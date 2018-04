Nákupy: co se vyplatí přivézt z ciziny

Jak vypátrat výhodu

Kde zjistit, co je vlastně za hranicemi levnější? Když nemáte zkušené známé, vezměte si na pomoc internet. Můžete tu například otevřít stránky jednotlivých obchodních domů a porovnat ceny zboží.

Právník pražské realitní kanceláře pravidelně nakupuje v Německu obleky. „Jsou to moje ‚montérky‘ a je pro mě rozdíl, zda zaplatím v našem obchodě třicet, nebo v německém za stejný oblek v přepočtu dvacet tisíc korun,“ říká. Radka Synková zase

pořizuje v Rakousku ve slevách oblečení pro tříletého syna. „Přivezla jsem si odtud i dětskou autosedačku v přepočtu za 2600 korun, ve zdejším obchodě byla stejná zhruba o 900 korun dražší,“ konstatuje.

Vyjet si na nákup do ciziny může mít vedle ceny i jiný motiv. „Oblečení v Německu sedí, je přiměřeně módní pro moji věkovou kategorii. Takový výběr konfekce u nás v regionálních městech prostě není. Nakupovat tady je radost, a i prodavači jsou vstřícnější.“ míní Iva Mrakovčičová z Jablonce nad Nisou.

Do Rakouska míří lidé i pro elektroniku nebo zahrádkářské stroje. Jaroslava Kuřitku tu vyšla motorová pila Husqvarna 135e na 6200 korun, v Česku by za ni zaplatil o tři tisíce korun více. „Za dětský domeček s pískovištěm a houpačkou jsme dali v přepočtu 14 500 korun, u nás by stál pětadvacet tisíc korun,“ uvádějí Smolovi, rodiče dvou předškolaček.

Při nákupu mimo Unii počítejte nejen s cenou zboží a poštovným, ale i se clem a DPH

Za méně peněz je v cizině k mání i zboží, u kterého byste spíš počítali s tím, že bude dražší. Například roztok na kontaktní čočky: v Rakousku či Itálii zaplatíte za 355mililitrové balení zhruba 7,5 až 10 eur (220 až 290 korun). Ve českých optikách se

prodává i o sto až dvě stě korun dráž.

Za nákupem na dovolené

Levnými nákupy jsou pověstné i některé exotické země, kam míří turisté o dovolené. Pavel Petraš z cestovní agentury SLM si pochvaluje nakupování na ostrově Bali: „Každý¨odtud většinou odjíždí s trojnásobným počtem zavazadel,“ říká. Důvod?

Například značková trika nebo kufry a tašky Samsonite za výrazně nižší ceny než v České republice.

Místní bavlněná trička tu nabízejí za jeden až dva dolary, v přepočtu zhruba 22 až 50 korun. „Klientům doporučuji vzít s sebou jen malý batůžek a peníze, vše ostatní si koupí za zlomek toho, co by zaplatili u nás,“ dodává.

Z Egypta, Tuniska a Turecka sizase turisté vozí vodní dýmky nebo kožené bundy a tašky. Podle Pavla Petraše je tu koupíte výhodně, pokud umíte smlouvat. Jiní zase jezdí do Thajska pro obleky. Při příjezdu si zadají ušití, absolvují jednu zkoušku a po dovolené si vyzvednou dokonalý oblek, který je vyjde na třetinu ceny, kterou by

zaplatili v tuzemsku.

Když si zapomenete vzít k italskému moři plavky, nafukovací lehátko nebo plážové hračky pro děti, nemusíte zoufat. Pořídíte je tu i za méně peněz než doma. „Kyblík s bábovkami a lopatkou na písek, který v pražském hypermarketu nabízeli za 150 korun, byl v obchodu nedaleko pláže v přepočtu o padesát korun levnější,“ říká Soňa Dostálová, která navštívila Itálii letos v červnu.

Pozor na reklamace

Výhodná cena však nemusí vždy nutně znamenat úsporu. Karel Kronovetr z Evropského spotřebitelského centra, které nabízí bezplatné informace o právech spotřebitelů v zemích Unie, radí: „Nakupujte raději doma. Při případné reklamaci to máte jednodušší a levnější.“

Pokud bydlíte daleko od hranic a do ciziny zavítáte jednou za pět let o dovolené, může pro vás být vadné zboží značný problém. Jestliže to však máte k sousedům několik kilometrů a domluvíte se v cizí řeči, tato potíž se vás příliš netýká.

Pozor je třeba dát také na technické parametry výrobku. Abyste si například z ciziny nepřivezli elektroniku s jiným typem zástrčky.

Ušetřit lze i na službách

Zatímco pro kostým nebo videokameru se někdy vyplatí dojet za hranice, ceny služeb naopak přitahují cizince do Česka. Kadeřnictví, manikúra, estetická chirurgie i zubní

náhrady jsou v tuzemsku v porovnání s okolními státy levnější.

Slovensko je pro obyvatele České republiky jedinou sousední zemí, kam se vyplatí zajet například na oběd do restaurace, tedy pokud bydlíte kousek od hranic. Zhruba za 65 až 100 korun se tu mohou nechat pánové ostříhat. Gelové nehty vám udělají za 500 až 700 korun, manikúra včetně lakování nehtů přijde na 100 až 180 korun.

Ceny jsou tedy stejné, případně o něco nižší než v Česku. Ekonomická novinářka Soňa Hudecová však upozorňuje, že jsou velké rozdíly mezi velkými a malými městy, stejně jako mezi salony a malými provozovnami.