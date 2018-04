Novinka na internetu: Nakupte teď, zaplaťte po vyzkoušení

"Lidé dávají přednost dobírce především proto, že platí až ve chvíli, kdy zboží reálně vidí. Naše služba tuto jistotu rozšiřuje a také podporuje zákazníky, kteří mají třeba týden do výplaty a chtějí si udělat radost ihned, třeba nákupem v obchodech, kde jsou nabídky časově omezené," vysvětluje smysl služby Michal Šmída, ředitel a zakladatel platební metody Twisto.cz, která na českém internetu funguje od října loňského roku.

"Stalo se nám, že díky naší platební metodě nakoupila starší paní, která v minulosti internetu vůbec nevěřila. Peníze nám následně poslala do haléře v obálce na sídlo firmy. Ale to je opravdu extrémní případ, který nám udělal velkou radost. Máme ale i reference od zákazníka, který takto zakoupil parfém pro přítelkyni. Měl obavy, zda vybral správně, protože tuto voňavku přítelkyně nikdy neměla. Do vkusu přítelkyně se trefil a zaplatil večer poté, co dárek předal," popisuje Michal Šmída.

Na zaplacení má zákazník 14 dnů

Jak to funguje? V e-shopu, který se službou spolupracuje (například Bonami.cz, 123shop.cz, Urbanstore.cz, ProDěti.cz, RájPrádla.cz, 4kids.cz a další, brzy spustí BigBrands.cz a Topgal.cz, v současné době probíhá několik jednání s velkými e-shopy), najdete v možnostech platby také "Zaplatit až po vyzkoušení", "Koupím teď, zaplatím až za 14 dní" a podobně. Stačí kliknout a objednávku dokončit.

Od chvíle, kdy zboží dostanete, máte 14 dnů na to si zboží vyzkoušet. A když se rozhodnete, že ho opravdu chcete, uhradíte jeho cenu plus příplatek za využití služby ve výši 39 korun na konto služby Twisto.cz. Pořídit se takto dá zboží maximálně do pěti tisíc korun.

Zaplatit pak můžete několika způsoby. Bezhotovostním převodem na účet, on-line platební kartou, složenkou na poště, nebo pomocí QR kódu. Pokud platíte kartou, můžete zaškrtnout volbu zapamatovat kartu, systém data uloží a při dalším nákupu již nemusíte údaje o kartě vyplňovat znovu. Podobně to funguje například u Slevomatu či DámeJídlo.cz.

Když se rozhodnete zboží vrátit, budete postupovat stejně jako u jiného nákupu na internetu, jenom s tím rozdílem, že nemusíte řešit vrácení peněz.

Algoritmus prověří důvěryhodnost

Kdo bude chtít službu využít, musí počítat s tím, že si ho firma prověří. Ona je totiž ta, která prodejci za zboží zaplatí obratem a bere na sebe riziko, že o své peníze přijde.

Společnost si nechala vytvořit algoritmus z chování více než 14 tisíc zákazníků spolupracujících e-shopů a pomocí 637 faktorů tak během necelé vteřiny prověří nové zákazníky a umožní či neumožní jim využít odloženou platbu.

"Používáme faktory jako rozlišení monitoru zákazníka, verzi používaného operačního systému či vyhodnocujeme, zda e-mail zákazníka obsahuje jméno či příjmení. Roli hraje i denní doba nákupu, historie objednávek, předmět objednávky nebo geolokační data," odkrývá metodu Michal Šmída a dodává, že systém vyhodnocení je velmi komplexní učící se algoritmus, který byl vyvinut speciálně pro Twisto.cz se zachováním všech osobních údajů.

Součástí hodnotících mechanismů nejsou rejstříky dlužníků, které jsou běžným nástrojem bankovních a nebankovních institucí. "Využíváme jen údaje, které zákazník uvede v objednávkovém procesu (jméno, příjmení, adresa a telefon), případně historii dřívějších objednávek poskytnutou e-shopem, a to se zachováním všech právních předpisů z oblasti ochrany osobních údajů. V případě, že zákazník bude rozpoznán jako potenciální podvodník, žádná třetí strana se to nedozví," vysvětluje Michal Šmída.

