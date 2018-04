Nakupujte s rozmyslem, seznamem a beze spěchu

Nákupy ve spěchu a bez seznamu často bývají hlavní příčinou zbytečného utrácení. Ceny v hypermarketech či diskontních prodejnách bývají v porovnání se supermarkety nebo malými večerkami zhruba o deset až dvacet procent nižší, někdy je rozdíl ještě větší. Počítejte: 1000 korun utracených v diskontu rovná se zhruba 1100 až 1200 korun v dražší malé samoobsluze. Zhruba pět takových nákupů a tisícikoruna „vyletí oknem“.

Menší prodejny „za rohem“ se naopak vyplatí s ohledem na úsporu času (i benzinu) k nákupům pečiva, které jste zapomněli, a dalších základních potravin. Seznam toho, co skutečně potřebujete, je nejen pomůckou proti zapomínání, ale pomůže i nekupovat zbytečnosti, „které by se někdy mohly hodit“. Obzvláště velká nákupní centra k takovému neplánovanému zásobování přímo svádějí. Například i tak, že vystavují zboží ve slevě zákazníkům přímo „před nos“.

Bankovní výpisy: příliš drahá povinnost? O přístupu jednotlivých bank čtěte ZDE .

Nákupy většího zboží, například vybavení domácnosti, elektroniky, oblečení, bot, sportovních potřeb a podobně, se vyplatí předem plánovat a udělat si cenový průzkum, a to nejen mezi konkurencí v kamenných, ale i v internetových obchodech.nebo se speciálním označením výhodného nákupu, například Albert (Hypernova) nebo Euro Shopper v Albertu (Hypernově), Tesco výhodný nákup v Tesku, Garance nejnižší ceny (Carrefour) a podobně

– nakupujte tam, kde vás „odmění“ za věrnost například formou zákaznických bodů, které lze vyměnit za slevu na nákup nebo zboží, ale pozor, ruku v ruce se zákaznickými výhodami by měl obchod nabízet i ceny srovnatelné s levnou konkurencí

– pamatujte, že na nejviditelnější místa v prodejnách (např. do výše očí či do uliček) dávají obchodníci zboží, které mají velký zájem prodat, nemusí to však být tak zcela v zájmu vaší peněženky

– plaťte platební kartou a sbírejte bonusové bony, za které pak můžete nakoupit (například program Bonus České spořitelny)

– omezte maličkosti typu káva z automatu, čokoládová tyčinka z trafiky, tamtéž koupený časopis na cestu do práce, vždyť denně zbytečně utracená desetikoruna se za rok rozroste na 3650 korun...

– plánujte velké nákupy, porovnávejte ceny v kamenných obchodech a na internetu, pokud k němu nemáte přístup doma, zajděte si třeba do knihovny nebo kavárny, kde zpravidla stojí minuta připojení korunu, průzkum vám dokáže ušetřit i tisíce, například DVD rekordér Sony, který se běžně nabízí za více než 16 tisíc korun, lze v elektronické prodejně pořídit zhruba o 2 až 3 tisíce levněji, řádově desetikoruny až stokoruny můžete uspořit v případě knih, CD, DVD, hraček nebo domácích spotřebičů, pozor – liší se i ceny mezi internetovými obchody

– v případě oblečení a obuvi si počkejte na slevy, masivní, až 70procentní, bývají hned po Vánocích a během července