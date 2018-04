Nákup zboží po internetu: jak reklamovat

Jestliže se rozhodnete zakoupit zboží přes internetový obchod, pak máte možnost získat hned několik výhod, a to například v podobě nižší ceny zboží než v kamenném obchodě, bezplatnou dopravu domů, nebo rozšířenou záruku na spotřebič, která zajistí dovoz náhradního spotřebiče po dobu, kdy bude ten váš v opravě. Dokonce vám některé internetové obchody mohou nabídnout, že odvezou starý nepotřebný spotřebič.

Ještě než zboží objednáte, je dobré se v obchodních podmínkách nebo přímo speciální sekci daného obchodu podívat, jakým způsobem jsou reklamace řešeny, jaké povinnosti máte vy jako kupující a za co přesně zodpovídá prodejce. Pokud některé z informací nadejdete, obraťte se s dotazem přímo na něj a žádejte o vysvětlení. Ve většině případů však prodejci mají obchodní podmínky vždy k nahlédnutí a ani reklamační řád není velký problém získat.

Jakmile je vám zboží bez závad doručeno a vy jej začnete používat, může se po nějaké době stát, že se porouchá. Pak nastává čas najít originál potvrzeného záručního listu ke spotřebiči uplatnit reklamaci. Pokud se jedná o zboží značkové, je možné obrátit se na kterýkoli autorizovaný servis dané značky nebo přímo na prodejce, který vám servis může doporučit.

Např. velký internetový obchod @mall.cz nabízejí svým klientům možnost kontaktovat operátora na infolince, kde lze požádat operátora o pomoc s řešením problému a ten je i schopen reklamaci plně zařídit. Další i obchodů (kasa.cz) má na svých stránkách pro řešení reklamací formulář, pomocí kterého lze získat informace, jak reklamaci zařídit.

Některé z internetových obchodů mají i několik kamenných poboček po celé ČR, kam je možné osobně porouchaný spotřebič doručit a reklamaci uplatnit. Zboží pak přes prodejce poputuje opět do autorizovaného servisu.

Zajímavou a užitečnou službu pro zákazníky nabízí např. obchodni-dum.cz. Jmenuje se „Rozšířená záruka“ a lze ji přikoupit buď společně s výrobkem při jeho objednání, nebo do 10 dnů od jeho nákupu. Tato služba začíná fungovat v momentě, kdy se spotřebič porouchá a je odvezen do opravy. Internetový obchod vám po celou dobu opravy zdarma půjčí jiný náhradní výrobek (u "velkých" domácích spotřebičů v případě opravy, která bude trvat déle než 1 týden). Tento náhradní spotřebič je vám buď přivezen nebo zaslán, záleží na jeho rozměrech. Cena služby se pohybuje v řádech několika stokorun (např. chladnička 199 korun, barevný televizor 149 korun), což není příliš vysoká částka a mohla by se vám při poruše přístroje vyplatit.

Banka roku 2005: Která banka byla letos zvolena nejlepší bankou roku a které nejvíce důvěřujete?

Měli jste někdy problém se záruční opravou zboží dodaného internetovým obchodem? Napište nám své názory.

Uzavřete si ZDE smlouvu o penzijním připojištění

s nejefektivněji hospodařícím penzijním fondem na trhu.