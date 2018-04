Nakoupit podílové fondy? Ano, či ne?

Podílové fondy jako nástroje kolektivního investování shromažďují peníze podílníků a investují je do cenných papírů. Tyto fondy poskytují investorům výhodu diverzifi kace a profesionálního managementu. Za své služby si správce fondů strhává poplatek z aktiv fondu.

Poplatek se pohybuje nejčastěji mezi 0,5 % a 2 % aktiv ročně. Podílový fond na požádání odkoupí od svých podílníků jejich podíly za cenu, která se rovná současné hodnotě vlastního kapitálu fondu připadajícího na jeden podíl. Všichni podílníci sdílejí společně výnosy a ztráty fondu.

Odvětví podílových fondů prošlo za několik posledních desetiletí obrovským rozmachem. Ve Spojených státech i v zemích západní Evropy je ve fondech investována značná část úspor obyvatelstva. V České republice je to sice zatím jen několik procent, ale tato procenta rychle rostou. Dá se očekávat, že Češi budou i nadále své úspory, které z drtivé většiny stále leží na bankovních depozitech, postupně přesouvat ve stále větší míře do jiných investičních produktů, především podílových fondů.

Podle kterých kritérií by se měl vybírat správce fondu ? Především by mělo jít o velkou, nejlépe mezinárodní společnost, která se může prokázat mnohaletými zkušenostmi se správou investic na světových trzích a může to doložit přehledem výnosů fondů, které spravuje. Dále by tato společnost měla mít v České republice přímé zastoupení a kvalitní investiční poradce, kteří vám budou schopni pomoci orientovat se v jejich nabídce a poradí vám, jaké fondy si vybrat. A v neposlední řadě je důležitá otázka zdanění výnosů fondů. Fondy registrované například v Irsku nebo v Lucembursku mají daňové výhody oproti fondům registrovaným v České republice.

A jelikož je pro vás jako investora rozhodující výnos po zdanění, měli byste otázce zdanění fondů věnovat patřičnou pozornost. Pokud máte vytipován okruh vhodných správců fondů, další otázkou bude výběr samotného fondu. Jako první krok je potřeba zvolit správnou alokaci aktiv. V případě, že mají být ve vašem portfoliu zastoupeny dluhové cenné papíry, pak tuto část portfolia mohou tvořit fondy investující do korunových dluhopisů případně do korunových produktů českého peněžního trhu. V takovém případě nebude tato část portfolia nést měnové riziko.

Akciovou část portfolia by měl tvořit fond nebo fondy investující do akcií na rozvinutých světových trzích. Například globální akciový fond, případně evropský a americký akciový fond. Doporučuji vyhnout se oborovým fondům a úzce zaměřeným regionálním fondům, pokud pro ně nemáte velmi silný důvod. Stejně tak doporučuji vyhnout se různým typům zajištěných fondů, jejichž konstrukce a poplatková výše často vyhovuje spíš jejich správcům než investorům.

Fond investující do zahraničních akcií s sebou ponese významné měnové riziko. Přímý nákup fondů také znamená zpravidla horší přístup k měnovým zajišťovacím operacím ve srovnání s investicemi prostřednictvím makléře nebo banky. Přesto však je nutno měnovému riziku věnovat mimořádnou pozornost a snažit se využít všech dostupných prostředků k jeho neutralizaci.

Máme-li jasno o alokaci aktiv i o typech fondů, pak zbývá z přijatelného okruhu správců a jejich nabízených fondů vybrat ty správné. Zní to jednoduše, ale bohužel to není objektivně a jednoznačně možné. Správný by byl výběr těch fondů, které budou mít v budoucnosti nejlepší výnosnost. Neexistuje však způsob, jak takové fondy vybrat. Empirická evidence potvrzuje, že mezi historickou a budoucí výkonností správců fondů neexistuje žádný použitelný vztah, který by umožňoval orientovat se v moři nabídky. Proto doporučuji držet se dobrých jmen správců, kteří jsou již dlouho na trhu, mají vysoký objem aktiv a jejich fondy jsou daňově a poplatkově výhodné ve srovnání s ostatními.

K výběru fondů lze přistoupit ještě jiným způsobem. Historická čísla ukazují, že většina akciových fondů dosahuje nižších výnosů, než jsou výnosy akciových trhů, na nichž fondy investují. Nabízí se logická otázka, proč kupovat fondy takových správců a nekoupit přímo index akciového trhu? V takovém případě je pravděpodobnost zhruba tři ku jedné, že na tom budete lépe než většina fondů. Přitom možnost kupovat přímo akciové indexy existuje a je snadno dostupná. Je jich hned několik. Tou nejjednodušší je investovat do jedné z inovací posledního desetiletí, do tzv. Exchange traded funds (ETF). Jde o fondy, které kopírují hlavní akciové indexy. Jako první z rodiny těchto fondů se v roce 1993 na burze American Stock Exchange objevil tzv. Spider replikující index S&P 500. K němu časem přibyly Diamonds (replikující index Dow Jones) a fondy replikující indexy NASDAQ a FTSE. Pro investory je obchodování s ETF stejné jako obchodování s jednotlivými akciemi. ETF jsou ve srovnání s klasickými indexovými fondy výhodnější díky své vyšší likviditě a díky menší odchylce od výnosů replikovaných indexů.

