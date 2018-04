Sedačku vrátit nemůžete z hygienických důvodů, tvrdil e-shop

Eva Blahová si v e-shopu Sedačky-nábytek koupila rohovou sedačku. K obchodu měla naprostou důvěru, e-shop má totiž v Ostravě i kamennou prodejnu, kterou zákaznice navštívila, zboží tedy viděla na vlastní oči. A protože se na sedačce i dobře sedělo, s objednávkou neváhala a zaplatila 12 300 korun. 15. března jí obchod zboží doručil domů do Olomouce. Za příplatek 210 korun řidič pomohl nábytek vynést do bytu, nechal si podepsat převzetí a odjel.

A Blahovi se dali do vybalování a montování. Jak se později ukáže, obal v tomto příběhu hraje velkou roli. A jak vypadal? „Zaprášené igelity olepené průhlednou páskou, ve kterých byly díry, jsem opatrně rozstříhala, abych sedačku neušpinila a taky si neudělala nepořádek v nově rekonstruovaném čistém pokoji,“ popisuje Eva Blahová. Vybalené díly Blahovi na sebe začali ukládat tak, aby bylo možné sedačku smontovat. Jenže tady nastal zádrhel, sedačka prostě složit nešla. „Sedačka byla špatně sešitá, komponenty křivě uchycené, na zadní straně byla natržena podšívka a úchyty k sestavení namontovány opačně,“ upřesňuje zákaznice.

Pro jistotu si ještě pozvala známého stolaře, který se montováním nábytku živí, třeba je problém v tom, že bez návodu Blahovi jen sedačku neumí sestavit. Ten ale potvrdil jejich obavy, bude potřeba převrtat otvory pro úchyty, sice jen asi o centimetr, ale i to může udělat problém a dřevo může prasknout. A tak se paní Blahová rozhodla využít svého práva na odstoupení od smlouvy a vadný nábytek vrátit. Do prodejny hned telefonovala. „Prodavačka mi jen řekla, že osoba kompetentní k řešení reklamací má dovolenou a bude se tím zaobírat v pondělí, ale že vrácení sedačky nebude možné,“ říká Eva Blahová.

V pondělí se skutečně někdo jejím problémem zaobíral. Hned ráno jí volala pracovnice reklamačního oddělení. „Řekla mi, že po rozbalení čalouněného nábytku nelze od smlouvy odstoupit z hygienických důvodů a sedačku můžu pouze reklamovat,“ popisuje Eva Blahová. Podle požadavku reklamačního oddělení měla zaslat fotky všech závad a obchod pak posoudí, zda jsou závady podstatné a vrátí peníze v plné výši, nebo je závada nepodstatná a pošlou technika, který je odstraní. „Na toto řešení jsem odmítla přistoupit, na sedačku jsem si ani nesedla a přišlo mi to jako neférové jednání,“ stěžuje si čtenářka.

ČOI: obchodní podmínky e-shopu nejsou v pořádku

E- shop sedacky-nabytek na svých stránkách v obchodních podmínkách doslova uvádí: „Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (zejména matrace a obdobné zboží).“

Ustanovení § 1837 občanského zákoníku skutečně tuto informaci obsahuje, týká se ovšem pouze zboží, které je zabaleno z hygienických a zdravotních důvodů, tedy lze to chápat například u zubních kartáčků, holicích břitů a podobného zboží. A takovým zbožím rozhodně sedačka není. Pouhá skutečnost, že zboží je zabaleno a spotřebitelem rozbaleno, možnost odstoupení od smlouvy nevylučuje.

Podle České obchodní inspekce se dá hovořit i o podezření na nekalou obchodní praktiku. „Tímto ustanovením v obchodních podmínkách si prodávající vlastně předem dělá alibi pro všechny matrace,“ říká mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich a dodává: „Dát do obchodních podmínek slovo ‚obdobné zboží‘, kde není jasné, co je tím míněno, a pak tvrdit, že tím je míněna sedačka, to rozhodně v pořádku není.“ Prodávající nemůže vyloučit „něco“ z možnosti vrátit zboží do 14 dnů bez udání důvodu, když není jasné, co to je. A jak už víme, sedačka to rozhodně být nemůže. Ostatně sedačka ani není v žádném speciálním obalu.

