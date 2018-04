Dárky na webu kupte do 17. prosince. Pak už riskujete nervy

Dočkat byste se měli určitě, pokud objednávku stihnete do pondělí 17. prosince. Hodně obchodů garantuje doručení ještě pod stromeček, když objednáte do středy 19. prosince. Většina obchodů má nyní na své úvodní stránce informace, kde uvádí poslední možné datum objednání zboží, aby dorazilo ještě pod stromeček.

Fakta Internetoví obchodníci očekávají nárůst prodejů v porovnání s předchozími roky o 15 až 20 procent.

Podle aktuálního odhadu Češi letos celkem utratí za vánoční dárky na internetu více než 16 miliard korun.

V nejvytíženějším 50. týdnu roku 2012 předpokládají e-shopy celkový obrat kolem tří miliard korun. Zdroj: APEK

"Abychom výběr e-shopů uživatelům usnadnili, začali jsme tento týden na Heureka.cz u nabídek zobrazovat malou ikonku vánočního stromečku, která informuje o tom, do kdy je možné v daném obchodě objednávat zboží s garancí dodání do Vánoc," uvádí Kamil Demuth z nákupního rádce Heuréka.cz.

Pozor však při výběru dárků. Podle informací z internetových obchodů byste měli zpozornět u zboží, které je dostupné "na dotaz", případně "skladem u dodavatele". Tam by se ani při včasném objednání nemuselo stihnout zboží doručit.

"Na Aukru mohou zákaznicí využít jednoduché filtrace, kdy si vyberou prodejce právě podle délky doručení. Aktuálně je nejčastější doba dodání dva až tři dny. Když si zákazníci vyfiltrují prodejce podle místa svého bydliště, mohou zvolit i osobní odběr a vánoční nákupy nechat klidně na poslední chvíli," uvádí mluvčí obchodního portálu Aukro.cz Michaela Papežová.

"Velké obchody, nebo ty, které mají své vlastní výdejny, budou prodávat zboží až do Štědrého dne," říká Jan Vetyška z Asociace pro elektronickou komerci, ale nechávat vše na poslední chvíli nedoporučuje. "Vždy může hrozit například nepříznivé počasí, které zbrzdí spediční služby, nebo vyhlédnuté zboží bude již vyprodané."

Například v obchodě Kasa.cz si zákazníci mohou zboží objednávat až do 24.12. do 12 hodin, ovšem jen za předpokladu, že si jej osobně vyzvednou na některé z kamenných prodejen Kasahouse. "Výhodou nákupu na Kasa.cz je letos akce Daruj bez obav. Zákazníci mohou vrátit nerozbalený nevhodný dárek až do 13. ledna 2013," říká tisková mluvčí Jitka Součková.

I při nákupu na poslední chvíli si dejte pozor na nepoctivé e-shopy a u neprověřených internetových obchodníků neplaťte zboží předem.

Dobrým vodítkem pro výběr e-shopu jsou aktuální recenze ostatních zákazníků, které vypovídají o tom, jak si v předvánočním období e-shopy stojí, jak zvládají komunikovat se zákazníky a jak rychle odesílají zboží.

Už se vám stalo, že objednaný dárek nedorazil včas?