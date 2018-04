Nakoupili jsme v iTesku. Místo tří kusů rajčat dodali přes tři kila

Nakupovat po internetu potraviny je prakticky obdobné, jako si přes internet koupit třeba televizi. Nejprve se musíte zaregistrovat. Při registraci narážíme na první zádrhel. Internetový formulář nás neposlouchá, potřebné údaje se nedají vepsat. "Musíte každý jednotlivý zápis potvrdit," vysvětluje operátorka Teska po telefonu. Pak už jde vše hladce.

Ceny potravin přes internet nižší nejsou

Na radu obchodníka si nejprve rezervujeme datum a čas dodání objednaného zboží. Zdá se, že je o službu zájem, páteční termíny jsou již beznadějně zadané, nejbližší možné dodání je v sobotu mezi 18. a 20. hodinou a 20. až 22. hodinou. Volíme první volný čas a do virtuálního košíku narovnáme nákup za téměř tisícovku - od másla, zeleniny až po maso i víno. Zjistit složení vybraných potravin, například šunky či tatarské omáčky, však nejde.

Vybíráme i z akční nabídky: "No nekupte to, když je cena tak výhodná." Rajčata jsou momentálně za 26,90 za kilo, objednáváme tři kusy. A přihazujeme i dvě červené papriky, kilo je totiž za výhodných 39,90 korun. "Ceny výrobků při on-line nákupu a výrobků v obchodech Tesco se neliší, platí to i pro akční nabídky," dočítáme se v pravidlech. Jak si ověřujeme v nejbližším obchodě, je tomu skutečně tak.

Jinde lze nakoupit některé zboží levněji

Srovnáváme ceny i s aktuální nabídkou v prodejnách Albert a Billa, které chtějí prodej potravin přes internet rovněž zavést (čtěte více zde). V některých položkách, které nejsou v akci, se obchodníci liší o pár haléřů i desetikoruny, největší rozdíly jsou u masa, vajec a vína.

Celý internetový nákup potravin, který objednáváme, lze zaplatit předem kartou. Kartou je možné platit i při dodávce zboží, za to si ale Tesco účtuje poplatek 20 korun. Platba hotovostí možná není. Volíme zaplacení nákupu při dodávce, abychom vyzkoušeli, jak rychle vše proběhne. Pak už stačí nákup "odkliknout" a obratem na náš e-mail dorazí potvrzení objednávky.

Rýže chyběla, místo kusů dodali zboží na kila

V sobotu v dohodnutém čase čekáme na zavolání, před 19. hodinou volá operátorka, že se dodávka může opozdit. Vyškolený řidič to ale zvládá, v 19:15 zvoní u dveří domu a je ochotný vynést celý nákup až ke dveřím bytu. "Jedna z položek nebyla k dispozici," avizuje a předává ke kontrole účtenku.

Chybí objednaná rýže. Není divu, po výborné "basmatce" za slušnou cenu se hned zapráší. Náhradní rýže v obdobné cenové relaci však nedorazila. Půl kila mandarinek, za které si Tesco účtuje 10,20 korun, jsme pro změnu neobjednali, v nákupním košíku je navíc hledáme marně.

Zato rajčat a paprik dorazila obrovská úroda. Místo objednaných tří kusů rajčat dorazila tři a čtvrt kila. Chyba je i u paprik, ani zde nešetřili. Místo dvou kousků je jich 2,5 kila. A žampiony, nejsou zrovna nejčerstvější. Ostatní zboží je v pořádku včetně data spotřeby.

I když lze problémové zboží odmítnout a vrátit pracovníkovi rozvozu, nákup přebíráme celý a platíme ho kartou. Spojení s terminálem je okamžité. Stvrzenka, kterou dostáváme, potvrzuje, že jsme zaplatili 979,90 korun. Dovoz, který měl stát 99 korun, ani dvacetikorunový poplatek za platbu při dodání kartou však účtovány nejsou.

A jak vysvětluje chyby mluvčí Teska Eva Karasová? "V sobotu došlo k technickému výpadku v objednávkovém systému, který způsobil, že několik objednávek nebylo zařazeno do elektronického systému pořízení nákupu. Nákup se tak mohl odlišovat od objednávky a zároveň mohlo dojít ke zpoždění dodávek. Všechny zákazníky, kterých se zpoždění mohlo týkat, jsme telefonicky informovali a jako omluvu jim nebyl účtován poplatek za pořízení nákupu."

Podtrženo a sečteno

Když selhal systém, selhali i pracovníci. Záměna kusů za kilogramy a zařazení položky, kterou jsme neobjednali, bylo dílem obyčejné lidské nepozornosti. Počet chyb na jeden nákup byl ale poněkud vysoký, Tesco má co zlepšovat. První vylepšení už po testovacím nákupu iDNES.cz udělalo, volná rajčata již nejde objednat na kusy, ale jedině podle hmotnosti.

Zapamatujte si:

Vyúčtování poplatku za dodání nákupu do domu je standardně součástí účtenky za nákup. Standardně zákazník dostává speciální paragon. Při výpadku systému je náhradně využit klasický paragon z pokladny.

Pokud si zákazník objedná zboží, které není v obchodě dostupné, zaměstnanec zodpovědný za nákup připraví alternativní výrobek, který uloží odděleně od nákupu. Zákazník tento výrobek může přijmout nebo jej odmítnout.

Pokud zákazník zjistí pochybení při předání nákupu, může záležitost řešit přímo na místě. Částka za nákup je vždy odečtena z účtu zákazníka až po potvrzení přijetí nákupu.

Pokud zákazník zjistí pochybení až po převzetí nákupu, může kontaktovat bezplatnou zákaznickou linku, která zprostředkuje kontakt mezi samotným obchodem a zákazníkem.

Zákazník může využít i možnost navštívit kterýkoliv hypermarket a výrobek zde reklamovat či vyměnit.

