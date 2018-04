Rodiče si myslí, že za školáka utratí výrazně méně než ve skutečnosti

Podle Finančního barometru společnosti Partners se 35 procent rodičů domnívá, že za pět let utratí za potomka maximálně 50 tisíc korun, zhruba stejný počet pak odhaduje výdaje od 50 do 100 tisíc.

O průzkumu Výzkum probíhal formou on-line dotazování prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos pro Partners na reprezentativním vzorku populace, kteří mají děti (podle regionu, kraje, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání) v srpnu 2014. Velikost základního souboru byla

1 050 respondentů.

„To jsou značně nereálné představy. Podle kvalifikovaných výpočtů finančně-poradenské společnosti Partners se náklady na dítě od první do páté třídy pohybují okolo 200 až 220 tisíc, což je měsíčně zhruba 3 500 korun. Je to střízlivý odhad, pokud rodiče musí koupit potomkovi vše nové. V případě že mají více dětí, které po sobě mohou dědit, náklady odhaduji tak na 2 500 až

3 000 korun měsíčně,“ vysvětluje finanční poradkyně Partners Dana Míchalová.

Částku mezi 200 až 250 tisíci odhadovala jen čtyři procenta rodičů, výdaje od 150 do 200 tisíc pak volilo sedm procent odpovídajících. „Domnívám se, že podcenění výdajů je dáno tím, že rodiče podle výzkumu nejčastěji pokrývají tyto náklady z průběžných příjmů,“ dodává Dana Míchalová.

Z běžných příjmů, aniž by se ostatní členové rodiny museli uskromnit, hradí útraty za školáka 44 procent rodičů. O procento méně rodičů to řeší obdobně, jen na úkor ostatních. Každá dvanáctá rodina řeší výdaje na školáka z předchozích úspor či finančních rezerv.

„Děti jsou velká investice, podobně jako nákup auta či bytu. Stejně jako si je plánujete dlouho dopředu, začněte se na děti připravovat už od prvního platu. Ideálně byste si měli odkládat stranou 10 procent z příjmů. Podle zvolené strategie a množství odkládaných prostředků můžete za pár let téměř bez odříkání naspořit na počáteční výbavu,“ radí Dana Míchalová.

„Nejčastější chybou, kterou rodiče dělají, je, že s nadsázkou téměř na porodním sále uzavřou stavební spoření. To je ale nejefektivnější při měsíční úložce 1 700 korun na šest až sedm let. A to si málokterá rodina při sníženém příjmu s rodičovskou či mateřskou může dovolit. Navíc stavební spoření není vhodné na patnácti či dvacetileté spoření, to lze využít mnohem efektivnější produkty.“

Do konce studií vyjde potomek na milion

Podle výpočtů Partners stojí rodiče první rok dítěte přes 62 tisíc korun. Od roku do pěti let se náklady pohybují kolem 180 tisíc, za prvních pět let školní docházky dají přibližně 213 tisíc korun, druhý stupeň, tedy šestá až devátá třída, vyjde na 220 tisíc. Na střední školu by si rodiče měli připravit zhruba 185 tisíc, a pokud chtějí mít z potomka vysokoškoláka, náklady vyskočí o dalších téměř 300 tisíc korun.

Celkem jsou tedy výdaje na potomka od narození do ukončení vysoké školy zhruba 1 160 000 korun. „Samozřejmě je možné náklady snížit třeba pomocí příbuzných a známých, zděděním staršího oblečení či vybavení a v pozdějším věku dítě motivovat k zajištění vlastních příjmů formou brigád,“ uzavírá Dana Míchalová.