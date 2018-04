Nakupte si akcie s diskontem a snižte si riziko

Termínovým obchodům veřejnost obecně přisuzuje vysoké riziko a konzervativní investoři se jim raději vyhýbají. Přehnané obavy z derivátových operací ovšem bývají nesprávné, neboť některé druhy termínových operací naopak riziko ztráty způsobené změnou podkladového aktiva snižují. Ne náhodou se investoři prostřednictvím vhodně zvolené termínové operace zajišťují proti poklesu zvoleného aktiva. Jednou z možností eliminace propadu kurzu drženého aktiva je nákup diskontových certifikátů. Pojďme ovšem krok po kroku.

Diskont je vykoupen omezeným výnosem v případě růstu podkladového aktiva

Diskont je vykoupen omezeným výnosem v případě růstu podkladového aktiva

V životě se za všechno platí, což v oblasti financí platí dvojnásob. Nižší riziko musí být samozřejmě nějak kompenzováno. V případě diskontových certifikátů je to omezený výnos. Diskontové certifikáty se obecně hodí pro investory, kteří chtějí zmenšit ztráty v podobě poklesů akciových trhů, avšak na druhé straně jsou v případě nečekaně dynamického růstu podkladového aktiva ochotni přijmout nižší výnos.

Jinými slovy investor nakupuje podkladové aktivum (nemusí jím být nutně akcie, může jím být kupříkladu konkrétní akciový index) s diskontem (sleva z prodejní ceny na trhu) a v den splatnosti takového certifikátu dochází k vypořádání prostřednictvím aktuální tržní ceny. Pouze v případě, že tržní cena aktiva v den splatnosti certifikátu překročí dohodnutou hranici (cap), pak obdrží pouze tuto hodnotu. Právě tento cap funguje jako protihodnota vyvažující poskytnutí nákupního diskontu podkladového aktiva.

Diskontový certifikát můžeme rozdělit na dvě transakce: nákup podkladového aktiva a prodej call (kupní) opce s vyšší uplatňovací cenou. Vzhledem k tomu, že se zkombinují dvě transakce do jednoho produktu sníží se transakční náklady. Demonstrujme si fungování diskontového certifikátu na konkrétním příkladu.

Příklad:

Aktuální tržní kurs akcie X činí 500 USD. Investor má o tento titul zájem a může ho za tuto tržní cenu koupit. Kromě toho se mu nabízí možnost koupit diskontový certifikát s desetiprocentní slevou (450 USD). Horní hranice (cap) tohoto certifikátu činí 550 USD a doba splatnosti činí 12 měsíců.

Výnosnost obou alternativ samozřejmě záleží na vývoji podkladového aktiva (tedy tržní ceny akcie X). V případě přímého nákupu akcie může teoreticky hodnota akcie X klesnout na nulu nebo naopak raketově vyletět a přinést i několikanásobné zisky. V případě nákupu diskontového certifikátu může hodnota klesnout také k nule (zdola není také nijak omezen). Naopak shora je omezen zmiňovaným stropem (cap) na hodnotě 550 USD. Pojďme si nyní na konkrétním příkladu předvést srovnání obou investičních alternativ.

Kurs akcie X v den splatnosti certifikátu (12 měsíců) Výnosnost diskontového certifikátu Výnosnost přímého nákupu akcie 400 USD - 11,1 % -20 % 450 USD 0 % -10% 500 USD 11,1 % 0 % 550 USD 22,2 % 10 % 600 USD 22,2 % 20 % 650 USD 22,2 % 30 %

Vysvětlivky: Z tabulky jednoznačně vyplývá, jak tržní cena aktiva ovlivňuje porovnávanou výnosnost obou investičních alternativ. V případě poklesu či nepříliš výrazného růstu kurzu akcie X vše hovoří pro diskontový certifikát.

Pokud bude za 12 měsíců tržní cena akcie pouhých 400 dolarů, pak obě investice vykazují ztrátu. Investice do diskontového certifikátu ovšem přináší ztrátu výrazně nižší (viz tabulka), neboť nákupní cena aktiva činila pouze 450 USD namísto 500 USD v případě přímého nákupu akcie X. Jak je vidět z tabulky, tak i slušný růst ceny akcie X za 12 měsíců hovoří pro diskontový certifikát. Opět těží z výhody nižší nákupní ceny. To ovšem neplatí donekonečna, neboť diskontový certifikát je svázán capem shora stanoveným na 550 USD.

Je logické, že pro držitele diskontového certifikátu na akcii X je ideální pokud v den splatnosti činí tržní hodnota X právě těch 550 USD. Pokud bude tržní hodnota nižší, pak nebude dosahovat maximální výnosnosti. Naopak pokud bude vyšší, pak stejně získá plnění ve výši 550 USD, tedy cap. To ovšem neznamená, že pokud tržní hodnota akcie X v den splatnosti diskontového certifikátu překročí cap, pak by nutně musel být výhodnější přímý nákup akcie za tržní cenu. I v těchto případech totiž hraje pro diskontový certifikát nákupní sleva. Z tabulky vyplývá, že při kurzu 600 USD činí výnosnost diskontového certifikátu 22,2 procenta, zatímco u přímého nákupu 20 procent. Při tržní hodnotě 650 USD již ovšem diskontový certifikát s přímým nákupem prohrává (viz tabulka).

Vyrovnání výnosnosti přímého nákupu a diskontového certifikátu leží někde mezi hodnotou 650 a 600 USD v den splatnosti. Přesný bod vyrovnání si snadno spočteme následujícím vzorcem: Horní hranice (cap)/nákupní cena diskontovaného certifikátu* tržní kurz akcie X v den nákupu.

V našem případě tedy 550/450*500=611 USD. Již při nákupu si tedy každý investor snadno spočítá, jaký je bod vyrovnání výnosnosti v případě přímé investice a pořízením diskontového certifikátu. Pokud tedy tržní cena akcie X v den splatnosti diskontového certifikátu činí méně než 611 USD, pak se diskontový certifikát vyplatil. Pokud je ovšem tržní kurz výše, pak by byl přímý nákup výhodnější.

Diskontové certifikáty se na zahraničních burzách obchodují podobně jako ostatní cenné papíry. Emitent kotuje denně kurzy těchto certifikátů. Obecně platí následující zásady:

Nižší cap (čili omezení shora) musí být vykompenzován vyšším diskontem (nákupní slevou)

Delší doba splatnosti diskontového certifikátu je kompenzována větším diskontem.

Vysoce volatilní titul si žádá větší diskont

Držitelé diskontových certifikátů zároveň nemají shodná práva jako akcionáři. Z držby diskontových certifikátů neplyne majitelům právo hlasovat na valných hromadách a nemají právo na vyplácení dividend. Posledním zásadním rozdílem v porovnání s akcií je časově omezená držba tohoto certifikátu.

Chybí vám podobné typy obchodů i na českém kapitálovém trhu? Považujete diskontové certifikáty za dobrý produkt? Těšíme se na vaše názory.