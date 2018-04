Nákup vlastního bydlení provází šustění daňových formulářů

JAK DAŇ PLATIT - Pokud jste koupili byt nebo rodinný dům ještě v roce 2008, měli jste nejpozději do 31. 1. 2009 podat přiznání k dani z nemovitosti. Finanční úřad vám následně poslal složenku, kterou jste měli nejpozději do konce května uhradit. Pokud jste na to zapomněli, podejte co nejdříve dodatečné daňové přiznání. - Pokud jste nemovitost koupili až v roce 2009, máte s daní z nemovitosti klid až do roku 2010.