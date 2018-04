Najít práci musí každý sám

Než by prý marně hledala práci, rozhodla se Aranka Grulíková z Vlčnova u Uherského Hradiště podnikat. Učitelka z mateřské školy se stala nezaměstnanou loni v září. Na podporu již nemá nárok, a tak se rozhodla pro rekvalifikaci na podnikatelku. Počítá s tím, že by si od podzimu mohla otevřít trafiku. Ptá se však sama sebe, k čemu úřady práce jsou. "Práci nikomu nenajdou. Akorát nás zaregistrují, rozhodnou o podpoře, plánují návštěvy, na které se musíme dostavit, na schůzce sedíme a pročítáme si pracovní příležitosti," říká bývalá učitelka.



Úřad práce: Je to na vás



Zase mi nic nenašli. Chodím tam jen pro razítko. Místo, kam mě poslali, bylo samozřejmě již dávno obsazené. To jsou věty, které často zaznívají z úst nezaměstnaných, nespokojených s úřady práce.

"Podle zákona o zaměstnanosti si občan zabezpečuje vhodné zaměstnání sám nebo za pomoci příslušného úřadu práce," říká ředitel Úřadu práce ve Vyškově Jan Marek.

Kolik lidí je na podpoře Měsíčně v Kč Počet lidí

do 1 500 11 244

1 501-2 500 60 095

2 501-3 500 42 204

3 501-4 500 29 108

4 501-5 500 18 059

5 501-6 500 10 687

6 501-7 500 6 034

7 501 a více 9 386

Průměrná výše podpory 3480 Kč

Co bude nového... * Nezaměstnaní absolventi škol dostanou podporu teprve až si odpracují rok.



* Stoupnou podpory v druhých třech měsících nezaměstnanosti.



* Lidem od 50 let výše může být oproti dnešku prodloužena doba pobírání podpory.



* Nezaměstnaní si budou moci přivydělat do 3500 měsíčně a zároveň brát podporu či dávky.

"Z toho vyplývá, že hlavní tíha odpovědnosti je na konkrétním uchazeči o zaměstnání. Ten se sice ne vždy vlastní vinou stal nezaměstnaným, ale záleží na něm, jak danou situaci vyřeší. Úřad práce by mu přitom měl být maximálně nápomocen," dodává. Zároveň přiznává, že komunikace mezi zaměstnavatelem nabízejícím volné místo a úřadem práce někdy opravdu vázne - vinou obou. Zaměstnavatelé mají obsazení nahlášených volných míst oznámit úřadu práce nejpozději do pěti dnů. Ale často tak neučiní.Většina lidí se základním vzděláním nachází práci až po čtyřech letech. Kdo má ukončené střední vzdělání bez maturity, hledá práci zhruba rok, lidé s maturitou šest až dvanáct měsíců.Nejlépe jsou na tom vysokoškoláci. Těm trvá nalezení místa tři měsíce, do roka seženou práci téměř všichni. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Nezaměstnaní mají nejčastěji zájem o práci na plný úvazek.Nejvíce z nich při hledání zaměstnání spoléhá na úřady práce, sledování inzerátů a pomoc svých známých. "Potřeba jistého místa je pochopitelná," říká Kateřina Prejdová z ministerstva práce a sociálních věcí. "Ovšem lepší je vzít třeba i dočasnou práci, aby člověk neztratil pracovní návyky a kontakty s lidmi," dodává k tomu, že Češi většinou berou všechno - to jest hlavní pracovní poměr, nebo nic.Více než polovina nezaměstnaných pobírá dávky do 3500 korun, což je zhruba průměrná výše podpory (3480 korun). Stát podle Prejdové vydá měsíčně na jednoho nezaměstnaného čtyřnásobek. Nezaměstnané má motivovat, že si možná podle nového zákona o zaměstnanosti, který ještě čeká na stanovisko Senátu, budou moci od podzimu přivydělat. Mohou se nechat zaměstnat na úvazek kratší, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby. Měsíční výdělek přitom nesmí překročit polovinuminimální mzdy - to jest 3350 korun. V případě práce na více místech se výdělky sčítají. Daň z příjmu, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a zdravotní pojištění má odvádět zaměstnavatel. Obce a města budou mít možnost nabídnout nezaměstnaným veřejně prospěšné práce, na něž je však již nyní většinou přetlak. Zřízení takových míst si obce ze 40 procent hradí samy za dalšího přispění úřadu práce, nově možná i na cestovné. "O nabídce nezaměstnaných uvažujeme, pokud pro ně místa budou," říká Václav Praveček, tajemník Městského úřadu v Tachově. Přiznává však, že technické služby budou muset udělat přehled míst, která půjde obsadit, někdo bude muset nezaměstnané zaučit, kontrolovat.Těžko také říci, kolik obcí využije možnost dovážení nezaměstnaných třeba ze sousední obce, když jim budou muset hradit cestovné, stravné, neřkuli ubytování. Ale nezaměstnaný, který odmítne případné nabízené místo, přijde o podporu. Pokud je bez práce déle než rok, hrozí mu v případě odmítnutí odebrání sociálních dávek.