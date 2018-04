Nákup na splátky? Pro každého třetího běžná věc.

Nejčastěji je to člověk středního věku mezi 30 až 44 lety, pracuje jako dělník, podnikatel nebo úředník a hrubý příjem jeho domácnosti se obvykle pohybuje od 15 000 do 25 000 korun. Na splátky koupil ve většině případů elektroniku - tři z deseti lidí si pořídili televizi a téměř stejný počet pračku. "Největší podíl na financovaném zboží mají stále elektrospotřebiče," říká Libuše Hošková ze společnosti Cetelem. Kolik korun při nákupu na splátky lidé utrácejí? Podle údajů největší splátkové společnosti GE Capital Multiservis průměrně 8500 korun, většinou za domácí spotřebiče, elektroniku, mobilní telefony a nábytek. Do konce roku plánuje podle výsledku průzkumu TNS Factum nákup na splátky ještě dvacet procent dotazovaných.

Jen polovina lidí ví, že může k nákupu bez peněz využít také úvěrové karty. Lépe informováni jsou lidé mladšího a středního věku, dále výrazně více lidé s vysokoškolským, případně středoškolským vzděláním z domácností hrubým měsíčním příjmem nad 25 000 korun. S úvěrovými kartami nakupují zákazníci při prvním nákupu nejčastěji zboží za 8000 až 10 000 korun, při dalším nákupu v průměru za 3000 korun.