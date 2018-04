Hledáte levnou dovolenou? Pozor, aby vás nenapálil slevový server

Přestože podle studie agentury Mediaresearch důvěřuje slevovým portálům 69 procent zákazníků, nákupy zde nejsou úplně bez rizika.

Fakta 31 % zákazníků kupuje vouchery do barů a restaurací

zákazníků kupuje vouchery do barů a restaurací 27 % zákazníků kupuje oblečení a módních doplňky

zákazníků kupuje oblečení a módních doplňky 25 % zákazníků kupuje vouchery na cestování Zdroj: Mediaresearch

"Slevový trh se stále úplně nestabilizoval. Mnohé menší servery mají finanční či jiné problémy a dá se tak předpokládat, že v průběhu následujících měsíců dojde ke krachu několika portálů. Zákazník by měl v první řadě důsledně vybírat slevový server a pak až následně slevovou akci. Přední portály mají nastavené garance a v případě nespokojenosti zákazníky kompenzují, to menší servery nedělají," říká k vývoji trhu Jana Zahradníčková, marketingová manažerka portálu Slevomat.

Společně se serverem Slevotéka, který patří mezi slevové portály nabízející zájezdy, jsme pro vás připravili několik rad, jak poznat neseriózní nabídky slev a nakoupit vše v pořádku.

Než odklepnete vybranou slevu, portál si ověřte. Na českém internetu existují vedle těch kvalitních a spolehlivých, i firmy, které si servítky neberou a o blaho zákazníka jim nejde. Přestože už jistá regulace neseriózních portálů začala (více čtěte zde), stále se objevují. Jak poznat ty dobré?

Seriózní a kvalitní portál je vždy registrovaný v obchodním rejstříku. Ověřit si to můžete jednoduše. Na webu by měl mít každý uvedený kontakt. Ideálně IČO, nebo název firmy pak zadáte do vyhledávače na stránkách Justice.cz a zjistíte, co potřebujete.

Pokud na slevovém portálu nenajdete kontakt na provozovatele ani další údaje potřebné pro ověření v obchodním rejstříku, zvolte pro nákup jiný slevový portál.

Každý spolehlivý slevový portál by měl dále nabízet garanci spokojenosti, ať už tuto službu nazve jakkoli. Výsledkem je to, že se můžete na portál bez obav obrátit o kompenzaci ceny v případě, že nejste s kvalitou služeb spokojeni. Především u pobytů nabývá tahle služba na významu. Zároveň by se měla garance vztahovat na situaci, kdy nemají lidé z kapacitních důvodů možnost využít slevový kupon v termínu.

"Před zakoupením pobytu bych doporučoval pročíst si kompletní nabídku. Na internetu nebo v diskuzi u každé nabídky je možné dohledat recenze daného hotelu. Seriózní portály navíc před spuštěním konkrétní slevu prověřují. Krom toho by u každé nabídky měly být uvedeny kontaktní údaje na recepci, kde je možné si ověřit volné ubytovací kapacity," vysvětluje obchodní ředitel portálu Slevotéka.cz Lukáš Przybylski.

Častým trikem podvodných portálů či zadavatelů jsou slevy, které ve skutečnosti žádnými slevami nejsou. Pokud na slevovém portálu nakupujete pobyt, ověřte si vždy na internetových stránkách hotelu, kolik stojí za normálních podmínek. Teprve když se ujistíte, že server opravdu nabízí pobyt levněji, pobyt objednejte.

Většinou to probíhá tak, že vyplníte formulář, pak dostanete na e-mail pokyny k platbě a po připsání částky na účet slevového portálu vám zašlou kupon s unikátním číselným kódem. Ten pak uvedete při rezervaci pobytu. Tu si domluvíte již sami přímo s konkrétním ubytovacím zařízením.

Nejlepší je rezervovat si pobyt do 14 dnů od zakoupení kuponu. Jde totiž o reklamační lhůtu, během níž máte nárok na vrácení peněz bez udání důvodu. Právě tímto způsobem lze řešit případ, kdy hotel nemá volné pokoje v termínu, kdy chcete pobyt uskutečnit.

Svůj slevový kupon pak nezapomeňte přibalit s sebou, abyste se jím mohli prokázat v místě pobytu.

Zájmem slevových portálů je samozřejmě prodat co nejvíce poukazů na slevu. V inzerátech proto nešetří chválou a své nabídky se snaží prezentovat co nejatraktivněji.

Vždy si však pečlivě pročtěte, co a v jakém rozsahu si vlastně kupujete. Už v titulku nabízeného produktu by mělo být řádně uvedeno, na kolik osob se poukaz vztahuje. A když jde o zájezd, tak také na kolik dní to je. Samozřejmostí by měly být hned u nabídky, tedy aniž byste museli klikat jinam, shrnuté podmínky: konečná cena, platnost kuponu, veškeré termíny a možnosti rezervace.

A než si zájezd koupíte, prostudujte si i obchodní podmínky konkrétních slevových portálů. V nich můžete nalézt podstatné informace například pro případ reklamace.