Nakupujeme životní pojištění krok za krokem

Kde smlouvu uzavřít?

Dveře číslo 29, kde měli pojištění prodávat, byly zavřené a na nich cedule, že mám jít na přepážku číslo 19. Říkala jsem si, ha a je to tady. Sdělovat důvěrné údaje přes okénko, to si snad ze mě dělají legraci. Na přepážce to zpočátku vypadalo stejně beznadějně, pojištění prý uzavírají jen proškolení pracovníci a zrovna žádný z nich není k mání. Nakonec mě poslali zpátky do dveří 29, kde jsem odvážně zaklepala a vyhrkla, že se chci informovat o životním pojištění.

Tak ne: Uzavřít smlouvu o životním pojištění není jako koupit si chleba nebo rohlíky, na poradenský rozhovor byste měli mít soukromí a dostatek času. Poradce by vaše osobní údaje a podrobnosti smlouvy neměl přetřásat někde v hale.

Tak ano: Sjednejte si s poradcem schůzku nejlépe u něj v kanceláři. Využijte možnosti prohlédnout si zázemí společnosti, kterou zastupuje, a pokud budete chtít vaše jednání ukončit předčasně, není problém se zvednout a odejít.

Pro koho se životní pojištění hodí?

Pojišťovačka se mě nejdřív zeptala, kolik mi je a kolik chci měsíčně spořit. Trochu zaváhám, proč spořit, když se chci pojistit, ale je mi objasněno, že nabízené pojištění je současně i výhodné spoření. Tak odpovídám, že třicet tři a že chci na pojistku dávat tak 1 000 až 1 500 korun měsíčně. Podle tabulky zjišťujeme, že patnáct set už je pro mě moc. Divím se, jak je to možné, a dovídám se, že na poště je možné uzavřít jen pojištění do půl milionu korun, což v mém případě odpovídá měsíčnímu vkladu maximálně 1 400 korun. Složitější a dražší pojistky totiž Česká pojišťovna na poště neprodává; když bych chtěla třeba tolik inzerovaný Dynamik, musela bych pro něj jinam.

Tak ne: Pokud jste svobodní, bezdětní a nesplácíte žádný úvěr nebo máte majetek, který můžete v krizové situaci prodat, nemá pro vás životní pojištění smysl. Navíc v době, kdy se všechno „šije na míru“, prodává pošta zcela typizované zboží bez ohledu na to, co klient skutečně potřebuje.

Tak ano: Prodejce životního pojištění by se nejdřív měl zajímat, proč vůbec chcete pojistku uzavřít. Dobrým důvodem je, když máte někoho, kdo je na vašem příjmu závislý (nezletilé děti, partner na rodičovské dovolené nebo třeba v invalidním důchodu), případně když máte hypotéku a rodina by splátky bez vás nebyla schopna utáhnout. Dalším krokem by mělo být stanovení pojistné částky. Tedy ne „kolik jsem ochotna platit“, ale nakolik se potřebuji pojistit. Obvykle to bývá roční příjem, ale záleží na finanční situaci rodiny.

Můžu poradci důvěřovat?

U pojistky, kterou pošta prodává, je prý výhodné, že si spořím celou částku, nic z vložených peněz si pojišťovna údajně neodečítá na riziko, a navíc mi garantuje výnos 2,4 procenta ročně. Už je mi jasné, že jde o kapitálové životní pojištění, ovšem je nesmysl, že by část z mých peněz nešla na riziko. Ale nic nenamítám. Pracovnice pošty mi dál vypočítává, že když se dožiju šedesátky, dostanu od pojišťovny nejméně 546 721 korun, přičemž sama na pojištění vložím 388 800 korun. Ať počítám, jak počítám, čísla mi nesedí. Když vynásobím pojistné počtem měsíců do mé šedesátky vyjde mi 453 600 korun. Těch ztracených 64 800 korun si pojišťovna nejspíš odečte právě na riziko a správu pojištění.

