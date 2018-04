Nákupy: co je letos levnější

Označit jedno místov nebo typ prodejny za nejlevnější nebo naopak nejdražší nelze. Záleží na konkrétním zboží, které tu budete kupovat. „Na maloobchodním trhu se během letošního roku mnohé změnilo. Skončil Julius Meinl, Carrefour, Edeka a Delvita. Proto je velice těžké stanovit cenovou pozici jednotlivých formátů – hypermarketů, supermarketů a diskontů či maloobchodních řetězců,“ říká Michal Kramer ze společnosti Fields Research, která se zabývá průzkumem trhu.

Ceny mají také různou úroveň podle typu zboží (privátní značky, čerstvé zboží, pečivo, nepotravinářské zboží a podobně). Liší se i podle území. „Pro různé oblasti existují různé cenové strategie,“ upozorňuje Michal Kramer. Dodává, že obecně lze říci, že hypermarkety lákají zákazníky nejen cenou, ale hlavně šíří sortimentu a ostatními obchody v nákupním centru. „U diskontu je to naopak cena, která má oslovit zákazníky, a u supermarketu pohodlí při nákupu a umístění jednotlivých obchodů,“ uvádí Michal Kramer. Tomu, kdo chce nakoupit co nejvýhodněji, nezbývá než udělat vlastní průzkum mezi hypermarkety, specializovanými obchody a internetovými prodejnami a sledovat akce.

Všichni lákají na slevy a výhody

Fenoménem předvánočních nákupů jsou už několik let slevy. S cenovým zvýhodněním lze sehnat například zboží, které již není úplnou novinkou, ale i zcela nové věci. Byť v jejich případě lze někdy těžko zjistit, zda je jejich původní cena skutečně taková, jak prodejce uvádí. Například panenka Baby Annabel, která stála loni necelé dva tisíce korun, se v Tesku prodává i s přenosnou sedačkou za 1499 korun.

Díky slevám hypermarkety porážejí v některých případech i internetové obchody, které mají jinak pověst nejlevnějších (vyjma tržnic se zbožím pocházejícím z takzvané šedé ekonomiky). Například poník My little pony se v Tesku nabízí za 999 korun, kdežto v e-prodejně maxik. cz je za 1077 Kč a na stránkách prodejny rumburak.cz je u něj dokonce uvedena cena 1684 korun. A další příklad: chladnička Whirpool ARC 5450 se běžně v kamenných prodejnách nabízela za 13 290 korun. V e-prodejně www.bilezbozi. cz se prodává za 10 190 Kč, Globus ji zařadil na první stranu reklamního letáku s cenou 8490 Kč.

Konkurenta obvykle internetové obchody nenajdou v cenách knih, DVD a CD. Kupříkladu výpravná encyklopedie Vesmír přijde v kamenných knihkupectvích na 1399, na www.vltava.cz je její cena 1189 korun, www.kosmas.cz ji prodává za 1259 korun. I mezi e-obchody totiž existují rozdíly.

Zlevňují i moderní technologie

Co bude letos ještě levnější než loni? Petr Vyhnálek ze společnosti Globus hovoří především o LCD a plazma televizích, LCD monitorech, digitálních fotoaparátech, DVD rekordérech či MP3 přehrávačích. Třeba nejlevnější televize s plochou obrazovkou a úhlopříčkou 72 centimetrů byly loni k mání obvykle od 10 tisíc korun. Dnes je seženete za necelých devět tisíc. Pod dvacet tisíc korun klesla i cena televizorů s LCD obrazovkou a úhlopříčkou přes 60 centimetrů. A to včetně těch opatřených známou značkou. Pod touto cenovou hranicí se doposud nenabízely.

Petr Vyhnálek vysvětluje, že příčinou výrazného zlevňování je nástup neznačkových výrobků do sortimentu, který dosud ovládali renomovaní producenti. Dalším motivem masivních slev je zastarání technologie a nahrazení novou. „Značkový DVD rekordér s velkou kapacitou harddisku se prodává pod dvanáct tisíc korun. Ještě nedávno to byla cena takřka nemožná,“ uvádí Petr Vyhnálek. Pomůckou pro zjišťování aktuálních slev a akcí v obchodech může být internet, přehled nabídek velkých řetězců najdete například na webové adrese www.akcniceny.cz, supermarket. shopy.cz adrese www.akcniceny. cz, http://supermarket.shopy.cz či www.slevy.cz. Akce v internetových obchodech najdete také na www.onlineobchody. com/slevy-a-akce.php.

Do ciziny pro oblečení

Na nákupy se dá vyjet i do ciziny, je to výhodné zejména pro ty, kteří bydlí blízko hranic. Zatímco elektronika či domácí spotřebiče se tu už obvykle nevyplatí kupovat, mnohem levněji tu naopak seženete značkové oblečení, a to zejména ve výprodejích. Prodejny slevují až o sedmdesát procent, v Česku zlevnění obvykle padá jen na polovinu původní ceny. Velké výprodeje textilu však začínají v zahraničí obvykle až po Novém roce.