I přes všechna zajištění se stane, že zákazník nezaplatí. "Je to riziko našeho podnikání a je na nás, abychom si to ohlídali. V těchto případech máme jasně nastavené fixní smluvní penále. Se zákazníky se ale vždy snažíme dohodnout pomocí e-mailů, SMS a telefonátů na nejvhodnější formě uhrazení dlužné částky," říká Michal Šmída a dodává, že když tento model úspěšně funguje v zahraničí, věří, že se osvědčí i u nás.

Základní faktory k odhalení podvodníka na internetu Podvodný uživatel se dá zpravidla identifikovat na základě řady znaků, které lze v prostředí internetu rozpoznat a vyhodnotit. Je důležité brát v potaz, že pouze na základě těchto dat nelze zákazníka automaticky označovat za podvodného. 66 % podvodů se dopouštějí muži.

2,7krát rizikovější jsou uživatelé monitorů s nižším rozlišením.

Pokud e-mail zákazníka obsahuje jméno a příjmení, je riziko podvodu poloviční.

Nejvíce podvodů probíhá při transakcích mezi 2. a 6. hodinou ranní, nejméně naopak mezi 10. a 16. hodinou.

Podvodné objednávky jsou nejčastěji na erotické spodní prádlo a tablety. Naopak běžné spodní prádlo je jedno z nejméně rizikových artiklů.

Výši rizika u zákazníka lze určit i na základě dostupných informací o regionu uvedené adresy zákazníka.

Na pravděpodobného podvodníka mohou upozornit i takzvané heat mapy, které je možné konstruovat například z map kriminality, insolvenčního rejstříku či dřívějších zkušeností e-shopů. Zdroj: Twisto.cz

Učící se algoritmus by mohl pomoci i proti známému nešvaru, kdy si lidé přes internet koupí například navigaci, použijí ji na dovolené a po návratu ji bez problémů vrátí. "Můžeme tyto případy analyzovat, a když se některý z uživatelů tohoto nešvaru bude dopouštět prokazatelně opakovaně, znemožníme mu naši platbu používat," doplňuje Michal Šmída.

Další možnost - jde však spíš o půjčku

Systém odložené platby začíná používat v Česku i další společnost. Služba se jmenuje FerBuy a je založena na trochu jiném základě. Jde vlastně o nový formát krátkodobé půjčky.

"Součástí služby FerBuy je možnost splátek. To znamená, že pokud se kdykoliv během 14 dnů rozhodnete, že za zboží nechcete platit najednou, stačí se ozvat a domluvit si splátkový kalendář," vysvětluje Markéta Kropáčová, zástupkyně společnosti FerBuy pro Českou republiku. Samozřejmě, kdo bude chtít, může uhradit celou sumu najednou.

Za službu zaplatíte 49 korun. A obchodů je zatím méně. Pomocí FerBuy můžete nyní zaplatit například v Pediped.cz či Lékárnazdraví.cz. "Nedávno jsme podepsali smlouvu s dodavatelem e-shopových řešení oXy Online," říká Markéta Kropáčová. U FerBuy je možné nakoupit zboží až do výše 14 tisíc korun (celkový limit), limit na jeden nákup je sedm tisíc korun.

Způsob nákupu v e-shopu je podobný. Když si vyberete způsob úhrady, systém vás přesměruje na platební bránu FerBuy, kde zadáte rodné číslo a mobil. Na uvedené telefonní číslo vám pak přijde PIN. Když číslo zadáte, systém si vás prověří, jestli vám poskytne kredit ve výši nákupu.

Scoring jako v bankách a splátkových společnostech

Prověření se podobá tomu, jako kdybyste šli žádat o půjčku. Vyhodnocuje se více než 100 kritérií, například věk a pohlaví žadatele. Během půl minuty by mělo být jasno.

Jakmile je platba schválena, nákup je dokončen a vy dostanete od e-shopu potvrzující e-mail. A když obchod zboží odešle, dostanete od společnosti FerBuy e-mailem a esemeskou platební instrukce.

A potom máte 14 dní na úhradu. Společnost odesílá peníze obchodníkovi hned. Ten tedy dostane zaplaceno vždy bez ohledu na to, kdy zákazník odešle platbu firmě FerBuy.

Pokud nejste se zbožím spokojeni, máte i zde standardní možnost ho vrátit. "Pokud do 14 dnů zákazník nezaplatí, automaticky dostává možnost splátek. A jestli peníze neuhradí a ani nereaguje na nabídku splátek, je následně penalizován za pozdní platbu," doplňuje Markéta Kropáčová.

Využili byste nákupu on-line s odloženou platbou? celkem hlasů: 1124