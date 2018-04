Spočítali jsme: nabídky na financování auta se lišily o desítky tisíc

Paní Zuzana potřebovala nové auto. Vybrala si vůz střední třídy japonské značky. Obeslala prodejce a čekala na nabídky. Přišlo jich několik, většinou s podobnou pořizovací cenou. Nakonec se rozhodla pro jedno z nabízených aut a smluvila si s pražským prodejcem schůzku.

„Vůz mi ukázali, projela jsem se v něm a zamilovala se do něj. Nicméně jsem už při testovací jízdě naznačila, že uvažuji ještě o jiném voze, jiné značky. Prodejce mi, myslím díky tomu, nabídl slevu nejprve 15 tisíc korun a pak pořizovací cenu snížil ještě o pět tisíc,“ říká čtyřicetiletá žena. Druhý den napsala prodejci, že si auto koupí. Na splátky. S tím nebyl problém. Ochotný prodejce poslal ženě kalkulaci. Vycházelo se z následujících údajů:

Cena auta: 379 000 Kč



Akontace: 20 %, tedy 75 800 Kč



Délka úvěru: 48 měsíců



Pojištění: Povinné i havarijní + doplňkové pojištění skel



Šlo o nabídku financování od sAutoleasing. Měsíční splátky pro úvěr ve výši 303 200 korun byly následující (po zaokrouhlení):

Splátka bez pojištění 7 177 Kč



Havarijní pojištění 824 Kč



Povinné ručení 418 Kč



Doplňkové pojištění 250 Kč



Celkem pojištění: 1 492 Kč



Celkem splátka: 8 669 Kč



Celkem by tedy paní Zuzana zaplatila za čtyři roky 416 112 korun. Úvěr by přeplatila o 112 912 korun, ovšem včetně pojištění. Bez pojištění by to bylo 41 296 korun.

To se paní Zuzaně zdálo moc a prodejce znovu kontaktovala. „Věděla jsem, že spolupracují i s dalšími společnostmi, tak mě zajímaly i jejich podmínky. Nechtěla jsem vzít hned tu první nabídku,“ vysvětluje žena. Přišla tedy po e-mailu další kalkulace, tentokrát od ŠkoFINu:

Splátka bez pojištění: 7 632



Pojištění havarijní: 834 Kč



Povinné ručení: 608 Kč



Doplňkové pojištění: 62 Kč



Celkem pojištění: 1 504 Kč



Celkem splátka: 9 136 Kč



Nakupující by tak zaplatila za čtyři roky částku 438 528 korun včetně pojištění. Bez něj by to bylo 366 336 Kč, přeplatek oproti půjčené částce by tedy činil 63 136 Kč.



“Ač jsem si připadala už sama sobě trochu otravná, požádala jsem ještě o další nabídku,“ říká Zuzana. A tak další den přišel ještě jeden návrh smlouvy. Od společnosti UniCredit Leasing:

Splátka bez pojištění: 6 461 Kč



Havarijní pojištění: 1 115 Kč



Povinné ručení: 434 Kč



Doplňkové pojištění: 116 Kč



Celkem pojištění: 1 665 Kč



Celkem splátka: 8 126 Kč



Pro tuto nabídku se nakonec Zuzana rozhodla. Za čtyři roky zaplatí na splátkách 390 048 Kč včetně pojištění. Bez něj je to 310 128 korun, což je přeplatek z půjčené sumy jen 6 928 Kč. „Byly to jednoduché počty. Oproti první nabídce ušetřím 26 tisíc korun a oproti té ze ŠkoFINu dokonce 48 480 korun. To je každý měsíc tisíc korun. A to je v našem rodinném rozpočtu znát,“ říká Zuzana.

Když se prý prodejce ptala, proč ji rovnou nenabídl nejvýhodnější financování, odpověděl, že jsou různými společnostmi různě motivováni. „Nejprve předloží tedy tu, co je výhodnější pro prodejce, ne pro klienta. Proto doporučuji porovnat vždy více nabídek,“ dodává žena.