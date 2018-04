Nákup na splátky: vyplatí se vybírat

Nejen v České republice, ale po celém světě nabývá na oblíbenosti nákup na splátky. To samozřejmě vědí nejen banky, ale i splátkové společnosti. Proto se také předhání v kvalitě svých produktů, které nákup na dluh umožňují. Bohužel pro klienty, spousta z nich klade velký důraz na jejich bonitu, což spoustě lidí brání úvěr získat. Ovšem nalezneme i půjčku, kterou získá téměř každý. O jakém typu půjčky je řeč? Pochopitelně o nákupní úvěrové kartě.

Úvěrové karty jsou velice podobné kartám kreditním. Jsou to karty, které fungují na principu revolvingového úvěru a peníze, které díky úvěrové kartě získáte, splácíte 3 – 5% z úvěrového rámce měsíčně, dle konkrétní karty. Ačkoli jsou úvěrové karty určeny především k nákupu v obchodech, narazíme již nyní i na případ karty, která stejným způsobem zvýhodňuje také výběry z bankomatu. Velice podstatné a motivující je pro zájemce o nákupní úvěrové karty to, že na rozdíl od většiny jiných produktů lze o tyto karty požádat přímo v obchodě a během několika minut je možné uskutečnit první nákup.

V současné době poskytují typické nákupní úvěrové karty v opravdu velkém měřítku čtyři společnosti:

Homecredit: karta Yes

Cetelem: karta Aura

GE Capital Multiservis: OK karta

CCS Česká společnost pro platební karty: CCS Kredo

Mezi jednotlivými kartami jsou však velice podstatné rozdíly, jejichž znalost vám snad napoví, pro kterou z nich se rozhodnout. Žádný úvěr není zadarmo a zvláště u nákupních úvěrových karet je cena půjčky značně vysoká, jelikož kompenzuje riziko poskytovatelů díky malým nárokům na bonitu. Vždyť jak jsme se již zmínili, některé můžete získat přímo u prodejce zboží, o které máte zrovna zájem. Ačkoli bance zaplatíte za spotřebitelský úvěr v průměru 14%, úvěr získaný na základě úvěrové karty vás bude stát téměř dvojnásobek. Už jen z tohoto důvodu vás bude jistě v prvé řadě zajímat, jaký je mezi kartami cenový rozdíl.

Cenu úvěru, který vám karta zprostředkuje, charakterizují tři základní faktory. Prvním je cena nebo chcete-li poplatek za pořízení karty, druhým měsíční poplatek, do kterého je vedle poplatku za správu úvěru započítán ještě poplatek za pravidelný měsíční výpis a nakonec to nejdůležitější – úroková sazba z poskytnutého úvěru. V následující tabulce máte možnost posoudit, na kolik vás vypůjčené peníze od jednotlivých společností vlastně přijdou. Určitě si hned povšimnete nadmíru vysoké úrokové sazby v případě karty Yes. Její majitelé připlácejí zřejmě za to, že je jako jediná z uvedených karet použitelná i v zahraničí.

Vybrané poplatky CCS Kredo Yes karta (Homecredit) OK karta (GE Capital Multiservis) Karta Aura (Cetelem) Vydání karty + aktivace zdarma zdarma 1,5% z úv. rámce* zdarma Měsíční vedení karty včetně výpisu 42 Kč 17 Kč 40 Kč 17 Kč Měs. úr. sazba 22,68% 26,64%* 22,68% 23,76% Použití karty tuzemská mezinárodní tuzemská ČR a SR Nákup v obchodě zdarma zdarma zdarma zdarma Výběr z bankomatu v ČR 45 Kč + 0,5% z vybr. částky 1% z vybr. částky, min. 85 Kč zdarma není možný Blokace karty 500 Kč 50 Kč zdarma zdarma Úvěrový rámec 5 - 70 000 Kč 15, 20, 25 a 30 000 Kč, po půl roce až 100 tis.** 10 - 75 000 Kč 30 000 Kč, po 3 měsících až 60 000 Kč Bezúročné obd. 40 dní ne ne ne Vydání doplňkové karty 150 Kč ne ne ne Vedení doplňkové karty 20 Kč měs. ne ne ne Výše splátek 10% zůst. nebo 3% z úv. rámce + úr. a popl. min. 4% 5% 5% Pojištění proti nesch. splácet ano ne ne ano

*poplatek je započítán až v první splátce. Dokud kartu nepoužijete, nic neplatíte

** uvedené úvěrové rámce získáte při sjednání karty na pobočce Homecredit, v prodejnách máte možnost získat úvěrové rámce 10, 15 a 20 000 korun okamžitě, po půl roce máte nárok také až na 100 000 korun.

