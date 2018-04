Nakupujte v cizině výrazně levněji

Problematiku daně z přidané hodnoty většina z nás nijak výrazně nevnímá. Snad každý o její existenci ví, avšak detailně se o ní snad kromě účetních, daňových poradců a podnikatelů nikdo příliš nezajímá. Přitom tato daň prostupuje našimi životy každý den a takřka denně ji státu platíme.

Jako koneční spotřebitelé se ji totiž fakticky vyhnout nemůžeme a jakákoli naše spotřeba zboží i služeb je jí zatížena. Platíme ji my v ceně kupovaného zboží či služby a státu ji následně odvádí plátce. Jednou z mála možností, jak se placení DPH vyhnout, je dovoz spotřebních statků ze zahraničí. To ovšem platí pouze za splnění určitých podmínek.

Podnikatel DPH na dováženém zboží platit musí, občan ne

Zatímco vývoz je od DPH u podnikatelů osvobozen, tak dovoz nikoli. Dováží-li tedy podnikatel zboží ze zahraničí za účelem dalšího prodeje, tak žádnou šanci na vrácení DPH nemá. Jiná situace je ovšem v případě občanů, kteří si v zahraničí koupí nějaký spotřební statek a jeho spotřebu budou realizovat v tuzemsku. V takových případech může občan požádat při splnění dalších podmínek o vrácení v ceně zboží zaplaceného DPH. Jak tedy postupovat?

Bez razítka celnice vám DPH nikdo nevrátí

Vysvětlení celého procesu, jak se dostat k DPH na dováženém zboží, nabízí následující příklad. Předpokládejme, že si český občan vybral v nejmenované zemi Evropské unie fotoaparát v ceně 96 EUR. Tato částka je včetně DPH a účtenka obsahuje základ daně ve výši 80 EUR a DPH ve výši 16 EUR (sazba daně je tedy 20 procent).

Zajímají vás daně? Pak neváhejte a navštivte naši SPECIÁLNÍ SEKCI. Obchodník prodávající našemu občanovi fotoaparát samozřejmě požaduje zaplacení částky včetně DPH a našinec zaplatí zmiňovanou částku 96 EUR. Nyní může každého napadnout, proč nezaplatí občan pouze částku bez DPH (80 EUR) a celý proces je tím pádem hotov a administrativně zjednodušen. Důvod je prostý a spočívá v tom, že k osvobození dojde pouze v případě, že konečná spotřeba tohoto statku bude naplněna v zahraničí. Jinými slovy na osvobození od DPH logicky nedosáhne místní občan kupující si ten samý fotoaparát a využívající ho pro svou vlastní spotřebu.

Jedinou možností, jak zabránit případným daňovým únikům, je zajistit potvrzení celního orgánu. Ten svým razítkem dosvědčí, že statek skutečně překračuje hranice a bude spotřebován mimo tuzemsko. Jinak by totiž nastala snadno zneužitelná situace, kdy by zahraniční návštěvníci nakupovali zboží pro místní občany, kteří by tak obcházeli povinnost platit DPH.

Dokumenty pro vrácení DPH je třeba zajistit již při nákupu obchodníka

Bylo by naivní si vzpomenout na možnost vrácení DPH až při přechodu hranic či dokonce doma při rozbalování předmětu nákupu. Myslet na možnost vrácení daně z přidané hodnoty je třeba již při nákupu a podniknout k tomu několik kroků. Z hlediska administrativy je totiž nejjednodušší využít služeb specializované instituce na problematiku DPH při přechodu hranic Global Refund. Obchodník spolupracující s touto institucí by měl na požádání kupujícího vyplnit takzvaný Tax Refund Cheque obsahující základní údaje o obchodníkovi a zejména o zboží, jeho ceně a DPH.

