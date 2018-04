Nákup dolarů na dovolenou se už teď může vyplatit

Drobní střadatelé mohou vydělat, když se neukvapí. „Pokud válka skutečně vypukne, dolar může oslabit ještě více než nyní,“ říká Markéta Šichtařová z Volksbank. Při mírovém řešení konfliktu by tomu však mohlo být naopak - dolar by podražil. „Jestliže se situaci v Iráku podaří zvládnout mírovými prostředky, je výhodné dolar nakoupit už nyní,“ říká Jan Vejmělek z Komerční banky. Posilující vliv na dolar by mohl mít podle Vejmělka i válečný konflikt, pokud by byl krátký a úspěšný.