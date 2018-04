Nákup na splátky: je libo nulové navýšení či odklad splácení?

P rvní nabídka společnosti – úvěr bez navýšení - se týká těch, kteří jsou schopni celou částku poskytnutého úvěru splatit do tří měsíců od data uzavření smlouvy. Těm nebude Multiservis účtovat žádné navýšení ani poplatky. Úvěr je poskytován ve výši 3 000 – 25 000 Kč, přičemž do 18 000 Kč nepotřebuje klient potvrzení o příjmu; akontace činí 10 %. Půjčku mohou ocenit především lidé, kteří se bojí jednorázových velkých výdajů, nebo momentálně nedisponují celou částkou, kterou jsou však schopni splatit během tří měsíců. Splacení v tomto období není s ohledem na maximální částku úvěru nesplnitelné.

Dva největší konkurenti GE Capital Multiservis - společnosti Homecredit a Cetelem - nabízejí produkty s obdobnou službou. Cetelem má ve své nabídce produkt „Pohoda“, v jehož případě klient zaplatí přímou platbou 10% z ceny zboží a při splacení zbývajících 90% do konce třetího měsíce mu nejsou účtovány žádné úroky ani poplatky. Dále Cetelem poskytuje úvěr zdarma – různé varianty klasického úvěru s nulovou úrokovou mírou.

Chcete porovnat spotřebitelské úvěry?

U společnosti Homecredit můžete využít produkty s nulovým navýšením, jež spolufinancuje prodejna, která určuje, kdy a jaké zboží bude do nabídky zařazeno. Maximální výše úvěru není omezena, pro úvěr nad 30 tisíc Kč je však vyžadováno zajištění ručitelem. Délka splácení je stejně jako u GE Capital Multiservis 4-18 měsíců, akontace od 10% částky. Splátkové varianty bez navýšení svým stálým zákazníkům nabízí rovněž Český Triangl, a to v rámci svého katalogového splátkového prodeje

D ruhá varianta nově uvedeného produktu GE Capital Multiservis je založena na opačném postupu – klient nakoupí zboží, zaplatí 10% z ceny a splácet začne až po třech měsících. Ředitel společnosti GE Capital Multiservis Jiří Pathy míní, že tuto nabídku ocení lidé zejména v době dovolených, jejichž financování může značně zatížit rodinný rozpočet. Stejně jako u první varianty se zde výše úvěru pohybuje od 3 do 25 tisíc Kč, přičemž i všechny ostatní parametry jsou stejné. Délka splácení je 4-18 měsíců.

Na kolik vás odložení splátek přijde? Zadali jsme modelový příklad: nákup zboží v ceně 9 990 Kč, akontace 10% (999 Kč), délka splácení 12 měsíců. Uvedeny jsou tři nejvýznamnější splátkové společnosti plus společnost reprezentující prodej na splátky z katalogu. Kvůli rozdílnosti nabídek nebyly vždy dodrženy všechny parametry, přehled však vypadá takto:



Společnost Odklad Doba splácení Přímá platba Poskytnutý úvěr Měsíční splátka Zaplatíte celkem GE Capital Multiservis 3 měsíce 12 měsíců 10% 8 991 Kč 938 Kč 12 255 Kč Cetelem 3 měsíce 12 měsíců 10% 8 991 Kč 936 Kč 12 231 Kč Homecredit 2 měsíce 10 nebo 15 měsíců 10% 8 991 Kč 1 082 Kč, nebo 765 Kč 11 819 Kč, nebo 12 474 Kč CCS Triangl do září 2003 11 měsíců 0% 9 990 Kč 999 Kč 10 989 Kč

Společnost Cetelem má ve své nabídce úvěr s odloženou splatností „Kupte teď a plaťte až po prázdninách“, který umožňuje odklad první splátky o dva až tři měsíce. V modelovém příkladu činí rozdíl mezi měsíční splátkou úvěru s dvouměsíčním a tříměsíčním odkladem 25 Kč (911 a 936 Kč), tedy za rok splácení celkem 300 Kč. Přímá platba činí minimálně 10%. Úvěr je nabízen v síti hypermarketů Carrefour. Odklad splátek o dva měsíce od uzavření smlouvy nabízí také společnost Homecredit (úvěr Plus Kredit). Délka splácení se v tomto případě pohybuje od 10 do 35 měsíců, přímá platba postačí ve výši 10%. Výše úvěru činí minimálně 3 tisíce korun, horní hranice není stanovena. Výše zmíněná splátková společnost CCS Triangl nabízí svým stálým zákazníkům, členům klubu Triangl) akci „Triangl prázdniny“, která umožňuje začít splácet půjčku až v září 2003, a to v jedenácti měsíčních splátkách ve výši deseti procent ceny zboží. Úvěr je poskytován bez zálohy a výše ceny výrobku není omezena.

Úvěr bez navýšení je jistě lákavou nabídkou, ale nemusí být vždy využit, byť to zákazník původně plánoval. Jde o to, že podobně jako v případě kreditních karet a jejich bezúročného období přistupuje klient ke splácení s dobrými úmysly splatit vše tak, aby využil nabídku nulového navýšení, ale ne vždy se mu to podaří. Pokud ovšem opravdu splatí čerpanou částku podle plánu v uvedené době, bude mít úvěr zdarma. Půjčka na tři měsíce jej nebude nic stát. I druhá varianta úvěru, tedy možnost odloženého splácení, je přitažlivá. Pokud se ovšem pro tuto variantu rozhodnete, počítejte s tím, že za odklad zaplatíte. "Cena" těchto půjček bude samozřejmě vyšší než u úvěrů splátkových společností s běžným splátkovým režimem, které již tak obvykle nepatří k nejlevnějším. Proto je dobré rozmyslet si, zda vám odklad splátek stojí za to.

