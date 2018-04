Najít práci po gymnáziu je téměř nemožné, říká absolventka

Mají letošní absolventi středních škol vůbec nějakou šanci sehnat práci? Rozhodli jsme se to v redakci otestovat. Mám čerstvě po maturitě na všeobecném gymnáziu a jako redakční elévka jsem byla věrohodnou kandidátkou na takový test. Začala jsem v polovině srpna.

Nejdříve jsem si založila profil na portálu www.jobdnes.cz, našla pár vhodných inzerátů a poslala na kontaktní adresy svůj životopis.

Úřad práce: tady místo zřejmě nenajdu

Vzala jsem své maturitní vysvědčení a vydala se na úřad práce. Kromě mě tam byli jen další dva lidé ve středním věku. S pořadovým lístkem v ruce jsem čekala asi čtvrt hodiny, ale pořád se nic nedělo. Už jsem začínala být netrpělivá, pak se však konečně objevilo nade dveřmi moje číslo. Mé očekávání, jestli už tady uspěji, zchladila mladá pracovnice. Začala pěkně zostra: "Řekl vám to někdo, nebo ne? Musíte si vzít ten formulář za dveřmi, vyplnit, až pak vás můžeme zaregistrovat."

Ujistila jsem ji, že registrovat se opravdu nechci, že bych se zatím chtěla jen poradit. Vyložila jsem jí tedy svou situaci: Maturita se povedla, přijímačky na vysokou školu bohužel ne, tak jsem si udělala prázdniny a nyní sháním práci. Když jsem navíc dodala, že jsem absolventka všeobecného gymnázia, zaměstnankyně úřadu práce se už ani nesnažila tvářit optimisticky.

Čekat budu určitě několik měsíců

Zeptala jsem se tedy, jaká pozice by pro mě připadala v úvahu. Takhle konkrétně mi bohužel nic nabídnout nemohla. Jediné, co jsem se dozvěděla, bylo to, že bych pravděpodobně našla uplatnění v administrativě. Jinak mi úřednice vysvětlila, že musím vyplnit Žádost o zprostředkování zaměstnání, podle které by se pak pro mě hledala vhodná pozice. Nicméně kdybych se nechala zaregistrovat, stejně si prý pár měsíců počkám. To by se mi zrovna moc nehodilo.

Formulář jsem si vzala, ale i kdybych ho chtěla vyplnit, kolonky Odborné dovednosti, Získané pracovní zkušenosti a Absolvovaná rekvalifikace by beztak zůstaly prázdné.

Na úřadě práce jsem žádné štěstí neudělala, proto jsem se vydala do personální agentury Start people.

Personální agentury: Maturita na gymnáziu je handicap

Přivítala mě pěkně upravená slečna vlídným dotazem, co by pro mě mohla udělat. Zopakovala jsem tentýž scénář a dostala jasnou odpověď: "Bohužel, v administrativě nyní žádná volná místa nemáme."

Na rovinu řekla, že absolventi všeobecných gymnázií mají na sehnání práce dost mizernou naději. Nicméně se mám pro jistotu zaregistrovat na webu agentury, poslat životopis, a kdyby se náhodou nějaké místo v oboru administrativy objevilo, měla bych třeba šanci ho dostat.

Kromě toho, že jsem minulé léto dělala dva týdny recepční, však žádnou praxi nemám. Takže například s pozicí asistentky bych hned opravdu počítat nemohla. Z výrazu tamní pracovnice jsem však usoudila, že bych spíš nemohla počítat s žádnou pozicí. Jakmile slyšela, že jsem absolventka všeobecného gymnázia, počáteční ochota byla tatam a snažila se mě co nejrychleji zbavit.

Zamířila jsem ještě do agentury Manpower na pražském Arbesově náměstí. Žena, která se mě ujala, mi hned řekla, že agentura je zaměřená na hledání odborných pozic, takže není příliš pravděpodobné, že by pro absolventa s mým vzděláním něco měli. Doporučila mi, abych si udělala rekvalifikační kurz nebo nástavbu, zlepšila by se tak moje šance na získání pracovního místa. Přitom bych si zároveň mohla najít brigádu. Také mi poradila, abych zkusila hledat na webu nabídky vhodné pro absolventy.

Obsazování pozic jako recepční nebo sekretářky si totiž většina firem obstarává bez pomoci agentury nejčastěji prostřednictvím internetu a novin. Alespoň si mě uložili do databáze a slíbili, že se ozvou, kdyby byla nabídka na nějakou brigádu.

Na rozdíl od Start people se mi tady opravdu snažili pomoct nebo přinejmenším dobře poradit. Při odchodu jsem dokonce obdržela návod, jak správně psát životopis a motivační dopis. Takže má třetí výprava zdánlivě neskončila tak neúspěšně jako ty předešlé. Nicméně uběhly dva týdny a žádnou brigádu mi zatím nenabídli.

Ještě mi zbývá vyzkoušet inzeráty

Mezitím mi na e-mail přišla odpověď na inzerát – nabídka od ING banky na přijímací řízení pro uchazeče o pozici Poradce pro finanční plánování. Prvním krokem byl internetový dotazník. Ten jsem vyplnila, na většinu otázek jsem musela odpovědět záporně, protože se týkaly mých předchozích zkušeností a odborných dovedností. K pohovoru si mě už nepozvali.

Stejně to proběhlo i s obchodní společností, která vyhlašovala konkurz na pozici Junior Broker. Poslala jsem jim životopis a nic. V dalším případě jsem měla skoro úspěch. Ozval se mi zástupce personálního oddělení z firmy Broker Consulting. Chtěla jsem se s ním sejít, ale zrovna odjížděl na dva týdny na dovolenou, takže to nevyšlo. Jestli bych tuto práci dostala, mohu tedy jen spekulovat.

Zkoušela jsem i několik inzerátů v novinách, opět do pozic v administrativě, ale nikdo neměl zájem si se mnou alespoň domluvit schůzku. S výjimkou jedné společnosti, kde by byli ochotní mě vzít na místo recepční.

Navzdory tomu, že mi pracovnice v agenturách radily, abych šla radši na soukromou vysokou školu, bych nakonec možná bez práce neskončila. Jsem docela ráda, že to tentokrát z mé strany byl jen pokus, protože na dalších pět let mám jiný program – studium na státní vysoké škole. Doufám, že potom budu mít hledání práce snazší.