyto škody?

Komentář:

Co se týká škod na vlastním majetku paní Kateřiny, tak i v tomto případě se jedná o tzv. vodovodní škodu, je tedy nutné mít pojištěno vybavení domácnosti proti tomuto riziku. Ohledně vytopení souseda se také jedná o totožný případ, tedy aby mohl být nárok na zaplacení odstranění škody ze strany pojišťovny uznán, musela by mít paní Kateřina uzavřeno pojištění občanské odpovědnosti. Největší potíž je však s řešením škody vzniklé na pronajaté nemovitosti.

Také v tomto případě by bylo možné požadovat úhradu nákladů z pojištění občanské odpovědnosti, ale je potřeba si uzavřít to správné. Chyták by byl opět v možné výluce. Není bohužel neobvyklé, že se v pojistných podmínkách na pojištění občanské odpovědnosti vyskytuje výluka obsahující pronajaté nemovitosti, věci, věci užívané na základě nájemních smluv apod. Pokud by bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti obsahující tuto výluku, pojišťovna by škodu neuhradila. Při sjednání pojištění občanské odpovědnosti se proto vyplatí dát si pozor na to, zda se pojištění občanské odpovědnosti na škody na pronajatých nemovitostech vztahuje.

Důležité je také informovat se o limitu, tedy jakou nejvyšší škodu pojišťovna uhradí. Existují produkty, které mají na pronajaté nemovitosti a věci stanovený maximální limit, který může být výrazně nižší, než je limit sjednaný na občanskou odpovědnost. Pokud v bytě neúmyslně způsobíte škodu většího rozsahu, pronajatý byt bude výrazně poničen, stanovený limit pak nemusí vůbec stačit.

Jak by to vypadalo v případě, kdy by paní Kateřina bydlela v bytě zařízeném pronajímatelem? Pak by její situaci vyřešilo pojištění občanské odpovědnosti, ale opět by bylo třeba dát pozor na případ, kdy by pojišťovna vyloučila škody na pronajatých movitých věcech. Vždy si tedy před podpisem přečtěte výluky k pojištění občanské odpovědnosti.

Případ 4 Když za chybu může člen rodiny

Paní Hana odjížděla na dovolenou a její dcera nedovřela lednici. Protože bylo poměrně horko, lednice vytekla a poškodila podlahu pronajaté nemovitosti. Lze v tomto případě žádat pojišťovnu o náhradu škody, i když ji nezpůsobila paní Hana, ale její dcera?

Situaci by paní Haně vyřešilo opět pojištění občanské odpovědnosti, ale muselo by se vztahovat i na pronajaté nemovitosti. Jeho výhodou je skutečnost, že se vztahuje na všechny osoby žijící ve společné domácnosti, tedy i na dceru paní Hany. Dcera tedy nemusí v pojistné smlouvě vůbec figurovat, avšak i přesto je pojištěná na škody, které v běžném občanském životě způsobí.