Obchod ustoupil, „jen“ si strhne 20 % z ceny

Stejně jednoznačné bylo i vyjádření právníků dTestu, na které se zákaznice obrátila: „Prodejce nesprávně tvrdí, že se jedná o zboží plnící hygienickou funkci. Jako spotřebitel máte nárok zboží vybalit a vyzkoušet, zda vám vyhovuje, podnikateli odpovídáte pouze za poškození zboží. Trvejte si tedy na tom, že máte nárok na vrácení finančních prostředků v celém rozsahu.“

A tak se paní Blahová nevzdala. Sedačku vrátila, odstoupení od smlouvy zaslala e-mailem i poštou a doložila vyjádření odborníků z dTestu. E-shop začal být vstřícnější. Odstoupení uznal, ale ne úplně. „Jelikož se jedná o čalouněný nábytek a není možné po jeho rozbalení prokázat hygienickou nezávadnost a dále jej nabízet k prodeji jako nové, nepoužité zboží, můžeme vyhovět vašemu požadavku vrácení zboží. Vrácená kupní cena bude ponížena o 20 %, které pokryjí náklady s opětovným zařazením zboží do prodeje, balné, reklama a ponížení kupní ceny, jelikož jde o zboží použité,“ píše se v e-mailu odeslaném z reklamačního oddělení.

Dotaz do e-shopu zaslala i naše redakce a odpověď nás překvapila. „Paní Blahové budou peníze vráceny v zákonné lhůtě,“ píše Petra Palová. Proč obchod tvrdí, že odstoupení od smlouvy v případě nákupu sedací soupravy po jejím rozbalení již není možné z hygienických důvodů, to jsme se nedozvěděli. Na webových stránkách sedacky-nabytek v záložce reklamace je u vrácení zboží stále a dokonce tučně uvedeno: „Možnost vrácení se bohužel z hygienických důvodů nevztahuje na čalouněný nábytek.“

Paní Blahové nakonec e-shop vrátil celou kupní cenu. „Moc děkuji redakci, je zajímavé, že najednou to jde. Ale je smutné, jak se se v e-shopech snaží manipulovat se zákazníkem,“ shrnuje svůj příběh čtenářka.

Pamatujte si

Při nákupu přes internet máte právo od smlouvy odstoupit bez jakékoli sankce a bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

Zákon pro vrácení zboží nestanovuje žádnou omezující podmínku a ani smluvní podmínky nemohou postavení spotřebitele zhoršit a například vrácení rozbaleného zboží zakázat. Zakázané jsou naopak tyto omezující podmínky. I kdyby byly v obchodních podmínkách, vůbec by se k nim nepřihlíželo.

I pokud se na věci projevila vada, nemusíte věc reklamovat, ale můžete ve 14 dnech odstoupit od smlouvy.

V případě, že byste sami věc poškodili, například by spadla a rozbila se, nebo byste s ní nakládali jinak, než je nezbytně nutné k ověření si jejích vlastností, může po vás prodejce požadovat náhradu. Spotřebitel totiž odpovídá za snížení hodnoty věci, tím však není myšleno poškození obalu nebo vyzkoušení věci.

Možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu se nevztahuje například na:

- zboží, které podléhá rychlé zkáze

- opravu nebo údržbu provedenou v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost a dodání náhradních dílů nutných k provedení opravy či údržby

- audio a video nahrávky nebo počítačové programy, pokud jste porušili jejich původní obal

- dodávky novin, periodik nebo časopisů

- zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (například holicí břity, zubní kartáčky apod.)

zdroj:dTest