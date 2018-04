Nákupem přes internet můžete ušetřit i tisíce

Nejvíc ušetříte, pokud si pořídíte automobil, a to až sto tisíc korun. O něco méně, ale stále výrazné to je u mobilních telefonů. Zejména nejnovější typy vyjdou nákupem přes internet levněji i o pět tisíc korun. Myčky, ledničky nebo sporáky ušetří vaší peněžence tři tisíce korun. Levněji vyjdou i CD nebo knihy - vesměs o 200 korun.

Klady a zápory

Pohodlnost, nákupy bez front i v zahraničí, snadné porovnání cen a sortimentu - to jsou jen některé výhody, které internetový obchod umožňuje.

A nevýhody? Zákazník si zboží nemůže osahat, jako to lze před nákupem v některém z klasických obchodů. Stejně tak například barva výrobku může na internetu vypadat úplně jinak než ve skutečnosti. Zboží, které si koupíte přes internet, okamžitě nevlastníte - musíte čekat na dodání. Asi tou největší nevýhodou je ohrožení bezpečnosti.

Je to bezpečné?

Obchodníci na svých stránkách sice zaručují, že poskytnuté údaje nebudou zneužity, ale stoprocentní jistotu nemáte nikdy. V současné době totiž neexistuje žádná legislativní úprava nakupování na internetu. Důvěrnějším se tento typ obchodů může stát až ve chvíli, kdy vláda schválí připravovaný návrh ministerstva pro informatiku.

„Chystáme se předložit takzvanou Bílou knihu elektronického obchodu. Po jejím schválení budou mít zájemci o tuto formu nákupu větší jistotu, nebudou se muset obávat zneužití osobních údajů," uvádí mluvčí ministerstva Libor Vacek.

Co je třeba k nákupu po internetu?

Nejdříve je nutné se v příslušném internetovém obchodě zaregistrovat. Vesměs musíte uvést svá osobní data, jako je jméno a příjmení, adresa, telefon či e-mail. V některých případech i číslo platební karty, je-li možné zaplatit za zboží tímto způsobem.

Pak už stačí pouze párkrát kliknout myší a vybrat si požadované zboží. Během nákupu sledujete, jak se vám zaplňuje nákupní košík, jako byste byli ve skutečném obchodě. Kdykoliv přitom můžete něco vrátit či naopak přidat.

Výhody - rychlost - nákupy bez front a čekání - možnost snadno porovnat ceny Nevýhody - chybí živý kontakt se zbožím - ohrožení bezpečnosti - čekání na dodávku

A jak rychle objednané zboží obdržíte? Někde už do 48 hodin, standardní doba je kolem tří až čtyř dnů. Dodávka se však může protáhnout třeba i na čtrnáct dní, a to zejména v případě, když vámi objednané zboží není na skladě.

Obchody nejprve prověřujte

Jak tedy postupovat, aby člověk nenaletěl podvodníkům? Před registrací se snažte získat co nejvíce informací. Dejte na rady známých, zkoumejte úroveň webových stránek. Uspět může jen ta prodejna, která svým zákazníkům nabízí veškeré informace - a to nejen o produktech, ale třeba i o tom, jak postupovat při reklamaci či nedoručení.

Všímejte si i toho, zda uvádí telefonní nebo e-mailové kontakty, na které se můžete obrátit. Nakupovat začněte až poté, co si ověříte, třeba dokdy bude zboží dodáno.

I na internetu se ceny liší

I na internetu je velká konkurence. Může se proto stát, že stejný výrobek nakoupíte u některé firmy levněji než u jiné. Před uskutečněním koupě proto porovnejte co nejvíce obchodů. V některých případech vám může pomoci speciální firma, která se zabývá tím, že porovnává ceny zboží. Přehled o cenách elektroniky a mobilních telefonů získáte například na adrese www.vyhodneji.cz.

Poštovné závisí na způsobu doručení

Dávejte si pozor na to, zda je uvedená cena i s DPH. Nezapomeňte ani na balné nebo poštovné. Některé internetové obchody si za tyto služby nic neúčtují - díky tomu je pak výrobek levnější. Převládají však firmy, u nichž za dodávku zaplatíte.

Cena doručení závisí na tom, jaký způsob zvolíte - u některých firem nerozhoduje velikost objednaného zboží ani vzdálenost, u jiných ano. Vesměs se dá říci, že zaplacení dobírky například za knihu, CD přijde přibližně na 60 korun a více.

Jak reklamovat virtuální nákupy

Jak postupovat v případě, že se objednané zboží poškodí? Obdobně jako v klasickém obchodě - internetové prodejny totiž musí respektovat stejné podmínky jako ty kamenné. To například znamená, že záruční doba činí u zboží vyrobeného v letošním roce 24 měsíců.

Další možností je reklamované zboží poslat na uvedenou adresu. Ale pozor! Bez účtenky, faktury nebo záručního listu vám žádný výrobek do reklamačního řízení nevezmou. Předtím, než všechny tyto doklady spolu se zbožím odešlete, si pořiďte jejich kopie. Počítejte s tím, že poštovné budete muset uhradit ze své kapsy. Reklamační lhůta začíná běžet dnem, kdy firma poškozený výrobek obdrží - výsledek čekejte do 30 dnů.

Pro jistotu se s reklamačním řádem každé prodejny seznamte ještě předtím, než koupi uskutečníte. Shledáte-li na zakoupeném výrobku jakoukoli vadu, kontaktujte nejprve reklamační oddělení, které vás obeznámí s dalším postupem.