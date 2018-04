Nakupujte dražší potraviny, ušetříte

Kupovat dražší jídlo, abychom ušetřili? Že to zní jako nesmysl, nebo dokonce výsměch těm, kteří mají hluboko do kapsy? Má to však svoji logiku. "Když začnete nakupovat dražší potraviny, budete víc přemýšlet o tom, jak všechno beze zbytku využít, aby nic nepřišlo nazmar. Víc ušetříte, když budete místo hotových jídel nebo polotovarů kupovat suroviny a z nich si sami jídlo připravíte," říká Pavel Říha, který dlouhodobě sleduje ceny v obchodech. "Chce to ale víc času a méně pohodlnosti, než když si na talíř nalijeme polévku ze sáčku."

Rozdíly jsou minimální

Podle něj nemá ani smysl pídit se po tom, který obchod je levnější a zda si pro místo svého nákupu vybrat diskont, super- nebo hypermarket. Rozdíly mezi cenami jsou minimální, obchody se totiž mezi sebou ostře sledují a na sníženou cenu kuřat u konkurence reagují třeba snížením ceny másla. To koneckonců prokázal i loňský velký test MF DNES, který porovnával ceny ve všech obchodních řetězcích. Rozdíl mezi nejdražším a nejlevnějším obchodem byl menší než čtyři procenta.



"Cenový rozdíl, který může být v letákových akcích, se většinou nevrátí v nákladech na dopravu. A navíc, i když jedete do obchodu jen pro akční zboží, vždycky nakoupíte víc," vysvětluje Pavel Říha. "Logicky, právě na tom celý ten byznys stojí. Nalákat zákazníka do obchodu na slevy, protože když už tam jednou je, nakoupí impulzivně i věci, které nepotřebuje a které by normálně nekoupil."

Pasti letákových akcí

Velké nákupy levných potravin, které naplní ledničku k prasknutí, se naopak mohou prodražit. Co nespotřebujeme, vyhodíme s lehčím srdcem, než když za jídlo zaplatíme více. A statistiky říkají, že Češi nakupují potravin o 40 procent více, než spotřebují.

Sledovat akce supermarketů je jistě dobrý způsob, jak si levněji koupit oblíbenou značku kávy nebo pracího prášku. Ale pouze tehdy, pokud jde o skutečnou slevu. Zkušenosti z našich redakčních testů i z kontrol České obchodní inspekce ukazují, že obchodníci často v akcích prodávají za stejnou cenu, za jakou zboží nabízeli předtím.



Naopak dobrým pomocníkem pro srovnání cen v jednom obchodě by mohly být takzvané jednotkové ceny, tedy ceny za kilogram nebo litr, které musí být povinně uvedeny na regále. Jenže praxe pokulhává za teorií. Mnohé obchody je sice uvádějí, ale způsobem, který zákazníkům při výběru moc nepomůže. Když si chcete zjistit, která káva je nejlevnější, najdete vedle sebe cenu kávy za 100 gramů, vedle za kilogram a o kus dál třeba za kus (jeden balíček).

Elektroniku na internetu

Jinak je to s nákupem elektrospotřebičů. Na nákupu lednice, pračky nebo počítače můžete výrazně ušetřit, když kamenný obchod vyměníte za internetový. Ceny mohou být až o 15 procent nižší. I tady však platí, že levné nakupování se může prodražit. Než svou objednávku poprvé odkliknete na počítači, měli byste vědět, kam ji posíláte. Zejména reklamace budete řešit komplikovaně, pokud má obchod sídlo třeba ve Francii. Hodně napovědí chatové diskuse zákazníků, kteří už mají s nákupem právě v tomto obchodě zkušenost.

S levným benzinem nemusíte jezdit levněji

Debaty o tom, jak ušetřit, se točí i kolem pohonných hmot. Vždyť u jedné pumpy můžu za litr benzinu zaplatit třeba o dvě koruny méně než u jiné. Tomáš Mikšovský, šéfredaktor webu Petrol media, však upozorňuje, že ani s levnou cenou nemusíte ušetřit. Cena není podle něj jediná věc, jíž by se měli řidiči řídit. "Někdy nakoupíte levný benzin, ale nedojedete s ním stejně daleko, jako byste dojeli s dražším aditivovaným palivem, které koupíte u čerpací stanice, jež patří mezi solidní prodejce, protože dbá na kvalitu," vysvětluje a dodává: "Výrazné je to hlavně u LPG. Mohu sice nakoupit trochu dráž, ale dojedu s ním dál a opotřebení auta nebude tak velké jako u superlevného plynu."



Spíš než pátrat po levnějších cenách bychom se měli snažit zjistit, jaké má palivo dojezd, tedy kolik kilometrů s plnou nádrží ujedu. "Třeba zjistíte, že se vám jezdí na trochu dražší palivo lépe než na ta levnější, která nemají aditiva."



Poznat ale u pumpy, které to jsou, je těžké. Tomáš Mikšovský radí nakupovat u čerpacích stanic, které jsou prověřeny třeba Pečetí kvality. A přímo varuje před superlevnými prodejci. "Když je v jedné lokalitě podezřele nižší cena, je třeba se zamyslet, jak toho dosáhli."



Výhodněji a bez rizika lze benzin nebo naftu nakoupit u hypermarketů. "Tam jsou kvalitní pohonné hmoty. Pro hypermarkety jsou marketingovým nástrojem. Levnými cenami chtějí motivovat zákazníky, aby přijeli nakupovat právě k nim," říká expert. Srovnání cen pohonných hmot uvádějí některé internetové servery.

Nákupy přes internet

Vyhněte se obchodu, který neuvádí kontaktní údaje (adresu sídla firmy, telefon, IČO…) nebo má nejasné informace o ceně zboží, dopravě či obchodních podmínkách.



Nakupujte jen u prověřeného prodejce. Certifikát Asociace pro elektronickou komerci APEK potvrzuje, že obchodník dodržuje pravidla internetového prodeje.



Nakupovat v obchodě, který má sídlo v zahraničí, se může prodražit a zkomplikovat v případě, že zboží budete muset reklamovat.



U obchodu, s nímž ještě nemáte zkušenosti, je vhodnější platit dobírkou při převzetí zboží. Příště můžete platit kartou nebo převodem z účtu, dodání je rychlejší a levnější.



Zboží můžete bez vysvětlení do 14 dní vrátit. Přijdete jen o poštovné. I zde platí dvouletá záruka.