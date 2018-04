Nákup po síti v cizině? Úspora v tisících

„Nižší ceny jsou způsobené větším trhem a konkurenčním prostředím v Německu. Díky tomu mají obchody i nižší nákupní ceny,“ říká Ondřej Benc, který pracuje pro německý obchod s fotoaparáty Fischer-Bernard. Jeho firma je dobrým příkladem, jak někteří zahraniční obchodníci začínají mířit i na české peněženky - internetový obchod totiž provozuje i v češtině.

Prvním krokem při rozhodování, zda se nákup v cizině vůbec vyplatí, by měl být cenový průzkum. Internet je v tomto směru vynikající médium - stačí totiž jen vejít na stránky, které umějí srovnávat ceny z více obchodů najednou.

Například www.guenstiger.de se specializuje na Německo, www.geizhals.at na Rakousko a www.pricegrabber.com dokáže porovnat cenovky v amerických a britských internetových obchodech. Stačí zadat název výrobku a na stránce se seřadí nabídky od nejlevnější po nejdražší. Obchody je také možné řadit podle jejich pověsti a spokojenosti lidí, kteří v nich nakoupili dříve.



Poté začíná fáze klikání na odkazy a návštěvy jednotlivých obchodů. Asi největší problém je nalézt kombinaci důvěryhodného obchodníka, který zároveň zboží posílá i do České republiky. Jeden tip: e-mail s dotazem, zda například kameru pošlou i do středu Evropy, pomáhá. Jednak má člověk větší jistotu, jednak rychlost odpovědi něco napoví. Jak dlouho by asi reagoval obchodník na problém, když mu odpověď možnému zákazníkovi zabere celý týden?

J e cena s daní?

Pro porovnávání cen v internetových obchodech platí základní pravidlo: evropské stránky většinou ukazují ceny včetně daně - co vidíte, to musíte zaplatit - v rámci EU se už žádná daň neodečítá.

Ve virtuálních prodejnách, které jsou ve Spojených státech, sice žádná daň z přidané hodnoty neexistuje, ale bude ji chtít zaplatit český celník na poště. Automaticky proto přičtěte k „americkým“ cenám devatenáct procent.

Existuje však výjimka: pokud cena zásilky bez poštovného ze země mimo EU nepřekročí 45 eur, žádné clo ani daň se neplatí. „Jedno dvě DVD projdou naprosto bez povšimnutí. Větší balíček se třemi disky už pozornost celníků vyvolá,“ říká Pavel Zaloudík, který provozuje internetovou filmotéku. Podle něj je také běžnou praxí, že „menší obchodníci vědí, jak to chodí, a na zásilku napíší nižší cenu.“

P oštovné může nákup prodražit

K ceně je nutné ještě připočíst poštovné. Čím vyšší je cena zboží, tím je význam poštovného nepatrnější. „Posíláme elektroniku na dobírku českou poštou za 150 korun, nebo si ji lidé mohou vyzvednout v Německu přímo v prodejně blízko hranic,“ říká Ondřej Benc.

Naopak u drobného zboží, jako jsou knihy nebo DVD, může poštovné udělat díru do peněženky. Svět je však plný překvapení. „Z německého obchodu Amazon stojí poštovné víc než z Ameriky,“ uvádí příklad Zaloudík s tím, že si sám filmy do sbírky nechává posílat z Belgie, ale i velmi vzdálené Austrálie.

Rozdíly v cenách totiž i při započtení daní a poštovného mohou dosahovat desítek procent.

„Německo je u foťáků levnější až o dvacet procent. Záleží však na výrobku, v Česku totiž došlo za poslední dva měsíce k ohromnému propadu cen,“ říká Benc.

Cenovým rájem jsou především Spojené státy. Tradičně nižší ceny ještě více dolů srazil slabý dolar. Například populární digitální zrcadlovka Canon 300D se dá s daní a poštovným pořídit za mořem za třiadvacet tisíc. V Evropě vyjde běžně o čtyři tisíce dráž.

U nákupu složitějšího zboží, jako je právě elektronika, je však nutné vzít v úvahu i záruku. Zde existují u jednotlivých značek obrovské rozdíly: někteří výrobci nabízejí celosvětovou, jiní jen celoevropskou záruku. Řada z nich však nabízí bezplatný záruční servis jen na výrobky koupené ve stejném státě. Proto i zde platí - ptejte se předem.