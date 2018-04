Nákup na leasing zůstane nepřehledný

"Ministerstvo průmyslu a obchodu sice prezentovalo, že zákon dopadne i na leasingové služby, ale schválené znění se zcela míjí účinkem," uvedl šéf legislativně právního výboru asociace Martin Kofroň.

Zákon přitom nařizuje, aby firmy poskytující spotřebitelské úvěry klientům sdělovaly v podobě ročního úroku, na kolik ho jejich služby přijdou. I bez znalosti finanční matematiky si pak každý klient bude moci rychle a snadno udělat názor, kterou banku či splátkového prodejce zvolit jako nejlevnější.

Dosud je to bez složitých výpočtů prakticky nemožné. Banky či splátkoví prodejci totiž do propagovaného úroku nezapočítávají celou řadu poplatků, některé firmy prezentují denní výši splátky, měsíční úrok a konkurenční srovnání je pro laika obtížné.

Aniž by klient tušil, může si tak stejné zboží koupit na splátky, a zaplatit ročně navíc například od 15 do 35 procent ročně podle toho, jakou banku či splátkovou firmu zvolí. Postoj leasingových firem se bude Ministerstvo průmyslu a obchodu zvrátit.

"Budeme o tom s leasingovou asociací jednat," uvedl Josef Tržický, ředitel odboru ochrany spotřebitele na ministerstvu průmyslu. Ten již dříve uvedl, že pokud by leasing fungoval pod jiným režimem, než podle zákona o spotřebitelském úvěru, byly by leasingové firmy oproti jiným zvýhodněné. "A to není možné," řekl Tržický.

Prostřednictvím leasingu přitom lidé pořizují zboží za desítky miliard korun ročně. Například automobilů se za letošní tři čtvrtletí "prodalo" touto cestou za 38 miliard korun.

Přestože se zástupci leasingové asociace brání podvolit schválenému zákonu o spotřebitelském úvěru, vyšší ochraně spotřebitele prý bránit nehodlají. Leasing je však podle nich zcela odlišný od klasických spotřebitelských úvěrů, což prý zákon nezohlednil a podle jejich výkladů se této finanční služby netýká.

"Upozorňovali jsme na to předkladatele zákona, ale přijaté znění svědčí o tom, že naše upozornění ignoroval," tvrdí Kofroň. Jaká bude situace na začátku roku v oblasti leasingu zatím není jasné. Nad dodržováním zákona má bdít Česká obchodní inspekce a nesplnění podmínek zákona může pro firmy znamenat citelné sankce.