Tak ne: Poradce by měl produkt dobře znát. Pokud totiž vystupuje sebejistě, ačkoli nemá pravdu, může se stát, že vás přesvědčí a koupíte něco, co vůbec nechcete nebo nepotřebujete.

Tak ano: Obraťte se na zástupce některé poradenské firmy, případně přímo na vybranou pojišťovnu. Jestli máte pochybnosti o znalostech poradce, požádejte ho, aby vám předložil osvědčení o registraci u ministerstva financí, kterým svoji kvalifikaci prokáže. Pokud vám poradce nesedí, nebojte se ho vyměnit.

Jak vysoká pojistná částka je akorát?

Když se vyplacení pojistného nedožiji, osoba, v jejíž prospěch pojistku uzavřu dostane skoro 483 000 korun. Jestli se mi půl milionu zdá málo, můžu si za 341 korun měsíčně k životnímu pojištění přikoupit i úrazové. V případě mojí smrti by pak pojišťovna vyplatila dalších 400 000 korun.

Tak ne: Informace o úrazovém pojištění nebyla úplná, poradce by měl zdůraznit, že úrazové pojištění se vztahuje jen na smrt úrazem. Jinak vaši pozůstalí z peněz, které do úrazovky vložíte, neuvidí nic.

Tak ano: Obecně se dá říci, že pojistná částka, kterou pojišťovna v případě smrti vašim blízkým vyplatí, by neměla být nižší než váš čistý roční příjem. Záleží třeba i na tom, jestli je vaše žena na mateřské a za rok dva se vrátí do práce a bude vydělávat, nebo jestli je v invalidním důchodu.

Zdravotní stav: lhát, či nelhat?

Zkoumám, jak to bude s kontrolou mého zdravotního stavu, a dozvídám se, že stačí vyplnit dotazník, který je součástí smlouvy, a že u nízkých pojistek pojišťovna nic víc nezkoumá. Nemusím se prý obávat, že bych musela absolvovat nějaké zdravotní vyšetření, to se týká obvykle starších lidí a pojistek nad milion korun.

Sonduji, nakolik je důležité, nebo nedůležité, že kouřím. „Můžeme zaškrtnout, že nekouříte,“ spiklenecky na mě pojišťovačka mrká a dodává, že to stejně nikdo nekontroluje.

Nakonec neopomene zmínit další výhodu pojištění, že si zaplacené pojistné můžu až do výše 12 000 korun odečíst od základu daně. Skutečnost, že podmínkou je pojistku uzavřít do 60 let, už se však nedovídám. Ani to, že kdybych si pojistku za rok za dva rozmyslela, nedostanu zpátky ani to, co jsem tam zatím vložila.

Tak ne: Poradce by vás měl informovat nejen o výhodách životního pojištění, ale také o možných rizicích a podmínkách, které musíte splnit.

Tak ano: Když zamlčíte nějakou skutečnost o svém zdravotním stavu, riskujete, že vám v případě pojistné události pojišťovna odmítne vyplatit peníze. Svým podpisem se zavazujete, že jste zdravotní dotazník, který je součástí smlouvy, vyplnili pravdivě a úplně.

Kdy smlouvu podepsat?

Co oceňuji, je aspoň to, že mě nikdo nenutí, abych smlouvu hned podepsala. Vůbec není problém, když si ji chci vzít domů a v klidu pročíst. Dostanu k ní i vizitku, a až se rozmyslím, můžu zavolat, abych na poště nemusela čekat.

Tak ne: Často se stává, že poradce spěchá. Pojistné podmínky však mají podobu tisíce malých nahuštěných písmenek, nad kterými je třeba si sednout v klidu. Smlouvu v žádném případě nepodepisujte pod tlakem.

Tak ano: Poradce by vám měl smlouvu půjčit domů k prostudování, a pokud vám něco nebude jasné, nechte si to na další schůzce vysvětlit.

