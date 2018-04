Objednávku tablet na hubnutí zrušila, přesto firma vyhrožuje exekucí

Pamatujte si Před koupí se seznamte s obchodními podmínkami a podmínkami zrušení setrvačného prodeje, abyste se vyhnuli situaci, kdy vám bude stále chodit nechtěné zboží.

Uložte si e-mail s potvrzením objednávky.

Odstoupení od smlouvy zašlete doporučeně s dodejkou a kopii dopisu si uschovejte.

Od kupní smlouvy uzavřené po telefonu je možné odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí prvního balíčku. Po uplynutí této lhůty je možné dalšímu plnění zamezit výpovědí smlouvy.

V případě, že jste o právu na odstoupení nebyli poučeni, můžete od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.

Jakákoli zásilka, jež by byla doručena po dni účinnosti výpovědi, bude považována za neobjednané plnění, a proto nejste povinni ji přebírat. Bude-li jen vhozena do schránky, nemusíte společnosti na své náklady nic vracet.

Jako spotřebitel rovněž můžete písemně (nejlépe doporučeně s dodejkou) požadovat po společnosti vyřazení svých osobních údajů z databáze společnosti.

Případné upomínky nevyhazujte do koše, kontaktujte firmu, která po vás dluh vymáhá, co nejdříve. Solidní firma se bude snažit problém vyřešit. zdroj:dTest