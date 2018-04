Vyzkoušeli jsme e-shopy v Německu a v Česku. Výsledné skóre 3:1

Tip pro nákupy Do e-shopu nepůjdete přímo, ale přes speciální odkaz „Přejít do obchodu“, který najdete u každého obchodníka na VratnéPeníze.cz. Získáte tak zpět až 10 % z nákupu.

V Německu i v Česku vybrali redaktoři vždy dva malé e-shopy, a sice obchod s hračkami a obchod s elektrospotřebiči, a tři velké internetové prodejce, lékárnu, parfumerii a obchod s botami. Do srovnání zahrnuli i jeden mezinárodní obchodní řetězec, který nabízí oblečení na české i německé straně hranic. Celkem tedy vyzkoušeli šest internetových obchodů a v každém objednali zboží za zhruba pět set korun.

1 Doručení zboží

Jako místo doručení v Německu vybrali redaktoři menší město v Bavorsku. O týden později přijeli do Německa, kde je čekala zákaznice, na jejíž adresu zásilky objednali. Dva balíky přišly po dvou dnech, jeden balík přišel po pěti dnech a dva balíky přišly po týdnu. Šestá zásilka, dětské oblečení, dorazila po pěti dnech na odběrné místo.

V Česku si zákaznice jednu zásilku vyzvedla na odběrném místě, ostatní zásilky doručila Česká pošta a spediční firmy.

Výsledek:

V obou zemích přišly všechny zásilky do týdne. Tedy bod pro oba státy.

Německo:Česko 1:1

2 Platba a poštovné

V Německu mohou v řadě internetových obchodů zákazníci zaplatit až po převzetí a rozbalení zásilky. Spotřebitel tedy uhradí pouze to zboží, které si ponechá. Tuto formu platby nabídli všichni čtyři velcí internetoví prodejci, u dvou malých obchodů jako nejlevnější formu zaplacení využila zákaznice platbu převodem peněz předem na účet.

Černé ovce Pořad ČT radí divákům v jejich občanském a spotřebitelském životě.



V rubrice Vyzkoušeli jsme odhalují reportéři formou takzvaného mystery shoppingu nestandardní praktiky prodejců a úředníků.

Na ČT 1, pondělí až čtvrtek v 17.40

V Česku platila zákaznice jednou hotově v prodejně při převzetí zboží, dvakrát na dobírku a třikrát převodem předem. Zaplatit zboží až po rozbalení nebylo možné ani v jednom případě.

A jak to bylo s platbou za dopravu? U tří zásilek v Německu nebylo nutné platit žádné přepravné, v jednom případě zaplatila zákaznice 5 eur a ve dvou případech 4 eura, celkem tedy v přepočtu přibližně 346 korun.

V Česku se platilo přepravné za všechny zásilky. Nejlevnější bylo za 49 korun, nejdražší za 160 korun, celkem zákaznice zaplatila 624 korun, což je o 278 korun více než v sousední zemi.

Výsledek:

V Německu zaplatila zákaznice za přepravné v přepočtu 346 korun, v Česku 624 korun. Německo je v přepravě levnější, a proto má další bod.

Německo:Česko 1:0

3 Odstoupení od smlouvy

V případě nákupu přes internet má každý spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Nepoškozené zboží musí samozřejmě vrátit dodavateli. K dispozici mu musí být vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, a to buď na webových stránkách, anebo na vyžádání. Jak vypadá vrácení zboží v praxi?

V Německu to bylo ve většině případů jednoduché. Na zaslaném zboží byl nalepen čárový kód, který stačilo odlepit a nalepit na vracený balík. Díky tomu zákaznice nemusela hradit poštovné zpět k obchodníkovi. Kromě toho s balíkem přišel i předvyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy. Takto to fungovalo u tří zásilek. U čtvrté zásilky, elektrospotřebiče, bylo nutné si vyžádat čárový kód prostřednictvím webových stránek prodejce. Pouze v případě hračky a zásilky z lékárny spotřebitelka musela formulář vytisknout, celý vyplnit, vložit do balíku, balík odeslat a zaplatit poštovné.

Ani v Česku nebyl problém s formulářem na odstoupení od smlouvy. V pěti případech byl formulář přímo u zboží nebo jej bylo možné vytisknout z webových stránek prodejce. Jen v případě hračkárny musela zákaznice napsat odstoupení od smlouvy sama. Poštovné ale musela zaplatit v pěti případech ze šesti. Poštovné nehradila u obchodního řetězce, který prodává oblečení na obou stranách hranic. A nemusela ani na poštu. Zboží vyzvedla spediční firma, nicméně při vyúčtování si obchodník strhnul částku ve výši 109 korun za zpáteční dopravu.

Výsledek:

Jen jeden balík ze šesti, a sice dětské boty, bylo možné v Česku vrátit díky předplacenému čárovému kódu zcela zdarma. Boduje tedy opět Německo, tam se hradilo poštovné pouze ve dvou případech ze šesti.

Německo:Česko 1:0

4 Vrácení peněz

V případě odstoupení od smlouvy a vrácení zboží má spotřebitel nárok na vrácení zaplacené kupní ceny i na vrácení všech nákladů spojených s doručením zboží, a to do 14 dnů od vrácení zboží. Tento postup vychází z evropské směrnice a platí ve všech členských zemích Evropské unie, tedy i v Německu.

Německá hračkárna vrátila peníze po šesti dnech, ovšem bez poštovného, e-shop elektro peníze ani po dvou týdnech peníze na účet neposlal. Čtyři zásilky ze šesti byly placeny formou faktury až po dodání zboží, takže se na vrácení peněz nečekalo, ve dvou případech by ale mělo být uhrazeno poštovné směrem k zákazníkovi, a to nebylo.

V Česku do čtrnácti dnů vrátili peníze za zboží i poštovné tři prodejci ze šesti, parfumerie, hračkárna a obchod s botami. Peníze za elektrospotřebič dorazily až po devatenácti dnech, prodejce sice vrátil poštovné 160 korun, strhl si ale poplatek za servisní kontrolu ve výši 161 koruny.

Výsledek:

Ani v jedné zemi zákaznice nedostaly všechny peníze do 14 dnů zpět na svůj účet, takže nula pro oba státy.

Německo:Česko 0:0

6 Shrnutí

V obou zemích zákaznice do týdne obdržely všechny objednané zásilky. V Německu platily přepravné pouze třikrát, v Česku za všech šest balíků. Odstoupení od smlouvy je jednodušší a pohodlnější na německé straně, navíc i levnější, protože většinou se neplatí za přepravu k prodejci. Ani v jedné zemi ale e-shop nevrátil všechny peníze za vrácené zboží do čtrnácti dnů. Přesto je výsledné skóre 3:1 ve prospěch německých e-shopů.