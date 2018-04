Nákup na dluh stojí méně než loni

Žně splátkových společností jsou tu, za poslední tři měsíce roku dosahují až 40 procent ročního obratu. Na dluh nakupuje čím dál víc lidí, už dávno to není ostuda a známka špatného hospodaření, naopak jeho běžná součást. V mnoha rodinách není zaplaceno jedno zboží, a už se pořizuje druhé. „Vždy odhadneme, na co naše příjmy stačí, do riskantních nákupů se nepouštíme,“ potvrzuje Jana Nováková z menšího města ve středních Čechách, která v současné době splácí zároveň videokameru i televizi. Pokud by ji pořizovala letos, a ne loni, ušetřila by. Před loňskými Vánocemi zaplatil zákazník za televizi, která stála dvacet tisíc korun, s úvěrovou O. K. kartou celkem 26 550 korun, zatímco letos je to díky snížení úrokové sazby necelých 23 tisíc korun. Průměrný úrok u účelových spotřebitelských úvěrů poklesl zhruba ze 14 procent na 11,8 procenta.

Kde si můžete půjčit peníze na nákupy? Banka kontokorent roční úrok 9 až 19 procent plus

- snadno dosažitelný

- nižší úrok

minus

- omezený objem úvěru

- nutný běžný účet u banky spotřebitelský úvěr roční úrok 10 až 16 procent plus

- nižší úrok

minus

- administrativní náročnost

- poplatky kreditní karta roční úrok 10,25 až 26 procent plus

- úvěr kdykoliv po ruce

- bezúročné období

minus

- vyšší úroková sazba

- poplatky charge karta plus

- bezúročná

- vysoký úvěrový rámec

- doplňkové služby

minus

- nutnost splatit do jednoho měsíce

- vysoké poplatky

- jen pro solventní klienty Splátkové společnosti jednorázový úvěr roční úrok až 35 procent plus

- nulové poplatky

- možnost předčasného splacení

minus

- vysoké úroky

- lze použít pouze pro jeden nákup úvěrová karta roční úrok až 23,8 až 26,6 procenta plus

- lze použít pro opakované nákupy

- možnost předčasného splacení

minus

- vysoký úrok

- kromě Yes karty lze použít jen v tuzemsku

Na dluh i bez navýšení

Zvlášť před Vánocemi splátkové společnosti i sami obchodníci předkládají klientům ještě výhodnější podmínky, než je tomu během roku. Zákazník může díky odkladu splátek hodit do konce roku za hlavu starosti se splácením. Často nezaplatí ani korunu navíc. „Téměř všechny společnosti na trhu dnes nabízejí podobné produkty. Liší se jen dostupností a rychlostí vyřízení nákupu na splátky a možná procentem zájemců, kteří úvěr dostanou, nebo ne,“ říká ředitel GE Capital Multiservisu Jiří Pathy.

Banky se snaží držet krok: půjčí svým zákazníkům, ale i zájemci z ulice. Háčkem může být, že pro něj nebude s největší pravděpodobností sazba úroků tak nízká jako pro klienta s historií. Půjčujeme od 6,7 procenta, hlásí například HVB bank. Právě to od... skrývá drobnou zradu. Banka nejnižší úročení přizná jen vybraným klientům, potíž je v tom, že předem neřekne, jaké budou muset konkrétně splnit podmínky. Navíc nepůjčí malé peníze, minimální částka je v případě HVB bank 50 000 korun, ale i její konkurence má stanoveny minimální výše úvěru. Ale i tak vycházejí spotřebitelské úvěry levněji než nákup na splátky či s úvěrovou kartou. Na rozdíl od splátkových společností však zatím banky nejsou v přidělování peněz tak pružné.

Výběr je snazší

Orientace v nabídkách bank i splátkových společností je letos také jednodušší. Všichni musí dopředu říci, kolik za nákup zboží klient zaplatí celkem včetně poplatků a navýšení tak, aby si lidé mohli jednoduše porovnat jednotlivé nabídky, a navíc vyhodnotit, zda na splácení stačí jejich finanční možnosti. Nebezpečné je, když se odhad nepodaří a rodina se dostane do nesnází se splácením. Jak postupovat? Zákazník by měl co nejrychleji kontaktovat splátkovou společnost, domluvit s ní odklad splátek, tak aby nedošlo na nejhorší, soud. Za nevelké peníze lze pojistit u mnoha společností neschopnost splácet. Například u CCS Kredo zaplatí zájemce za pojištění 4,3 procenta z minimální měsíční splátky. To znamená, že je-li splátka 1 000 korun, činí pojistné 43 korun.

Hledáte další informace o splátkovém prodeji? Určitě je naleznete ve speciální příloze splatky.idnes.cz U banky či splátkové společnosti se však může stát, že zájemce úvěr nedostane, a navíc se ani nedozví proč. Dá se vypátrat, kdo je riziková skupina? Splátkové společnosti i banky se brání definovat člověka, který by mohl mít při žádosti nákupu na splátky problémy. „Nejde to předem říci, 50 procent žádostí ani nevidí lidské oko. Složitý počítačový systém zpracovává žádosti a zároveň také generuje všechny údaje o lidech, kteří nejsou schopni splácet. Z těchto údajů pak vychází při rozhodování, zda žádosti klienta o úvěr vyhoví, či ne. V zásadě jej však dostane 90 procent žadatelů," vysvětluje Jiří Pathy.