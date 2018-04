Nájmy v bytech přestaly růst

Dolů jdou v Praze však i nájmy v panelových domech a starších bytech. Například nájem za cihlový byt 3+1 klesl za jediný rok z osmnácti na patnáct tisíc korun měsíčně.

Důvodem poklesu cen v hlavním městě a okolí je fakt, že se zde ročně postaví na dva tisíce nových bytů. Nabídka roste, a právě to tlačí nájmy dolů. K poklesu cen přispívá i větší dostupnost hypoték.

"Když si člověk srovná, že nájem je dnes v řadě případů stejně drahý jako splátka hypotéky, tak jde raději do koupě vlastního bytu," říká Ivan Žikeš z realitní kanceláře Recom Reality.

Na pořízení bytu za 1,5 milionu je třeba měsíčně splácet na dvacetiletou hypotéku téměř deset tisíc korun, což se rovná zhruba nájmu za dvoupokojový byt v pražském paneláku.

Nejvíce jdou dolů právě ceny panelákových bytů na sídlištích a také velkých luxusních rezidencí v centru Prahy. "Za posledních pět let klesla cena za pronájem bytu v paneláku zhruba o třetinu," popisuje situaci v hlavním městě prezident Asociace realitních kanceláří Jaroslav Novotný.

Zatímco koncem 90. let byl panelákový byt o 60 metrech čtverečních k mání za 15 tisíc korun na měsíc, dnes je to maximálně deset tisíc. Ceny, které lidé platí za pronájem bytu s regulovaným a tržním nájemným, se tak tak v hlavním města začínají sbližovat.

V ostatních regionech republiky jsou sice byty levnější než v Praze, ale nové se podle realitních kanceláří příliš nestaví. Možnosti lidí koupit si vlastní byt jsou mimo Prahu omezené nižšími výdělky. Proto tam nájmy ještě nezačaly klesat, jen se zastavil jejich růst.

Pronájmy bytů, které jsou nejrozšířenější v hlavním městě, už dnes nevynášejí tolik jako dříve. V Praze a středních Čechách přibývá každoročně nejvíce bytů z celé republiky a to tlačí ceny za pronajímané byty dolů. Výstavba přitom bude v tomto regionu růst i v dalších letech.

"Pro určité skupiny obyvatel je v Praze stále ještě nedostatek nemovitostí. Lidé tu více investují do bydlení, protože tu je i větší možnost získat pracovní příležitost," říká Alois Anderle, šéf poradenské organizace pro rozvoj bydlení ÚRS Praha.

Celkově je však výstavba bytů v tuzemsku stále na nižší úrovni než v západní Evropě, kde ročně připadne na tisíc obyvatel zhruba pět postavených bytů. V Česku je to jen 2,7. Přírůstku pěti bytů ročně dosahuje právě jen Praha a střední Čechy. Tyto dva regiony jsou tak stále výjimkou. Více se sice staví ještě na jihu Čech a na Moravě, ale převážně jde o rodinné domky budované svépomocí.

Pokles cen se tak dotýká zejména hlavního města a některých dalších míst, jinde tržní nájmy buď stagnují, anebo pokračují v růstu. Například v Kladně šly nájmy za poslední dva roky nahoru asi o deset procent, ať už v rodinných domech či bytech.

Specifická je situace na severu Čech, kde nedostatek pracovních příležitostí omezuje i zájem o bydlení. "Regulované nájemné v severních Čechách není příliš vzdálené od tržního, které se tak nehýbe," říká Martin Urman z 1. české realitní kanceláře.

V Praze v posledních letech zlevnil hlavně pronájem nejluxusnějších velkých bytů v centru a také těch méně atraktivních na sídlištích. "Méně kvalitní byty a horší adresy klesají nejvíce," potvrzuje Jaroslav Novotný, šéf Asociace realitních kanceláří. Koupit si tak dnes panelákový byt jako investici už podle něj na rozdíl od minulých let postrádá smysl.

Dolů však nejdou jen ceny bydlení v paneláku, ale i pronájmů rodinných domků. "Majitelé museli jít hodně dolů, protože stoupla nabídka. Zatímco loni se pronajímal rodinný dům v Praze-Řepích za 80 tisíc, letos už je za padesát tisíc," přibližuje Jana Fialová z firmy Pražské reality.

Pokles cen by měl trvat i nadále, ačkoli názory na to, jak se na pronájmech odrazí vstup do Evropské unie, se liší. Rozhodně by však výsledkem neměl být jejich růst. "Klesající trend bude ještě určitou dobu pokračovat a zastaví se až v příštích dvou třech letech. Spojitost se vstupem do unie v tom však nehledejme," říká Miroslav Duda, jednatel realitní kanceláře Duda SVD.

Jsou však i hlasy, že po vstupu do Evropské unie se na trhu objeví další vlna bytů, které dnes lidé drží, protože spekulují, že příští rok cena poroste. "Další nemovitosti povedou k poklesu ceny bytů i nájmů," míní Jaroslav Novák. Navíc dojde kvůli růstu některých cen i ke zvýšení životních nákladů, a na investice do bydlení tak bude zbývat méně prostředků.