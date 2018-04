Nákup nového vybavení se prodraží

, aktualizováno

Ten, kdo se rozhodne pořídit si zcela nové lyžařské vybavení, bude muset sáhnout hluboko do peněženky. Když jste vydrželi s nákupem až do této doby, určitě se v rámci zimního výprodeje dočkáte slev nejen na lyže nebo snowboardy - zlevňují se i bundy, kombinézy nebo šponovky. „Skoro každý týden se zlevňuje to, co nejvíce frčí. Slevy jsou na některé druhy zboží velmi výrazné, platí vždy do vyprodání zásob,“ vysvětluje pracovník Gigasportu. Na své si přijdou zejména milovníci značkového zboží - ceny se totiž snižují až o polovinu.