Chcete se na cestu do zahraničí pojistit? Klikněte ZDE. Při návratu do ČR s tímto šekem a pokladním dokladem ke zboží se musí občan prezentovat na pohraniční celnici, která svým razítkem potvrdí, že zmiňovaný předmět překračuje hranice a ke spotřebě dojde v zahraničí (z pohledu prodávajícího). Toto razítko je v podstatě rozhodující pro osvobození a bez něho nelze o zpětné proplacení DPH úspěšně žádat. Získat DPH lze po získání razítka pohraniční celnice fakticky okamžitě na stanovišti Global Refund, které je většinou umístěno přímo na hraničním přechodu. Pokud z nějakého důvodu nedojde k proplacení šeku v hodnotě DPH přímo na hraničním přechodu, pak má občan možnost jej předložit ve vybraných tuzemských bankách a pojišťovnách, které spolupracují se zmiňovanou společností.

O vrácení DPH nelze požadovat při dovozu statků v zanedbatelné hodnotě (obecně lze doporučit hodnotu v CZK vyšší než tisíc korun) a zároveň by měl být dodržen určitý časový postup. Celnicí by mělo dovážené zboží projít maximálně do měsíce od data nákupu a zároveň šek by měl být proplacen do šesti týdnů od data pořízení.

I cizincům nakupujícím u nás může být DPH vráceno

Obdobné zásady platí i zrcadlově, tedy pro cizince nakupující v České republice a realizující jejich spotřebu mimo tuzemsko. Smlouvy fungují mezi státy recipročně a využít jejich obsahu lze v podstatě všude v Evropě. Pokud vás tedy navštíví známí z Německa či Francie a budou chtít si domů přivést nějaký předmět v hodnotě minimálně jeden tisíc korun (včetně DPH), pak byste jim měli doporučit analogický postup. Nebude jim vyplaceno ovšem celé DPH (22 procent), nýbrž pouze v průměru 16 procent.

Společnost Global Refund nevyplácí DPH celé a rozdíl mezi skutečnou hodnotou DPH a hodnotou vrácenou klientovi lze obecně charakterizovat jako její provizi. Pokud kupříkladu nakoupí nějaký cizinec v ČR spotřební statek podléhající dvaadvacetiprocentní DPH, pak mu bude vráceno přibližně 16 procent. Obecně ale nelze výši provize zobecnit jedním číslem a postupuje se případ od případu, přičemž rozhodujícím kritériem je výše DPH příslušného zboží a od něj se odvozující vratky. Samozřejmě čím vyšší DPH klient uplatňuje, tím relativně klesá podíl strhávané provize a naopak.

Obecně platí, že občan má právo na vrácení DPH i v případech, kdy nakoupí v zahraničí zboží u obchodníka nespolupracujícího se společností Global Refund. V takových případech se musí spolehnout na to, že mu prodávající obchodník DPH vrátí přímo. Opět je třeba dodržet předchozí zásady (zejména potvrzení celnice). Ještě při vlastním prodeji by měl kupující s obchodníkem projednat fakt, že bude žádat o vrácení DPH a nechat si vystavit zvláštní doklad se svými údaji a bankovním spojením. Na hranicích je třeba si nechat potvrdit paragon a ten následně poslat do banky vedoucí obchodníkovi účet a požádat ji a obchodníka o vrácení DPH. Následně lze očekávat vrácení DPH na účet kupujícího.

V těchto případech ovšem musí každý zvážit, zda se mu taková transakce vůbec finančně vyplatí, neboť ponese náklady zahraničního platebního styku, které se pohybují u menších částek v řádech stokorun a u vyšších v řádech tisíců. Jednoduše by se mohlo žadateli o vrácení DPH stát, že mu na účet přijde vrácené DPH, avšak poplatky za přijetí zahraniční platby mu tuto hodnotu jednoduše spolknou a nevydělá na tom nic.

Vracení DPH u dováženého zboží pro osobní spotřebu je asi jedinou příjemnou stránkou zákona o dani z přidané hodnoty pro běžné občany a v příhraničních oblastech může obecně znamenat výraznou možnost úspor.

Využíváte této služby a necháváte si zpětně proplácet DPH? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.