Nákup na internetu? Nejlépe se speciální kartou

Množství internetových obchodů se neustále zvyšuje, stále více jich také nabízí možnost zaplatit rovnou platební nebo kreditní kartou. Poslat však identifikační údaje o své kartě jen tak zbůhdarma po informační dálnici nemusí být vždy bezpečné. Aby měl klient možnost chránit své peníze a soukromí, může využít takzvanou internetovou kartu. Od klasických platebních nebo kreditních karet ji odlišuje především to, že není určena k provádění transakcí v obchodní síti ani ji není možné využít k výběru hotovosti z bankomatu. Také ke své virtuální kartě nedostáváte PIN, protože ten při platbách na internetu není potřeba. Abyste zadáním čísla karty nepřišli o všechny peníze na svém účtu, je přijata řada bezpečnostních opatření.

Majitel má možnost nastavit si maximální počet transakcí uskutečněných za den. Ten je možné kdykoliv změnit, a to i po telefonu. Jestliže si tedy například nastavíte počet denních transakcí na nulu, v podstatě zablokujete kartu pro použití. Kromě množství transakcí si můžete určit i maximální objem finančních prostředků, které je Je placení po internetu výhodné a bezpečné?



"Moje zkušenosti s platbami po internetu jsou zatím víc než pozitivní. Internet využívám k obsluze svého účtu a různým platbám za zboží a služby. Je to výhodné nejen kvůli úspoře času, ale i proto, že mám přehled o svých penězích, aniž bych musel dohledávat účetní doklady. Ani nepamatuji, kdy jsem byl naposledy v bance. Na minimum se ale snažím omezovat přímé platby neověřeným firmám, zvláště tehdy, kdy je nutné poslat po síti důvěrná data, včetně čísla platební karty." možno za den utratit. Tím se chráníte proti jejímu zneužití, ať už ze strany firem, nebo dostanou-li se identifikační údaje karty do nepovolaných rukou. Základní týdenní limity nastavují banky obvykle na částku deset tisíc korun. Protože jde o virtuální kartu, to znamená, že neexistuje v hmotné podobě, nemusíte se obávat o její ztrátu v případě krádeže. Její vlastník má obvykle k dispozici šestnáctimístné číslo karty, platnost, případně kontrolní kód.

Nevýhodou takové karty je, že ji využijete pouze pro nakupování na internetu - v klasických obchodech nebo pro výběr z bankomatu ji použít nelze. Kdo se rozhoduje, zda si ji pořídit, měl by dobře zvážit, jestli náklady na její správu odpovídají opravdu množství transakcí, které učiní na internetu, a zda při příležitostném nákupu nevystačí pouze s klasickou platební kartou.





Kde lze kartu získat?





V Čechách zatím vydávají internetové karty tři banky - eBanka, GE Capital Bank a Komerční banka. Jako první u nás začala nabízet tento druh karty eBanka. O vydání InternetCard může požádat majitel osobního nebo firemního účtu. Za roční vedení zaplatíte 150 korun, zdarma lze měnit týdenní limit - žádost o snížení je vyřízena okamžitě; chce-li klient limit zvýšit, trvá vyřízení dva až tři dny. Veškeré transakce kartou jsou autorizovány on-line, takže nemůže dojít k přečerpání limitu. Během loňského roku přišla s virtuální kartou - e-card EC/MC i VISA - také Komerční banka.

Získat ji mohou všichni klienti jako doplněk ke svým standardním platebním kartám. Její vedení vyjde ročně na 65 korun. Protože poplatek za takzvanou účetní položku, která vznikla použitím platební i virtuální karty, si banka neúčtuje, neplatíte za nákupy uskutečněné na internetu nic. Od března mohou internetovou kartu - EC/MC Internet - používat také klienti GE Capital Bank. Požádat o ni mohou všichni majitelé běžného korunového účtu u GE Capital Bank a je vydávána na dva roky. Ročně její vedení stojí 108 korun, tedy devět korun za měsíc.