Pokud budete kartu používat pouze k nákupům zboží či služeb v obchodní síti, setkáte se výhradně s těmi náklady na úvěr, které jsme si vyjmenovali. Za transakci samotnou již další poplatek nezaplatíte. Ale ve chvíli, kdy se rozhodnete vybrat kartou hotovost, je situace docela jiná. Musíte se totiž připravit na další poplatek, který u karet CCS Kredo a Yes karty není zrovna nejmenší. Jediná OK karta vás nechá vybírat z bankomatu zdarma (viz tabulka).

Karta Aura nenabízí výběr z bankomatu vůbec. Pokud chcete získat hotovost, musíte si zajít na pobočku Union banky nebo si nechat peníze poslat poštou. Oba dva způsoby vás ovšem přijdou na 50 Kč. Mnohem zajímavější variantou pro vás nejspíše bude možnost bezplatného převedení peněz na váš účet.

Ukážeme si, kolik byste zaplatili za stejně vysoký úvěrový rámec jednotlivým splátkovým společnostem. Uvažujme, že jsme vyčerpali úvěr ve výši 60.000 korun, splácíme ho jeden rok a současně jsme část úvěru získali desti výběry z bankomatu po 3.000 korunách (výjimkou bude karta Aura, u které budeme uvažovat oněch deset výběrů na pobočce banky). Jakou částku tedy musíme splatit za kterou úvěrovou kartu?

CCS Kredo Yes karta OK karta karta Aura 74 712 Kč 77 038 Kč 74 988 Kč 74 960 Kč

Oproti kreditním kartám mají nákupní úvěrové karty většinou jednu nevýhodu, a tou je absence bezúročného období. Jedná se o časovou lhůtu, během níž můžete splatit vypůjčenou částku, aniž byste museli z této sumy platit úroky. S touto vlastností se setkáte pouze u karty CCS Kredo. Pokud její majitelé splatí čerpaný úvěr do čtyřiceti dní, nejsou jim účtovány žádné úroky. Hledáte informace o spotřebitelských úvěrech? Naleznete je spolu s články, které se věnují tomuto tématu - PRÁVĚ ZDE.

Karta CCS Kredo navíc nabízí získání doplňkové karty, což je velice výhodné ve chvíli, kdy víte, že kartu budete aktivně používat nejen vy osobně, ale také například některý z dalších členů vaší rodiny. Kartu si pak nemusíte stále předávat z ruky do ruky, ale používáte každý svou. Obě karty pak fungují na bázi jedné. Nesmíte však zapomenout, že za pohodlí se platí a ani doplňková karta není zadarmo.

Která karta je vítěz?

Nabízejí se tři základní úhly pohledu pro vyhlášení vítězné karty podle předpokladů, které od karty očekáváte:

1/ Hodně cestujete a hodláte kartu využívat i za hranicemi našeho státu: pak bez ohledu na ostatní dispozice karty vyhrává karta Yes společnosti Homecredit.

2/ Jednoznačně upřednostňujete nákup v obchodní síti: v tomto případě jasně vítězí karta CCS Kredo, která je jednak nejlevnější a jednak nabízí další výhody, kterými ostatní karty nedisponují.

3/ Hodláte vedle nákupů v obchodní síti často vybírat hotovost z bankomatu: jako jasný vítěz vystupuje na světlo karta OK společnosti GE Capital Multiservis. Nepříjemný je u ní jen poplatek z úvěrového rámce za aktivaci karty, který výhodu výběrů z bankomatu zdarma kompenzuje.

Jste držitelem některé ze zmíněných úvěrových karet? Jak jste s kartou spokojeni? Jsou nějaké skutečnosti, které byste u své karty uvítali? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

